Što učenici rade u cjelodnevnoj školi nakon klasične nastave? Objašnjavamo A1 i A2 program

Donosimo ti zanimljiv vodič za jesenske dane: Svi sadržaji imaju nešto zajedničko
Ako ne znaš što sa slobodnim vremenom tijekom jesenskih dana, možda ti možemo pomoći. Napravili smo listu što vrijedi posjetiti.
17:35 2 d 06.11.2026
08. studeni 2026.
Kada završi klasična nastava u cjelodnevnoj školi, što se naziva A1 program, kreće takozvani A2 program. Što on obuhvaća?
Eksperiment cjelodnevne škole koji se odvija u 60-ak hrvatskih škola, a plan je da u narednim godinama uđe u sve škole kada se one dograde, sastoji se od četiri dijela. To su A1 program (nacionalni kurikulum realiziran kroz redovitu nastavu), A2 program (program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja), B1 program (program izvannastavnih aktivnosti) i B2 program (program izvanškolskih aktivnosti).
Koja je razlika između A1 i A2 programa? Iskustvo eksperimenta pokazalo je da se u nekim školama A2 izvodi kao frontalna nastava. Tako djeca cijelo vrijeme sjede i nema razlike A1 i A2 programa. No, to ne bi trebalo biti tako.
Kako je navedeno u dokumentu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o cjelodnevnoj školi, A2 program ne podrazumijeva učioničku redovitu nastavu, kao ni produljenje redovite nastave. Ističu da A2 nije zamjena za redovitu nastavu koja je središte odgojnoobrazovnog procesa, ali nije ni vrijeme u kojem učitelji i učenici realiziraju redovitu nastavu koja iz nekog razloga nije ostvarena. Fokus bi trebao biti na napretku učenika, pomoći učeniku koji je negdje zapeo i razvoju vještina učenika.
- U eksperimentalnoj provedbi odgojno-obrazovni rad koji se provodi u sklopu programa A1 i A2 je neposredni odgojno-obrazovni rad u kojem sudjeluju svi učenici. Predstavlja obavezu za učenika te se vremenski iskazuje kao pokazatelj dnevnog, tjednog i godišnjega školskog vremena učenika. U programu A1 pretežito dominiraju poznati oblici nastave, dok u programu A2 dominiraju oblici podrške i obogaćivanja učenja učenika, objašnjava Ministarstvo.
Pojasnimo zato detaljno razliku A1 i A2 programa. A1 ono je što zamišljamo kao klasičnu redovitu nastavu. Učenici imaju predmete te je program temeljen na nacionalnim kurikulumima. Pritom Ministarstvo izdvaja da učitelji imaju više slobode integriranja nastave, posebice u razrednoj nastavi. Umjesto strogih okvira i načela učioničke frontalne nastave prednost se daje prilagođavanju potrebama i napretku učenika.
U A1 programu promijenjene su i satnice predmeta od uobičajenih. Povećana je satnica hrvatskog i matematike za jedan nastavni sat kroz sve razrede osnovne škole. Pritom nema uvođenja novih ishoda, već se samo povećava satnica kako bi se više vremena moglo posvetiti učenicima i njihovim potrebama. Priroda i društvo u nižim razredima razlomljena je na Prirodoslovlje (dva sata tjedno) i Društvo i zajednica (jedan sat tjedno). Od prvog do četvrtog razreda povećana je satnica Likovne i Glazbene kulture. U četvrtom razredu satnica tjelesnog povećana je za jedan sat tjedno, a tjelesni u nižim razredima predaju predmetni učitelji, odnosno kineziolozi.
U višim razredima povećana je satnica Geografije i Tehničke kulture. Uvedeni su i novi predmeti Praktične vještine (od prvog do četvrtog razreda), Svijet i ja (od prvog do osmog razreda) i Informacijske i digitalne kompetencije (od prvog do osmog razreda). Od četvrtog do osmog razreda drugim stranim jezikom kao izbornim predmetom obuhvaćeni su svi učenici.
A2 program, stoji u dokumentu Ministarstva, usmjeren je na metodički strukturirano, samostalno i zajedničko učenje učenika. To nije redovita nastava, nego pomoć učenicima koju daju učitelji i stručni suradnici. Pritom bi se trebao pratiti napredak učenika. Cilj je poboljšati ishode učenika, usmjereno raditi na smanjenju razlika u školskim postignućima i ishodima pojedinih skupina učenika. Tako bi potencijal svakog učenika trebao biti ostvaren u ovom programu. A2 program mogli bismo opisati kao dopunsku i dodatnu nastavu te djelić izvannastavnih aktivnosti. Pritom su oni međusobno povezani i svi su učenici uključeni.
