Što učenici rade u cjelodnevnoj školi nakon klasične nastave? Objašnjavamo A1 i A2 program

Eksperiment cjelodnevne škole koji se odvija u 60-ak hrvatskih škola, a plan je da u narednim godinama uđe u sve škole kada se one dograde, sastoji se od četiri dijela. To su A1 program (nacionalni kurikulum realiziran kroz redovitu nastavu), A2 program (program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja), B1 program (program izvannastavnih aktivnosti) i B2 program (program izvanškolskih aktivnosti).

A1 i A2 program ne bi smjeli biti jednaki

Koja je razlika između A1 i A2 programa? Iskustvo eksperimenta pokazalo je da se u nekim školama A2 izvodi kao frontalna nastava. Tako djeca cijelo vrijeme sjede i nema razlike A1 i A2 programa. No, to ne bi trebalo biti tako.

Kako je navedeno u dokumentu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o cjelodnevnoj školi, A2 program ne podrazumijeva učioničku redovitu nastavu, kao ni produljenje redovite nastave. Ističu da A2 nije zamjena za redovitu nastavu koja je središte odgojnoobrazovnog procesa, ali nije ni vrijeme u kojem učitelji i učenici realiziraju redovitu nastavu koja iz nekog razloga nije ostvarena. Fokus bi trebao biti na napretku učenika, pomoći učeniku koji je negdje zapeo i razvoju vještina učenika.

- U eksperimentalnoj provedbi odgojno-obrazovni rad koji se provodi u sklopu programa A1 i A2 je neposredni odgojno-obrazovni rad u kojem sudjeluju svi učenici. Predstavlja obavezu za učenika te se vremenski iskazuje kao pokazatelj dnevnog, tjednog i godišnjega školskog vremena učenika. U programu A1 pretežito dominiraju poznati oblici nastave, dok u programu A2 dominiraju oblici podrške i obogaćivanja učenja učenika, objašnjava Ministarstvo.

A1 i A2 program | foto: MZOM

A1 program je klasična nastava. Satnice brojnih predmeta povećane, uvedeni novi predmeti

Pojasnimo zato detaljno razliku A1 i A2 programa. A1 ono je što zamišljamo kao klasičnu redovitu nastavu. Učenici imaju predmete te je program temeljen na nacionalnim kurikulumima. Pritom Ministarstvo izdvaja da učitelji imaju više slobode integriranja nastave, posebice u razrednoj nastavi. Umjesto strogih okvira i načela učioničke frontalne nastave prednost se daje prilagođavanju potrebama i napretku učenika.

U A1 programu promijenjene su i satnice predmeta od uobičajenih. Povećana je satnica hrvatskog i matematike za jedan nastavni sat kroz sve razrede osnovne škole. Pritom nema uvođenja novih ishoda, već se samo povećava satnica kako bi se više vremena moglo posvetiti učenicima i njihovim potrebama. Priroda i društvo u nižim razredima razlomljena je na Prirodoslovlje (dva sata tjedno) i Društvo i zajednica (jedan sat tjedno). Od prvog do četvrtog razreda povećana je satnica Likovne i Glazbene kulture. U četvrtom razredu satnica tjelesnog povećana je za jedan sat tjedno, a tjelesni u nižim razredima predaju predmetni učitelji, odnosno kineziolozi.

U višim razredima povećana je satnica Geografije i Tehničke kulture. Uvedeni su i novi predmeti Praktične vještine (od prvog do četvrtog razreda), Svijet i ja (od prvog do osmog razreda) i Informacijske i digitalne kompetencije (od prvog do osmog razreda). Od četvrtog do osmog razreda drugim stranim jezikom kao izbornim predmetom obuhvaćeni su svi učenici.

