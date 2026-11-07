Iz gimnazije na trening u Sloveniju: Ana u autu uči i spava, a sada je postala prvakinja Hrvatske

Učenica trećeg razreda Gimnazije Pula Ana Mišan jutro provodi u školi, 20-ak minuta popodneva kod kuće u Fažani kako bi ručala, a potom kreće u - Kopar. Tijekom sat i petnaest, koliko do ovog slovenskog grada putuje u jednom smjeru, Ana uči, čita ili spava, a potom ju čeka trening sportskog penjanja. Tempo je intenzivan, no čini se da Ani polazi za rukom. Revno izvršava školske obveze, a u penjanju odnedavno nosi naslov seniorske prvakinje Hrvatske, osvojen sa samo 16 godina. Plasirala se i u finale Europskog kupa mladih, što je njezin najbolji europski rezultat dosad.

Kako kaže, sada se već navikla na manjak slobodnog vremena, a on ju je naučio kako što bolje organizirati dan. Budući da puno vremena provodi u autu, pokušava ga iskoristiti što bolje, pa i za školske obveze kojih u gimnaziji ne nedostaje. Oduvijek je, priča nam, znala da će upisati ovu školu. Sviđalo joj se što pruža najšire opće obrazovanje te jako dobru pripremu za državnu maturu i kasniji upis na fakultet. Unatoč brojnim sportskim obvezama, ne želi zanemariti školu niti imati niža očekivanja od sebe.

- Dapače, mislim da me sport dodatno motivira da se trudim i u školi. Taj mentalitet da uvijek želiš napredovati i biti bolji nekako se prenese i na druge dijelove života. Isto tako, jako mi je važno pronaći vrijeme za prijatelje, izlaske i druge stvari koje volim. Ne želim da se moj život sastoji samo od škole i treninga. Ponekad nešto ipak ostavim za zadnji trenutak, ali trudim se pronaći ravnotežu između svega, objašnjava Ana.