- Samostalni rad učenika, uz učiteljsku potporu kroz objašnjenja, dodatne mogućnosti ponavljanja, uz formativno vrijedne učiteljske povratne informacije, mora pridonijeti razvoju važnih vještina i stavova povezanih s učenjem, stoji u opisu A2 programa.
A2 program i u razrednoj i predmetnoj nastavi obuhvaća ukupno osam nastavnih sati tjedno i sastoji se od obveznog i izbornog dijela. Četiri nastavna sata vremenski su obvezna za sve učenike, a četiri nastavna sata izborna su za učenike koji odluče sudjelovati. Obvezni nastavni sati Programa A2 strukturirani su po odgojno-obrazovnim područjima odnosno pismenostima – jedan nastavni sat odnosi se na jezično-čitalačku, jedan nastavni sat na matematičku, jedan nastavni sat na prirodoslovnu pismenost učenika i jedan nastavni sat na druga odgojno-obrazovna područja, stoji u dokumentu Ministarstva. U razrednoj nastavi A2 program uglavnom izvode učitelji razredne nastave, dok se u predmetnoj tu izmjenjuju predmetni učitelji.
- U Program A2, uz obvezne i izborne nastavne sate usmjerene na potporu i obogaćivanje, ubraja se i jedan nastavni sat razrednika - sve aktivnosti koje se tiču rada razrednog odjela, dinamike i procesa učeničkog, razrednog i školskog života unutar razrednog odjela. (...) Kroz Program A2 sistematizirat će se i provesti potpora učenicima tijekom svih obrazovnih tranzicija: - prijelaza djeteta iz dječjeg vrtića u osnovnu školu - prijelaza učenika iz razredne u predmetnu nastavu - prijelaza učenika iz osnovnoškolskog u sustav srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, navodi dokument Ministarstva.
U dokumentu Ministarstva navedeno je da učenici za vrijeme A1 i A2 programa, kao i oni učitelji uključeni u njih, moraju biti samo u školi dok se ne ostvare aktivnosti tih dvaju programa. Izdvajaju da svaka škola izrađuje raspored za sebe za potrebe svojih učenika. Ovisno o rasporedu, moguće je kraće ili duže trajanje aktivnosti Programa A1 i A2, navedeno je.
- Učenici razredne uključeni su prosječno do 14 sati u Programa A1 i Programa A2, a učenici predmetne nastave prosječno do 15 sati. U navedeno vrijeme uključeni su besplatni školski ručak, drugi oblici prehrane, odmori i osmišljeno slobodno vrijeme uključeno. Ovisno o samom rasporedu koji svaka škola specifično izrađuje za potrebe svojih učenika, moguće je u pojedinim danima kraće ili duže obvezno trajanje aktivnosti Programa A1 i A2. Nakon obveznog vremena za sve učenike, organiziraju se aktivnosti izbornog A2, B1 i B2 programa za dio učenika, učenika koji dobrovoljno sudjeluju i kojim se zadovoljavaju potrebe i interesi tih učenika, stoji u dokumentu Ministarstva.
Kako izgleda jedan dan u cjelodnevnoj školi s točnom satnicom, možete pročitati ovdje. U jednu školu koja je u eksperimentu ušli smo u 2024. godini, a nedavno je objavljena i prva detaljna analiza cjelodnevne škole.
Donosimo ti zanimljiv vodič za jesenske dane: Svi sadržaji imaju nešto zajedničko
Ako ne znaš što sa slobodnim vremenom tijekom jesenskih dana, možda ti možemo pomoći. Napravili smo listu što vrijedi posjetiti.
17:35 2 d 06.11.2026
Poklon-bon za pripreme za maturu: Dovoljna je jedna prijava
Nemoj odgađati pripreme za državnu maturu do zadnjeg trena. MaXturine volonterke na Smotri Sveučilišta u Zagrebu čekaju te s poklon-bonom i nagradama.
14:54 3 d 05.11.2026
Ovo su panelisti na ovogodišnjoj konferenciji 'Idemo u srednju!'
Portal srednja.hr organizira šesti put za redom obrazovnu konferenciju. Ovo su ovogodišnji panelisti.
10:28 3 d 05.11.2026
Studentski budžet: Koliko stvarno možete zaraditi uz faks?
Nakon izračuna mjesečnog budžeta, naš protagonist radi plan kako raspolagati svojim novcem. Koja je izračunica, saznajte u tekstu.
16:16 4 d 04.11.2026
Dva nova zakona, ista stara pitanja? O budućnosti školskog zakonodavstva raspravljamo na konferenciji
Na konferenciji 6. studenog slušamo zašto se novi zakoni o odgoju i obrazovanju čekaju tako dugo i što bi donijeli novoga u sustavu obrazovanja.
