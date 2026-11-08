Zaboravite na uobičajena školska pravila: Škole diljem Hrvatske uvele nove mjere i oduševile učenike

Izlet na Advent o trošku škole, torta i sokovi za cijeli razred ili kupon za ‘dan bez odgovaranja’ – neke škole itekako znaju privući pozornost svojih učenika kada je riječ o nagradama. Njima prepoznaju školski uspjeh, redovito dolaženje na nastavu i pozitivne postupke koje žele potaknuti i kod drugih. Pritom priliku za priznanje mogu dobiti i učenici kojima su prethodno izrečene kaznene mjere. Pedagoške mjere, naime, imaju i svoju pozitivnu stranu, a dio škola pritom ide korak dalje od usmene ili pisane pohvale.

Brojke su jasne - dok je u protekloj školskoj godini, 2025./2026., uistinu povećan broj kaznenih mjera pa je izrečeno njih čak 45.517, za čak 16 posto više nego u godini prije, rastao je i broj pozitivnih mjera. Lani ih je izrečeno 135.063, što je oko 2,2 posto više nego godinu ranije.

Porastao broj pozitivnih mjera

Ovakve mjere izriču se učenicima koji postižu iznimne rezultate, a osim što mogu biti usmeno i pisano pohvaljeni, škole ih mogu i nagraditi. Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje učiteljsko, odnosno nastavničko vijeće.