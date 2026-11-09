TikTokov algoritam uništava mentalno zdravlje maloljetnika: Sad mu prijeti golema kazna

Već dugo se raspravlja o tome ugrožavaju li društvene mreže mentalno zdravlje mladih namjerno ih potičući na beskrajno scrollanje. Zabrinutost je opravdana jer, prema istraživanju koje je provelo Sveučilište Nottingham Trent, svaki četvrti maloljetnik pokazuje znakove ovisnosti o internetu.

Europska komisija u petak je preliminarno utvrdila da je TikTok prekršio Akt o digitalnim uslugama zbog algoritma koji stvara njegov 'For You' (engl. za tebe) feed. U priopćenju Europske komisije istaknuto je da je algoritam napravljen tako da izaziva učinak 'zečje rupe'. To znači da što korisnik više gleda neki sadržaj, to mu platforma takav sadržaj sve više preporučuje i tako ga uvlači u 'rupu' iz koje je teško izaći.

Ponovljena izloženost tim temama može povećati osjećaj tjeskobe i smanjiti samopouzdanje

To je posebno problematično ako je riječ o sadržaju koji bi mogao biti štetan za mentalno zdravlje, kao, na primjer, videi o tuzi, izolaciji ili slici vlastitog tijela. Komisija je preliminarno utvrdila da TikTok nije na odgovarajući način procijenio kako njegov algoritam može korisnike dovesti u 'zečje rupe' čime ih je ugrozio.

- Na primjer, kada korisnik opetovano gleda ili lajka sadržaj koji može izazvati negativne emocije, kao što je onaj o gubitku težine ili slici vlastitog tijela, algoritam tumači te interakcije kao pozitivne znakove interesa te preporučuje više takvog sadržaja. Ponovljena izloženost tim temama može imati ozbiljne negativne učinke na njegovu dobrobit, uključujući povećan osjećaj tuge ili tjeskobe, nezadovoljstvo tijelom, smanjenje samopouzdanja ili pogoršanje postojećih poremećaja prehrane i mentalnih teškoća, upozorava Komisija.

Iako je TikTok implementirao neke mjere za ublažavanje stvaranja zečjih rupa, Komisija je ustvrdila da to nije dovoljno. Korisnici ne mogu učinkovito kontrolirati koji im se sadržaj preporučuje. Čak i ako korisnik odabere da ga neki sadržaj ne zanima, to ne osigurava da mu se sadržaj istog tipa neće ponovno prikazivati na personaliziranom feedu. Naime, algoritam daje prednost prikazivanju sadržaja korisnicima na temelju vremena gledanja, a ne njihovu izboru da vide manje određenog sadržaja.

Što Komisija želi od TikTok-a?

U ovoj fazi istrage Europska komisija smatra da TikTok mora promijeniti svoj dizajn personaliziranog feeda. Ističe da se TikTok mora više oslanjati na eksplicitne preference korisnika, odustati od toga da vrijeme provedeno na određenom sadržaju bude ključni faktor onoga što algoritam preporučuje te korisnicima osigurati pristupačnost i funkcionalnost alata kojima mogu upravljati time kakav im se sadržaj prikazuje. Komisija želi i da TikTok redovito testira i podešava svoj algoritam u skladu s ovim smjernicama.

TikTok sad može pregledati istražne spise Komisije i u pisanom obliku odgovoriti na preliminarne nalaze, a Komisija će provesti savjetovanje s Europskim odborom za digitalne usluge.

Prijeti im golema kazna

Ako se u konačnici potvrde stajališta Komisije, ona može donijeti odluku o neusklađenosti s europskim zakonom, zbog čega bi TikTok morao platiti kaznu koja može iznositi najviše šest posto njegovih ukupnih godišnjih prihoda.

- Aktom o digitalnim uslugama platforme se smatraju odgovornima za rješavanje negativnih učinaka povezanih s njihovim sustavima za preporučivanje sadržaja. Današnji preliminarni nalazi ponovno pokazuju da TikTok mora pojačati svoje napore kako bi zaštitio dobrobit korisnika, uključujući i maloljetnike, izjavila je Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica Europske komisije za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju povodom objave preliminarne odluke.

Preliminarna stajališta Komisije temelje se na analizi TikTokova izvješća o procjenama rizika, internih podataka i dokumenata te njegovih odgovora na višestruke zahtjeve za informacijama, pregledu opsežnih znanstvenih istraživanja o toj temi i razgovorima sa stručnjacima u više područja, uključujući psihologe i psihijatre.

Podsjetimo, zbog sve više riječi o negativnom utjecaju na mentalno zdravlje, Europska unija želi zabraniti društvene mreže mlađima od 13 godina, dok bi korisnici mlađi od 15 godina smjeli gledati sadržaj na društvenim mrežama, ali ne napraviti vlastiti račun. Prema najavi novog zakona o sigurnosti na internetu, kompanije bi bile obvezne osigurati da su njihove platforme sigurno dizajnirane za maloljetne korisnike. Više o tome pročitajte na poveznici.