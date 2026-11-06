Održana konferencija portala srednja.hr Idemo u srednju!, dodijeljene nagrade Zlatna kreda

Kroz 14 predavanja i 6 panela u dvije dvorane 37 je govornika otvorilo aktualne teme: od toga kakvi učenici danas dolaze na fakultete, preko financijske pismenosti mladih i umjetne inteligencije u nastavi, do novih zakona u obrazovanju, ali i poteškoćama mladih unutar sustava obrazovanja. Konferencija je zatvorena dodjelom nagrada Zlatna kreda koja je proglasila najbolje nastavnike, učenike, profesore i studente.

Šesta godišnja konferencija portala srednja.hr održala se 6. studenog u zagrebačkom Hotelu International u društvu više od 270 nastavnika, profesora, ravnatelja, dekana, ali i učenika i studenata.

Na početku konferencije publici se obratio Marko Matijević, pokretač i glavni urednik portala srednja.hr.

- Ove godine napunili smo 15 godina, što znači da krećemo u srednju. A svi se sjećamo kako je to bilo, puno novosti, puno novih predmeta, novih kolega, neki po prvi put i padaju razred, što će se možda dogoditi i nama. U iduće četiri godine, koliko traje prosječno srednjoškolsko obrazovanje u Hrvatskoj, želimo postići nekoliko ciljeva – da možemo raditi ovo što radimo bez straha za sutra, da nas se čuje i u zbornicama i u ministarstvu i da naši tekstovi nešto promijene, ne samo da ih pročitate, nego da se nakon njih nešto i pomakne. Zbog svega toga smo uveli pretplatu i pozivamo vas da nas podržite, jer time podržavate kvalitetno i specijalizirano novinarstvo koje temeljito prati obrazovni sustav – rekao je Marko Matijević na početku konferencije.

foto: Hrvoje Baudoin

Potom je uslijedio bogati program, ove godine raspodijeljen u dvije dvorane. U prvoj dvorani kroz panele i predavanja upoznali smo brojne stručnjake koji se na neki način bave obrazovanjem. U drugoj dvorani priliku za izlaganje dobilo je 10 izlagača koji su pobijedili na našem natječaju, a koji su kroz zanimljiva predavanja prikazali čime se bave i podijelili svoja dobra iskustva iz prakse.

Kakvi učenici danas dolaze na faks?

Prvi panel otvorio je pitanje kakvi učenici dolaze na fakultete. Sudjelovali su Ivan Magdalenić, prodekan FOI-a i Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a. Razgovaralo se o spremnosti brucoša na izazove koje daje studiranje, i njihovoj pozadini s obzirom na srednju školu i okruženje iz kojeg dolaze.

- Živimo u vremenima u kojima mladi imaju drukčije shvaćanje tehnologije i drugačije ju koriste nego generacije kasnije, ustvrdio je ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović.

Na njega se nadovezao prodekan FOI-ja, Ivan Magdalenić koji je spomenuo kako je današnja generacija puno drugačija od prijašnjih jer imaju veliku tehnološku pomoć, a to je umjetna inteligencija.

– Na nama je sada pronaći način kako da ih obrazujemo da umjetnu inteligenciju koriste etički, rekao je Magdalenić.

Kako preživjeti prijelaz s faksa na posao?

Drugi panel bavio se prijelazom s fakulteta na tržište rada. Viktor Lučić, direktor Sektora za korporativnu strategiju u KONČARU, Ivan Vidović, prodekan FERIT-a, i Marko Šoštarić, dekan FPZ-a, govorili su o tome što poslodavci očekuju od novih zaposlenika, a što studenti dobivaju na fakultetu.

- Na fakultetu je bitno naučiti što bolje učiti, jer moramo biti svjesni da ćemo cijeli život učiti. Mi smo unazad tri godine kompletno promijenili cijeli program na fakultetu, prateći promjene u tehnologiji i prometu, a sada nam se čini da bismo to opet trebali napraviti, jer dolaskom umjetne inteligencije razvoj je eksponencijalan, na početku je rekao dekan Fakulteta prometnih znanosti, Marko Šoštarić.

foto: Hrvoje Baudoin

Razgovaralo se i o vještinama koje su potrebne studentima da budu kvalitetni, jer trenutni razvoj tehnologija iz godine u godine mijenja pravila igre.

