Svega 8,1 posto učenika lektiru uvijek pročita u cijelosti. Pokazalo je to istraživanje koje je provela Sanja Šepac Dužević, nastavnica hrvatskog jezika u Upravnoj školi Zagreb, o kojem smo više pisali ovdje. Otkrila nam je i nekoliko savjeta kako produktivno čitati lektiru.

'Čitanje je jedno od najvećih ljudskih dosega'

Stručnjaci kažu da je čitanje jedno od najvećih ljudskih dosega. Ono itekako ima smisla i, iako zahtijeva prisutnost i angažman, nudi mudrost, ljepotu i izazov. Kada to shvatite, mišljenja je nastavnica, lakše ćete pristupiti lektiri.

- Važno je htjeti, onda se sve može. Izaberite u svakom danu one trenutke u kojima ćete zaboraviti na svakodnevne brige i prepustiti se književnosti, umjetnosti riječi, kaže Šepac Dužević.