Što je zajedničko Malom princu, Beatlesima i Katarini Velikoj? Odgovor saznajte na Interliberu

Školska knjiga sudjeluje na ovogodišnjem Interliberu u izložbenom prostoru paviljona 5 na Zagrebačkom velesajmu u kojemu će pokazati tradicionalno bogat nakladnički program. U vremenu u kojemu se nacionalni identiteti često suočavaju s izazovima globalizacijskih procesa vodeća hrvatska nakladnička kuća ostaje čvrsto ukorijenjena u misiji očuvanja i promicanja hrvatske kulturne i znanstvene baštine.

U ovogodišnjoj produkciji ističu se književna djela hrvatskih velikana, kapitalna znanstvena i stručna izdanja domaćih autora, popularno-znanstvene knjige, publicističke uspješnice te kvalitetne ilustrirane knjige i slikovnice za djecu i mlade.

Cijeli program možete pogledati ispod.

Izbor najboljih djela književnoga gorostasa

Među ovogodišnjim književnim novitetima najveću pozornost zaslužuje šest knjiga iz četvrtog kola Djela Miroslava Krleže te novi naslovi dvaju istaknutih akademika, zbirka pripovijesti Lica naličja Ivana Aralice i zbirka poezije Postojbina Drage Štambuka.

Završio je velik nacionalni projekt u kojemu su Školska knjiga i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavile izbor najboljih Krležinih djela: pred čitateljima je 29 svezaka proze, poezije, dramskih tekstova, eseja, feljtona i zapisa. Svaka je knjiga obogaćena osvrtima vodećih stručnjaka koji na nov način pridonose kvalitetnijem čitanju i razumijevanju djela velikoga književnika te kronologijom autorova života i rada.

Posljednje, četvrto kolo biblioteke sadržava Dnevnik 1943, dvosveščani antiratni dnevnik Davni dani I i II, knjigu polemika Moj obračun s njima, Tri drame (Galicija, Vučjak i Golgota), Novele i lirsko-dramsku poemu Simfonije.

Foto: Školska knjiga

Ilustrirana remek-djela svjetske književnosti

I ove su godine među najljepšim knjigama na Interliberu dvije ekskluzivne, bogato ilustrirane kolekcije knjiga koje slave klasična djela svjetske književnosti. U prvoj kolekciji, koja spaja velike pisce i ilustratore te omogućuje čitateljima vrhunski užitak uz riječ i sliku, objavljeni su Homerovi epovi Ilijada i Odiseja te glasoviti epski spjev Izgubljeni raj Johna Miltona. Posebnu vrijednost tim kolekcionarskim izdanjima daju ilustracije znamenitoga Gustavea Doréa i drugih umjetnika te bogata oprema sa zlatnim detaljima na koricama i obojenim rubovima stranica.

Drugi serijal, MinaLima Classics glasovitoga londonskog studija MinaLima, koji se proslavio vizualnim identitetom serijala filmova o Harryju Potteru, oživljava bezvremena djela svjetske književnosti na posve nov, mladim čitateljima iznimno privlačan način. U biranom društvu interaktivnih knjiga s ekskluzivnim ilustracijama u 3D formatu, koje omogućuju čaroban doživljaj čitateljima svih naraštaja, sada su i četiri nove knjige: Alisa u Zemlji čudesa, Mala sirena, Čarobnjak iz Oza i Otok s blagom.

Foto: Školska knjiga

Jubilej Malog princa: Kolekcionarsko izdanje i nastavak romana

Na Interliber stiže i kolekcionarsko izdanje Malog princa u ukrasnoj kutiji sa specijalnim darom, luksuznom reprodukcijom ilustracije malog princa. Francuski Gallimard, Školska knjiga i dvadeset nakladnika iz cijelog svijeta obilježavaju tom raskošnom knjigom s ilustracijama slavnog dizajnerskog dvojca MinaLima 80. obljetnicu prvoga europskog izdanja slavnog romana Antoinea de Saint-Exupéryja.

Ali to nije sve! Priča o jednom od najomiljenijih junaka svjetske književnosti dobila je službeno odobreni nastavak pod nazivom Mali princ – Novo putovanje. Popularni španjolski književnik Eloy Moreno uvodi malog princa u 21. stoljeće i upoznaje ga sa suvremenim svijetom digitalne otuđenosti, ekološke krize, migracija i nejednakosti. Maštovite ilustracije Španjolca Davida Sierre istodobno čuvaju čaroliju izvornih crteža Antoinea de Saint-Exupéryja i donose posve novu umjetničku viziju.