- Diploma je ulaznica u svijet rada, to morate imati. A neke vještine na kojima svatko treba raditi su kritičko promišljanje, tehničko promišljanje i znanje i korištenje novih tehnologija. Mi možemo koristiti umjetnu inteligenciju da nam riješi neki problem, ali moramo znati provjeriti je li to točno. Zato učimo svoje studente na koji način da koriste umjetnu inteligenciju, jer ipak oko toga treba biti pametan, ustvrdio je prodekan FERIT-a Ivan Vidović.

Raspravu je obogatio Viktor Lučić, s perspektivom poslodavca.

- Mladi danas moraju prepoznati što zapravo žele, za što su točno intrinzično zainteresirani. Kad upisuješ neki fakultet, uvijek se informiraš hoće li ti ta diploma koristiti, hoćeš li s njom moći pronaći posao. Mislim da nije cilj da si mladi zadaju točnu putanju, jer je nemoguće pratiti ga, s obzirom na promjene kojima svaki dan svjedočimo. Mislim da je stvar unutarnje motivacije da to što želiš raditi je zanimljivo i da to možeš i znaš raditi dobro, pa ćeš onda biti i uspješan. Zato nije grijeh niti pogriješiti i shvatiti da ti se put koji si odabrao, ne sviđa, rekao je Viktor Lučić, direktor iz KONČARA.

Loud budgeting i girl math: kako mladi pričaju o financijama?

O tome kako mladi razgovaraju o novcu, od društvenih mreža do stvarnih navika, raspravljali su Luka Šekerija, student EFZG-a, Marijana Ivanov, profesorica EFZG-a, i Marina Mesarić Radojčin, direktorica ESG-a u PBZ-u.

- Ako otvorite bilokakve portale ili novine, svi vas navode da negdje potrošite novce. Ono što je dobro, je što su se u zadnje počeli pojavljivati edukativni sadržaji o financijskoj pismenosti, gdje se radi na dizanju svijesti. Nije toga puno, ali je dobro da postoje. U svim tim sadržajima, mi pričamo ili o trošenju ili o štednji, kao da jedno isključuje drugo. Fokus bi trebao biti na to kako mi upravljamo financijama, da možemo trošiti na ono što želimo i to činimo odgovorno, rekla je Marina Mesarić Radojčin iz PBZ-a.

Profesorica Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu ustanovila je kako su mladi ipak skloniji preuzeti rizik, za razliku od starijih, zbog čega su u prednosti jer imaju dodatnu priliku za zaradu. Mladi imaju vrijeme na svojoj strani, jer ako nešto i promaše, imaju dovoljno vremena za ispraviti grešku, a iskutvo dođe kao dobra životna učiteljica.

- Jako otvoreno razgovaram sa svojim prijateljima o financijama, ima jako puno konferencija, blogova, podcasta. Mi međusobno znamo kako tko barata sa štednjom, koje aplikacije koristimo za ulaganje, jako smo otvoreni po tom pitanju u mom društvu. Često si dajemo savjete, ali se trudimo referirati na provjerene izvore i promisliti o tome što pročitamo, otkrio je student EFZG-a Luka Šekerija, koji nam je dao uvid u to kako mladi danas pričaju o financijama.

foto: Matej Markovinović, srednja.hr

Deset godina Europe u učionicama

Panel o iskustvima i rezultatima programa Europa u učionicama okupio je Eli Pijacu Plavšić, sociologinju i samostalnu savjetnicu u području obrazovanja te suradnica na EPAS programu, Marijetu Bagat, studenticu FPZG-a, i Ivanu Plazonić, nastavnicu II. gimnazije koja od samih početaka radi na programu Škole ambasadori Europskog parlamenta.

Na početku panela Maja Ljubić Kutnjak, voditeljica Ureda europskog parlamenta u Hrvatskoj predstavila je rezultate programa u prvih 10 godina djelovanja.