12:09 4 d 04.11.2026
U petak je dan za obrazovanje: Osigurajte svoje mjesto na konferenciji
Vidimo se ovog petka, 6. studenog u Hotelu International: Osigurajte svoje mjesto i uštedite na kotizacijama ako dolazite u društvu.
14:07 4 d 04.11.2026
Što se događa ove godine na Interliberu? Saznajte tko je glavni gost na sajmu
Pripremamo popise knjiga za ovogodišnji Interliber jer od 10. do 15. studenoga na Zagrebačkom velesajmu očekuje se više od 120.000 posjetitelja.
09:10 4 d 04.11.2026
Ovo je 15 razloga zašto s nama proslaviti rođendan na konferenciji 'Idemo u srednju!'
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan i odlučili smo rođendan proslaviti s vama! Evo 15 razloga zašto trebate doći na našu konferenciju 6. studenog.
16:18 5 d 03.11.2026
Koliko puta nosiš iste traperice prije pranja? Studenti priznali, a jedno pitanje ih je sve zbunilo
Pitali smo studente o pranju rublja, a nagradno pitanje otkrilo je tko zna pravi redoslijed. Saznajte koju nagradu su osvojili.
13:31 6 d 02.11.2026
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 20 d 19.10.2026
Svi koji su rođeni 2013. godine nikad nisu trebali raditi putovnicu: Znate li zašto?
Rođeni su iste godine kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Za one rođene nešto ranije, taj je događaj donio izvjesne promjene. Istražili smo koje.
12:10 9 d 30.10.2026
Na Interliberu ove godine i grafiti, BookTok i kvizovi: Evo što čeka srednjoškolce
Uz štandove s knjigama čekaju vas grafiti, kvizovi i susreti s piscima. Voditeljica Interlibera otkrila je sve o ovogodišnjem programu.
10:38 9 d 30.10.2026
Kako izgleda jedan dan u cjelodnevnoj školi? Veće satnice nekih predmeta, duži odmori
Eksperiment cjelodnevne škole nastavlja se i ove godine u dijelu osnovnih škola. Provjerili smo koliko su dugo učenici u školi i kakav im je raspored.
08:32 50 d 19.09.2026
Zaboravite na uobičajena školska pravila: Škole diljem Hrvatske uvele nove mjere i oduševile učenike
Dok broj kaznenih mjera u školama raste, neke učenike nagrađuju putovanjima, a druge danom bez odgovaranja. Ravnatelji su nam otkrili zašto.
08:04 11 h 08.11.2026
Moram li uzdržavati roditelje kad ostare? Mladi imaju različite odgovore, ali zakon je jasan
Dio mladih smatra da bi se trebali posvetiti vlastitim obavezama, životima, stvaranju obitelji i poslu, a da bi netko drugi trebao brinuti o predcima.
08:04 11 h 08.11.2026
Poluciju u pubertetu ima 70 do 90 posto dječaka: To je posve normalno, samo se držite higijene
Javlja se zbog naglog povećanja testosterona u tijelu, a uz nju ne moraju biti prisutni seksualni snovi. Većina dječaka prvi put je ima oko 13. godine
07:56 1 d 07.11.2026
Tek svaki dvanaesti učenik sve lektire pročita u cijelosti: Ova nastavnica zna kako da ipak iskažu interes
Među uspješnijim satima obrade književnog djela bili su oni poput suđenja Raskoljnikovu iz romana Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskog.
07:55 1 d 07.11.2026
Hrvatske šume nabavljaju devet milijuna litara goriva: Za to će potrošiti 14 milijuna eura
Uz cijenu dizela i benzina, Hrvatske šume pri odabiru dobavljača vrednuju i blizinu njegovih benzinskih postaja.
08:02 11 h 08.11.2026
Raskid ugovora za obnovu palače na najstarijem zagrebačkom trgu: Izvođaču ništa, a zgrada će propadati
Palača Grlečić-Jelačić trebala je u obnovu, ali nakon što u godinu dana nisu krenuli radovi ugovor je raskinut. Sada se traži samo održavanje skela.
08:01 11 h 08.11.2026
Male tajne hrvatskog jezika: 'Po meni' ili 'po mojemu mišljenju' su mirovine preniske?
Izrazi 'po meni' i 'po tebi' nisu u duhu hrvatskog jezika. Umjesto njih treba koristiti 'po mojemu mišljenju' i 'po tvojemu mišljenju'.
07:51 11 h 08.11.2026
Foto dana: 'Veselje i iskrenost susreta čovjeka i životinje'
Psi mogu imati jako pozitivan utjecaj na ljude. Terapijski pas Lav došao je razveseliti umirovljenike u Domu za starije osobe Pazin.
07:51 11 h 08.11.2026