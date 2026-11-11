Među 789 osnovnih škola u Hrvatskoj jedna je zauzela prvo mjesto: Evo o čemu je riječ

Tvrtka Hiperlink Digital objavila je Indeks weba Hrvatske za studenti, a koji mjeri i uspoređuje kvalitetu internetskih stranica. U sektoru osnovnih škola analizirano je 789 web-stranica koje su ocijenjene na ljestvici od 0 do 100 prema različitim tehničkim kriterijima - brzina, pristupačnost, osnovni SEO, sigurnost, privatnost i zaštita e-pošte.

Škola koja je zauzela prvo mjesto

Prvo mjesto zauzela je Osnovna škola Lotrščak u Zagrebu. U sigurnosti web-stranice škola ima svih 100 bodova. Radi preko HTTPS-a, šalje HSTS zaglavlje kojim preglednik dobiva uputu da stranicu otvara isključivo zaštićenom vezom i zaštićen je od uokvirivanja na tuđim stranicama. Nadalje, ima pravila Content-Security-Policy u načinu provedbe i koristi ažurnu verziju biblioteke jQuery.

Osnovni SEO ove škole, koji provjerava naslove, opise, mogućnost indeksiranja i kanonske adrese, ocijenjen je sa 100 bodova. Pristupačnost, koja provjerava je li stranica upotrebljiva i osobama s oštećenjem vida ili motorike, ima 89 bodova. Web-stranica prolazi i Googleov test brzine Core Web Vitals, koji se temelji na iskustvu stvarnih posjetitelja na mobitelu.

Ostale škole

Drugo mjesto zauzela je Prva katolička osnovna škola u Gradu Zagrebu, treće OŠ Frana Krste Frankopana u Zagrebu, a četvrto zagrebačka OŠ Frana Galovića. Peto mjesto podijelili su OŠ Manuš u Splitu, OŠ Petra Hektorovića Stari Grad, OŠ Rovišće, OŠ Sveti Martin na Muri, OŠ Tina Ujevića u Šibeniku, OŠ Veruda u Puli i OŠ Visoko.

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