- EPAS program obuhvaća razne projekte, konferencije i različite radionice. Meni osobno to je dalo puno praktičnog znanja, što se dobro nadovezalo na teoriju o Europskoj uniji koju učimo u školi. EPAS mi je dao prostor da svu tu teoriju vidim u praksi, da iskušam svoje vještine i znanja, a onda je oblikovalo i moj odabir daljnjeg obrazovanja. Zbog toga sam dobila prilično samopouzdanje kad sam upisala studij, jer sam imala dobru pozadinu jer sam tijekom srednje škole bila dio Škole ambasadora Europskog parlamenta, na početku je rekla Marijeta Bagat, studentica FPZG-a.

U zagrebačkoj II. gimnaziji, 450 učenika je prošlo kroz program Škola ambasadora EU u 10 godina. Kako je navela nastavnica Plazonić, učenici su sigurni u sebe, sposobni su provoditi projekte, postavljaju kritička pitanja, sposobni su pratiti što se događa oko njih i tu reagirati, a to ističu kao najveću vrijednost EPAS programa.

foto: Hrvoje Baudoin

Eli Pijaca Plavšić, koja svake godine radi evaluaciju programa, iznijela je niz podataka iz istraživanja o iskustvu učenika koji su sudjelovali u programu.

- U Hrvatskoj građanski odgoj ne postoji, a modernizacijom strukovnog obrazovanja učenici još više ostaju zakinuti za programe koji se bave politikom u školama. I što onda EPAS ovdje radi? Učenici govore kako ih je sudjelovanje u programu doista promijenilo, kako ih je usmjerilo u daljnoj karijeri i onda u konačnici promijenilo njihove živote. Razvija njihove građanske i političke kompetencije. Učenici u Hrvatskoj se informiraju o politici gotovo isključivo preko TikToka i Instagrama, ne vjeruju institucijama niti medijima, a onda kroz EPAS im se otvore oči, postaju zainteresirani za političke procese, za otkrivanje kako se donose političke odluke, rekla je Eli.

foto: Matej Markovinović, srednja.hr

Mentalno zdravlje i prvi koraci u karijeri

Tamara Lipnjak, koordinatorica za studentske aktivnosti i studentski život na RIT Croatia, u predavanju je postavila pitanje tko se brine o mentalnom zdravlju studenata.

- Mozak još uvijek sazrijeva tijekom ranih 20-ih godina, i to prvenstveno mislim na čeoni režanj koji je zaslužan za donošenje logičkih odluka. Osim toga, imaju jako puno stvari o kojima razmišljaju, nove situacije, novi način života, novi prijatelji, puno učenja o donošenje odluka. Zbog toga se može činiti da su današnji studenti podložniji stresu i anksiozonosti, što potvrđuju i brojke. Savjetovalište UNIZG procjenjuje da 25% studenata ima psihičke smetnje i poremećaje koje zahtijevaju stručnu pomoć i podršku, na početku je rekla psihologinja Lipnjak.

Ustvrdila je na predavanju kako ne trebamo tražiti krivca, jesu li krivi studenti koji su postali zahtjevniji nego prije, ili je školsko odnosno fakultetsko gradivo postalo preteško. Potrebno je pronaći zajednički jezik i pomoći onima kojima je pomoć potrebna, prvenstveno stavljati naglasak na mentalnu higijenu.

Kako pomoći učenicima strukovnih škola?

Dalje u Dvorani 1 mogli smo mogli čuti predavanje o projektu JobLab, koji radi na osnaživanju učenika strukovnih škola u usvajanju karijernih vještina. Predavačice Bojana Rak i Renata Ćurković predstavile su što srednjoškolci uče na ovom projektu i kako učenici reagiraju na njega.

Čak 70% srednjoškolaca u Hrvatskoj bira strukovna zanimanja, a ujedno oni imaju puno manje mogućnosti za razvoj karijere od njihovih kolega koji idu u gimnazije i kasnije na fakultete. Svaki treći učenik se smatra spremnim za posao. U Europi smo treći po redu po udjelu učenika u strukovnim školama. Na tim temeljima pokrenut je projekt JobLab, koji ima za cilj razviti ključne meke vještine.

