Dijete dovedeno u policijsku stanicu jer je bilo u izlasku bez roditelja: Znate li koja su pravila?

Ovog vikenda u Daruvaru je policija u postaju dovela dijete mlađe od 16 godina, koje je bez pratnje roditelja ili druge punoljetne osobe nakon ponoći samo šetalo gradom. U policijskom priopćenju navedeno je da je policija dijete zatekla u noći sa subote na nedjelju, 25 minuta nakon ponoći.

Policija je dijete dovela u postaju, gdje je po njega došao roditelj koji je, kako policija navodi, rekao da je dijete bilo u izlasku uz dopuštenje. Budući da je dijete boravilo vani između 23 sata navečer i 5 sati ujutro, riječ je o noćnom izlasku, za koji roditelj ne može dati dopuštenje.

U stanici dijete preuzima roditelj ili socijalni radnik

Naime, Obiteljski zakon izričito zabranjuje noćne izlaske osoba mlađih od 16 godina. To znači da su im roditelji dužni braniti takve aktivnosti te da im ih zakonski ne smiju odobriti. U slučaju da policija naiđe na dijete koje je u noćnom izlasku bez pratnje roditelja ili druge odrasle osobe, mora ga odvesti u policijsku postaju te uz to kontaktirati nadležni Centar za socijalnu skrb, kao što je učinila i u ovom slučaju. Po dijete u tom slučaju dolazi roditelj, a ako odbije ili je spriječen doći, umjesto roditelja po dijete dolazi socijalni radnik.

- Roditelje pozivamo da vode računa o tome gdje se njihova djeca nalaze, s kim provode slobodno vrijeme te da aktivno sudjeluju u njihovu odgoju i nadzoru, vodeći pritom posebnu brigu o njihovoj sigurnosti i zaštiti od mogućih rizičnih ponašanja. Ovakvim postupanjem policija prvenstveno želi zaštititi djecu i ukazati roditeljima na važnost odgovornog roditeljstva i ispunjavanja zakonskih obveza, istaknuli su u priopćenju iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

Roditelji mogu snositi kaznu

Ako policija dijete u noćnom izlasku pronađe više puta, protiv roditelja se pokreće postupak utvrđivanja kaznene odgovornosti zbog zanemarivanja roditeljske dužnosti ili povrede djetetovih prava. Za kazneno djelo povrede djetetovih prava grubim zanemarivanjem moguća je i kazna zatvora.

Ukoliko dijete tijekom noćnog izlaska počini neki drugi prekršaj, na primjer remeti javni red i mir ili pije alkohol, roditelji mogu snositi i dodatnu kaznu do 4.000 eura zbog propusta u odgoju i nadzoru, a više o tome pročitajte na poveznici.