A1 program - satnice | foto: MZOM

A2 program poput dodatne i dopunske nastave za sve učenike, s naglaskom na vještine i napredak

A2 program, stoji u dokumentu Ministarstva, usmjeren je na metodički strukturirano, samostalno i zajedničko učenje učenika. To nije redovita nastava, nego pomoć učenicima koju daju učitelji i stručni suradnici. Pritom bi se trebao pratiti napredak učenika. Cilj je poboljšati ishode učenika, usmjereno raditi na smanjenju razlika u školskim postignućima i ishodima pojedinih skupina učenika. Tako bi potencijal svakog učenika trebao biti ostvaren u ovom programu. A2 program mogli bismo opisati kao dopunsku i dodatnu nastavu te djelić izvannastavnih aktivnosti. Pritom su oni međusobno povezani i svi su učenici uključeni.

- Samostalni rad učenika, uz učiteljsku potporu kroz objašnjenja, dodatne mogućnosti ponavljanja, uz formativno vrijedne učiteljske povratne informacije, mora pridonijeti razvoju važnih vještina i stavova povezanih s učenjem, stoji u opisu A2 programa.

A2 program i u razrednoj i predmetnoj nastavi obuhvaća ukupno osam nastavnih sati tjedno i sastoji se od obveznog i izbornog dijela. Četiri nastavna sata vremenski su obvezna za sve učenike, a četiri nastavna sata izborna su za učenike koji odluče sudjelovati. Obvezni nastavni sati Programa A2 strukturirani su po odgojno-obrazovnim područjima odnosno pismenostima – jedan nastavni sat odnosi se na jezično-čitalačku, jedan nastavni sat na matematičku, jedan nastavni sat na prirodoslovnu pismenost učenika i jedan nastavni sat na druga odgojno-obrazovna područja, stoji u dokumentu Ministarstva. U razrednoj nastavi A2 program uglavnom izvode učitelji razredne nastave, dok se u predmetnoj tu izmjenjuju predmetni učitelji.

- U Program A2, uz obvezne i izborne nastavne sate usmjerene na potporu i obogaćivanje, ubraja se i jedan nastavni sat razrednika - sve aktivnosti koje se tiču rada razrednog odjela, dinamike i procesa učeničkog, razrednog i školskog života unutar razrednog odjela. (...) Kroz Program A2 sistematizirat će se i provesti potpora učenicima tijekom svih obrazovnih tranzicija: - prijelaza djeteta iz dječjeg vrtića u osnovnu školu - prijelaza učenika iz razredne u predmetnu nastavu - prijelaza učenika iz osnovnoškolskog u sustav srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, navodi dokument Ministarstva.

Satnica A2 programa | foto: MZOM

Do kada traje obvezni dio A1 i A2 programa?

U dokumentu Ministarstva navedeno je da učenici za vrijeme A1 i A2 programa, kao i oni učitelji uključeni u njih, moraju biti samo u školi dok se ne ostvare aktivnosti tih dvaju programa. Izdvajaju da svaka škola izrađuje raspored za sebe za potrebe svojih učenika. Ovisno o rasporedu, moguće je kraće ili duže trajanje aktivnosti Programa A1 i A2, navedeno je.

- Učenici razredne uključeni su prosječno do 14 sati u Programa A1 i Programa A2, a učenici predmetne nastave prosječno do 15 sati. U navedeno vrijeme uključeni su besplatni školski ručak, drugi oblici prehrane, odmori i osmišljeno slobodno vrijeme uključeno. Ovisno o samom rasporedu koji svaka škola specifično izrađuje za potrebe svojih učenika, moguće je u pojedinim danima kraće ili duže obvezno trajanje aktivnosti Programa A1 i A2. Nakon obveznog vremena za sve učenike, organiziraju se aktivnosti izbornog A2, B1 i B2 programa za dio učenika, učenika koji dobrovoljno sudjeluju i kojim se zadovoljavaju potrebe i interesi tih učenika, stoji u dokumentu Ministarstva.

Kako izgleda jedan dan u cjelodnevnoj školi s točnom satnicom, možete pročitati ovdje. U jednu školu koja je u eksperimentu ušli smo u 2024. godini, a nedavno je objavljena i prva detaljna analiza cjelodnevne škole.