- Kroz 11 radionica uključili smo gotovo 500 učenika. U prvom modulu se uče meke vještine, a u drugom modulu držimo radionice s kolegicama iz HGK-a o SWOT analizama, pisanju životopisa i ostalim korisnim vještinama za tržište rada, istaknula je Bojana Rak iz Telemacha.

foto: Hrvoje Baudoin

Predavačica Renata Ćurković ispričala je anegdotu o sloniću u cirkusu, kojim je pokazala kako ono što naučimo u mladosti nas oblikuje za daljnje odabire u životu.

- Mi kroz svoje radionce želimo na nježan način učenike izvući iz njihove zone komfora kako bi se otvorili novim poslovnim prilikama i izazovima koje ih čekaju nakon završetka strukovnog obrazovanja, objasnila je Renata.

U predavanje se uključila i profesorica koja je prošle godine na konferenciji srednja.hr saznala za JobLab, javila se za suradnju i uspješno provela projekt u svojoj školi. Istaknula je kako su učenici bili oduševljeni, jer su radili stvari s kojima se inače ne bave.

foto: Matej Markovinović, srednja.hr

Kako se umjetna inteligencija snalazi u nastavi?

O uvođenju umjetne inteligencije u škole govorile su Lana Batinić, profesorica HKS-a, Aleksandra Mudrinić Ribić, pomoćnica ravnatelja Sektora za razvoj i primjenu tehnologija i inovacija u obrazovanju u CARNET-u, i Milka Fofonjka, nastavnica II. osnovne škole Bjelovar.

Kroz panel se predstavio projekt BrAIn koji uvodi umjetnu inteligenciju i digitalne tehnologije u hrvatski obrazovni sustav, kroz uvođenje izbornih i fakultativnih predmeta o umjetnoj. Do sad je uključeno preko 2.500 učenika u projekt, a provodi ga preko 250 nastavnika.

- Jako je zanimljivo da su nastavnici koji nisu informatičari bili dosta skeptični oko programa, ali program je napravljen tako da se može uključiti u sve predmete, što se onda u praksi pokazalo kao vrlo pozitivno, rekla je Aleksandra Mudrinić Ribić iz CARNET-a.

Nastavnica Milka Fofonjka, na pitanje o upotrebi AI-a u kreiranju lažnih fotografija, je istaknula kako je cijeli jedan dio kurikuluma usmjeren na etičku upotrebu umjetne inteligencije. Iako to nije novi problem, danas je dobio samo novi oblik. Puno veći je problem što mi imamo dobre pravilnike i dobre zakone, ali se to ne provodi. Ustvrdila je kako kazne u praksi nisu velike ili potpuno izostanu, i zato se stalno vrtimo u krug s tim određenim problematičnim ponašanjima.

Dva nova zakona, ista stara pitanja?

O novim zakonima u obrazovanju razgovarali su Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, Nikola Dmitrović, tajnik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, i Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u MZOM-u. Tajming za ovaj panel je bio savršen, budući da su nedavno iz Ministarstva ponovno odgodili donošenje novih zakona za iduću godinu.

- Kad donosite zakone koji moraju biti provedeni kroz cijeli sustav i u svaku školu, to je prilično kompleksno i nije jednostavno, što naravno ne opravdava ovo kašnjenje. Išli smo u dva nova zakona, zbog različitosti koje imaju osnovne i srednje škole, po pitanju osnivača i jer jedan zakon ne može pokriti period od 12, odnosno 13 godina obrazovanja. Nama je cilj da osnovnonoškolsko obrazovanje, koje sad ide kroz paradigmu cjelodnevne škole, ne koči promjene koje trebaju srednjoškolskom obrazovanju. Tu potrebno treba naglasiti i strukovno obrazovanje koje je prošlo kroz svoju promjenu. Tako da, ne želimo da jedno drugome smeta, i to su legitimna opravdanja za odgodu donošenja ovih velikih novih zakona, na panelu je otkrio predstavnik MZOM-a Momir Karin.

Sanja Šprem ustvrdila je kako se za unošenje jednosmjenske nastave donijela ad hoc promjena zakona. Ističe kako se konstantno donose takve brze promjene, a da se zapravo treba posebno posvetiti i duboko ući u temu svih zakona i promijeniti ono što ne valja.

foto: Hrvoje Baudoin

Problematično ponašanje učenika: samo vapaj za pomoć?

Socijalna pedagoginja Sonja Jarebica u predavanju s Q&A-om govorila je o tome što se krije iza problematičnog ponašanja učenika u školama.

