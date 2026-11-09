Škola obogatila svoju imovinu: Uveli hit aktivnost za učenike tijekom odmora

Što vi radite tijekom odmora u školi? Nakon što pojedu užinu, srednjoškolci Tehničke škole u Kutini s prijateljima mogu zaigrati - stolni tenis. Iz škole su se 'pohvalili' novim stolom koji je na raspolaganju upravo učenicima kako bi upotpunili slobodno vrijeme tijekom odmora.

- Dragi učenici, u našem holu namjestili smo stol za stolni tenis kako bi vrijeme koje imate za vrijeme odmora iskoristili kvalitetno. Čuvajte školsku imovinu za sebe i za ostale, poručili su iz škole.