Foto: Školska knjiga

Reprezentativne povijesne knjige

U nizu reprezentativnih izdanja koja ostavljaju prepoznatljiv trag u hrvatskoj znanosti, povijesti i kulturi zapaženo mjesto zauzimaju monografije Povijest hrvatske diplomacije (drugi svezak) Darka Bekića i Povijest Sjedinjenih Američkih Država: od europskih kolonija do svjetske velesile Mladena Tomorada. Tomoradova opsežna knjiga, objavljena u godini 250. obljetnice SAD-a i opremljena s više od tisuću fotografija, ilustracija i vrijednih arhivskih dokumenata, prva je cjelokupna sinteza američke povijesti napisana na hrvatskom jeziku i jedna od rijetkih takvih knjiga u svjetskim razmjerima.

Među vrijednim su knjigama na području povijesti i politike Antička Grčka: Velika ilustrirana povijest, Afrika: Velika ilustrirana povijest, Dayton: Diplomacija - druga strana rata Miomira Žužula, UN, ljudska prava i sprječavanje masovnih zločina Ivana Šimonovića i 13 stoljeća hrvatskoga pomorstva Vjekoslava Maštrovića. Pozornost čitatelja izazvat će zbornik Anatomija otmice u kojemu se s pomoću znanstvenih radova i memoarskih tekstova s različitih gledišta rasvjetljava jedan od najpoznatijih i najkontroverznijih događaja hrvatske političke emigracije, otmica američkog zrakoplova TWA 355 u rujnu 1976. godine.

Foto: Školska knjiga

Nagrađivane svjetske uspješnice

Oduševljenje čitatelja i kritičara diljem svijeta već je izazvala povijesna biografija Katarina Velika i Potemkin. Oslanjajući se na opsežna istraživanja ruskih arhiva i intimna pisma, proslavljeni pisac Simon Sebag Montefiore u uzbudljivoj uspješnici otkriva strastvenu ljubavnu priču ruske carice i njezina najbližeg suradnika te maestralno oživljava svijet dvorskih intriga, političkih ambicija i velikih povijesnih prevrata.

Među svjetskim bestselerima koji dobivaju hvalospjeve čitatelja i kritičara u vodećim inozemnim medijima ističe se nagrađivana glazbena biografija John & Paul - Ljubavne priče u pjesmama u kojoj ugledni britanski autor Ian Leslie prati zajednički životni i stvaralački put dvojice iznimnih glazbenika i članova Beatlesa te ruši uvriježene mitove o partnerstvu koje je preoblikovalo kulturnu povijest svijeta.

Foto: Školska knjiga

Publicistički hitovi, leksikografija i stručne knjige

U kategoriji popularne publicistike izdvaja se i Čudesna generacija, iznimno važna knjiga o jednom od najvećih izazova suvremenog društva - odrastanju djece u svijetu u kojemu pametni telefoni, društvene mreže i videoigre sve češće zauzimaju mjesto neposrednih ljudskih odnosa, slobodne igre i stvarnih iskustava. Inspirirana svjetskom uspješnicom Anksiozna generacija, nova knjiga Jonathana Haidta i Catherine Price izravno se obraća djeci u dobi od 9 do 12 godina, ali i njihovim roditeljima i učiteljima, nudeći obilje dobrih savjeta, interaktivnih izazova i stvarnih priča.

Uz još jednu zapaženu svjetsku uspješnicu, Emocionalno - kako emocije oblikuju naše misli uglednoga popularizatora znanosti Leonarda Mlodinowa, istaknuto mjesto u ovogodišnjoj produkciji imaju i Ukrajinsko-hrvatski i hrvatsko-ukrajinski praktični rječnik, sveučilišni udžbenici Pravo Europske unije i Supramolekulska kemija i nanokemija, zbornik radova U Duhu i jeziku živjeti hrvatski te priručnici i vodiči Svaki je učenik jedinstven, Učitelj kojemu učenici vjeruju i Kreativno pisanje.

Foto: Školska knjiga

Interliber se ove godine održava od 10. do 15. studenog na Zagrebačkom velesajmu, a Školska knjiga sudjeluje u izložbenom prostoru u paviljonu 5. CIjeli program možete pogledati na službenoj stranici.