- Djeca koja dolaze iz obitelji koje su funkcionalne i nisu izložena nekim rizičnim ponašanjima u užem krugu obitelji, u adolescenciji isto mogu pokazivati značajke devijantnosti. Tu treba uzeti u obzir upravo samu adolescenciju, odnosno promjene u mozgu koje se događaju u tom periodu, a zbog kojih su ti mladi ljudi skloniji rizičnom ponašanju. Stoga ne čudi niti činjenica što se uključuju u razne TikTok eksperimente i rade stvari koje nam se, kao odraslima, ne sviđaju, na predavanju je pričala socijalna pedagoginja Sonja Jarebica.

Kroz predavanje je gospođa Jarebica navela rizična ponašanja koja najčešće viđa u svom radu, ali i moguće čimbenike i skrivene uzroke problematičnog ponašanja mladih. Predavanje je bilo vrlo inspirativno i emotivno, a gospođa Jarebica na kraju predavanja je dobila dugi i gromoglasan aplauz.

foto: Hrvoje Baudoin

Predavanja u dvorani 2: od Gen Alphe do geodeta

U drugoj dvorani cijeli je dan trajao niz predavanja nastavnika i stručnjaka iz škola i fakulteta. Izlagači su odabrani kroz natječaj koji smo održali na portalu, a ispostavilo se da je otvaranje dvorane za nastavnike i profesore bio pravi pogodak jer se kroz cijeli dan u dvorani tražilo mjesto više.

Dan smo započeli kombinacijom umjetne inteligencije i generacije Alpha. Danijel Bačan iz OŠ Luka govorio je o tome što zanima učenike generacije alpha, TikTok ili ploča, a Ana Sudarević i Maja Lukić Puškarić iz OŠ Dubovac u Karlovcu postavile su pitanje uče li ljudi umjetnu inteligenciju ili ona uči nas.

Bilo je prilike i za odgovor na vječno pitanje 'Kad će mi matematika trebati u životu?', koje su dale u svom predavanju Matematika izvan klupe Kristina Fratrović i Snježana Marković-Zoraja iz OŠ Dubovac iz Karlovca. Sonja Šulc iz Klasične gimnazije u Zagrebu pokazala je kako se matematika može učiti tijelom, kroz predavanje koje je dalo novu perspektivu ovom ne-toliko-omiljenom predmetu u školama.

foto: Matej Markovinović, srednja.hr

A razgovaralo se i o strukovnom obrazovanju i prvim koraci prema zaposlenju. Zaneta Foscarini, iz Graditeljsko-geodetske tehničke škole Split, predstavila je kako modularna nastava pomaže mladim geodetima, Nikolina Ferenčak iz Srednje škole Bedekovčina, govorila je što se događa kada znanje izađe iz učionice, a Elvira Sorić iz Srednje škole Jure Kaštelan u Omišu predstavila je projekte svojih učenika na natjecanju Ideja godine koju organizira portal srednja.hr, te je pojasnila prisutnima važnost sudjelovanja na takvim natjecanjima za same učenike, ali i škole te u konačnici i nastavnike.

Gabrijela Ravlić iz Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj predstavila je multimedijski centar Doživi Europu. Sonja Turk i Snježana Matić iz Strukovne škole Sisak, pitale su jesmo li dosegli maksimalni minimum, navodeći sve lošije rezultate hrvatskih učenika, ali i sve veći pritisak koji osjećaju nastavnici.

Antonija Kero iz Gimnazije Franje Petrića u Zadru objasnila je što stoji iza niske stope ispadanja učenika iz hrvatskog sustava redovnog obrazovanja, a Ines Skelac s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti govorila je što za profesore znače pokloni koje dobivaju na kraju svake školske godine.

Dodijeljene nagrade Zlatna kreda

Konferencija je zatvorena dodjelom nagrada Zlatna kreda, koje portal srednja.hr dodjeljuje najboljim nastavnicima, profesorima, studentima i učenicima. Kandidate su mogli predlagati svi: kolege, učenici, studenti, pa čak i članovi obitelji. Na natječaj je pristiglo ukupno 378 prijava, od kojih je na finale pozvano 17 finalista. Iako je i sama prijava za Zlatnu kredu nagrada sama po sebi, ipak su neki odnijeli titulu dobitnika.

Nagradu za nastavnicu godine dobila je Morena Poljančić Jakovac, nastavnica razredne nastave u Osnovnoj školi Prečko. Za nagradu ju je prijavio otac učenice, a razlog za prijavu je njegova zahvalnost za sve što je učiteljica učinila za njegovo dijete i kolege iz razreda. Naime, radi se o razredu iz OŠ Prečko koji je krajem 2024. doživio tragediju u kojoj su djeca izgubila prijatelja iz razreda. S djecom je izgradila odnos povjerenja, pružila im toplinu i razumijevanje, ali nije odustala od reda, rada i obrazovnih ciljeva, a njihovu prošlost poštuje i ne zatvara ih u nju. Ova nagrada, stoga, nije nagrada samo učiteljici Moreni, nego i razredu koji više nije samo razred u kojem se dogodila tragedija, nego je i razred koji ima učiteljicu godine!

foto: Hrvoje Baudoin

Zlatnu kredu za učenika godine osvojio je Jakov Knežević, učenik 7. razreda Osnovne škole Vladimir Nazor u Virovitici. Jakova je za nagradu Zlatna kreda prijavila njegova nastavnica, koja ga je kandidirala jer svojim radom i trudom pokazuje koliko daleko možemo stići kada vjerujemo u ono što. Riječ je o učeniku koji dokazuje što sve dijete može ostvariti kada se prestane gledati kroz dijagnozu autizma, i dobije prostor da se izrazi na svoj način. Jakov je iznimno nadaren likovni umjetnik koji crtežima izražava ono što ne može riječima, osvajao je brojne lokalne, državne i međunarodne likovne natječaje te ilustrirao dvije slikovnice, „Čudesan keks“ i „Dječji orkestar“, nastale u suradnji s piscem Božidarom Prosenjakom. Najveća mu je snaga upornost jer ne odustaje pred preprekama, već traži vlastiti način da uspije.

Profesorica godine i dobitnica nagrade Zlatna kreda je Senka Borovac Zekan, profesorica stručnog studija na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, koju je prijavila njezina studentica. Kako je naglasila, profesorica Borovac Zekan studente iz pasivnih slušatelja pretvara u aktivne sudionike koji znaju iskoristiti svoje znanje. A kako to radi? U sklopu svojih kolegija sa studentima organizira humanitarne događaje za pomoć potrebitima u zajednici, sa studentima je osnovala udrugu OSSINJAK i pokrenula podcast POSSCAST, uključuje ih u organizaciju velikih događaja kao što su Advent na Kampusu ili teniski turnir ATP Split, a mnogima je otvorila međunarodne prilike kroz Erasmus suradnju s kolegama iz drugih država. Ona mijenja obrazovanje nabolje i studentima otvara vrata koja, bez njezina poticaja možda se ne bi ni usudili otvoriti.

I na kraju, Zlatnu kredu za studenticu godine osvojila je studentica seniorka Narcisa Zorić, studentica Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu, koja već 30 godina pohađa različite kolegije. Za nagradu ju je prijavila voditeljica učilišta, koja je istaknula kako je Narcisa ne samo dobra i redovita studentica, već je dugogodišnja volonterka na upisima, jedna od najiskrenijih ambasadorica Učilišta te kako svojim primjerom pokazuje da učenje nema rok trajanja, a znatiželja dobnu granicu.

Bogat program trajao je cijeli dan, uz pauze za kavu i ručak. Iskustvo posjetitelja obogatili su i poklon paketi partnera, a u vrećicama su se našli pokloni CARNET-a, Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, Školske knjige, Alfe, FOI-ja, RIT Croatia, Privredne banke Zagreb i Coca-Cola HBC Hrvatska.

foto: Hrvoje Baudoin

Konferencija 'Idemo u srednju' održana je uz podršku srebrnih partnera: Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, CARNET-a i Školske knjige, brončanih partnera: Alfe, FOI-a, KONČARA, FERIT-a, Telemacha, RIT Croatia, Fakulteta prometnih znanosti, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske zajednice županija i Privredne banke Zagreb te partnera Coca-Cola HBC Hrvatska.