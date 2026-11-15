Što radi Vijeće za hrvatski jezik? Na fakultete uveli bi novi kolegij, žele promjene i u školama

Na sve studije u Hrvatskoj treba uvesti kolegij Kultura hrvatskog jezika, valja razmisliti o dvama predmetima hrvatskog jezika u školama umjesto jednog, kao i osigurati da 'streaming' servisi uvijek moraju ponuditi sinkroniziran ili titlovan sadržaj na hrvatskom jeziku. Dio je to rasprava Vijeća za hrvatskog jezika, tijela osnovanog Zakonom o hrvatskom jeziku iz 2024. godine, koje smo iščitali iz zapisnika.

Naime, što konkretno radi Vijeće za hrvatski jezik javnosti baš i nije poznato, izuzev pojedinih intervjua s predsjednikom Vijeća. Stoga smo od Ministarstva kulture i medija zatražili sve zapisnike Vijeća za hrvatski jezik od osnutka do danas te su nam ih dostavili. Analizirali smo svaku sjednicu, a cjeloviti zapisnici dostupni su na dnu članku.

Podsjetimo, članovi Vijeća za hrvatski jezik jesu: Marko Tadić (predsjednik), Mislav Ježić, Željko Jozić, Vlatka Štimac Ljubas, Lobel Machala, Marko Alerić, Ivan Magaš, Diana Stolac, Ivan Trojan, Katarina Lozić Knezović, Blaženka Martinović, Irena Zovko Dinković, Snježana Husić, Ljiljana Culjak Vasić i Marija Kaluđer.

Prva sjednica 23. 10. 2024. - Fuchs kazao kako je svrha zakona zaštita jezika u trenutku globalne dominacije engleskoga jezika

Osnovni cilj Vijeća za hrvatski jezik jest donošenje Nacionalnoga plana hrvatske jezične politike, kazala je na prvoj sjednici ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Taj plan trebao je biti donesen do veljače ove godine sukladno Zakonu, no to se nije dogodilo. Sam Plan donosi Vlada, a na njegovom nacrtu radilo je Vijeće. Na sjednici je bio i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs koji je kazao kako je sama izradba Zakona o hrvatskome jeziku dugo trajala i izazivala mnoge polemike.

- Svrha je Zakona, napomenuo je, očuvanje hrvatskoga jezika kao jedne od insignija državnosti te njegovo unaprjeđivanje i zaštita u trenutku globalne dominacije engleskoga jezika. Na prijedlog Matice hrvatske, zaključio je, donesen je afirmativan zakon bez instituta kazne, stoji u zapisniku prve sjednice o riječima Fuchsa.

Druga sjednica 9. 12. 2024. - rasprava o razlici između pojmova hrvatskoga jezika, hrvatskoga standardnog jezika i hrvatskoga književnog jezika

Na drugoj sjednici krenulo se s raspravom o nacrtu Nacionalnoga plana hrvatske jezične politike. Glavni dio rasprave bio je usredotočen na isticanje razlike između pojmova hrvatskoga jezika, hrvatskoga standardnog jezika i hrvatskoga književnog jezika, stoji u zapisniku. Zaključeno je kako hrvatski jezik obuhvaća sva svoja narječja i govore kao i svu svoju jezičnu i književnu baštinu. Nadalje, hrvatski standardni jezik ili normirani jezik stiliziran je po obrascu izabranoga narječja, ali obuhvaća sve funkcionalne stilove.

- Hrvatski književni jezik dobar je obuhvatan nazivak za hrvatski jezik u svim svojim književnim registrima i stilizacijama (od kojih je standardni jezik samo dio, a i narječne su stilizacije samo njegovi vidovi). Ono što nije normirano u standardnom jeziku, tj. nije neutralno, ima stilističku vrijednost u književnom jeziku: nije odbačeno, ali mora imati svoje mjesto i razlog kada se rabi. Razumijevanje toga mjesta zovemo jezičnom kulturom. Najširi je pojam hrvatski jezik jer obuhvaća i nestandardne i neknjiževnojezične idiome, mjesne govore i sociolekte i njihov rječnik i gramatiku. Najuži od triju pojmova, a najbitniji za zadovoljavanje zahtjeva civilizacije, jest hrvatski standardni jezik koji se normira. Najbitniji za kulturu jest pojam hrvatski književni jezik, istaknuto je u zaključcima sjednice.

Treća sjednica 3. 2. 2025. - prijedlog besplatne članarine u knjižnicama za svu osnovnoškolsku djecu

Na ovoj sjednici raspravljalo se o zakonima koji obuhvaćaju uporabu hrvatskog jezika, kao i o poučavanju hrvatskog jezika za strane radnike. Diana Stolac iznijela je stajalište da bi obvezu poznavanja hrvatskoga jezika trebalo primijeniti i na strane studente koji pohađaju nastavu na hrvatskome jeziku. Snježana Husić smatra da bi Ministarstvo kulture i medija svoju potporu projektima trebalo uvjetovati 'poznavanjem hrvatskoga jezika'. Katarina Lozić Knezović pridodala je i kako bi Vijeće za hrvatski jezik trebao uputiti preporuku da nazivi svih ustanova koje se prijavljuju za različite državne potpore u Republici Hrvatskoj također budu u skladu s pravilima hrvatskoga jezika i u njegovu duhu.

- U pogledu posebne skrbi o hrvatskome jeziku za djecu i mladež u suvremenim digitalnim komunikacijskim kanalima istaknuti su loši rezultati eseja na hrvatskome jeziku kao dijela maturalnoga ispita (prof. dr. sc. Marko Tadić) te podatak o otprilike 30.000 manje djece u hrvatskim školama u posljednjih deset godina (prof. dr. sc. Irena Zovko Dinković ponovno je pridodala kako se svi relevantni podatci vezani uz obrazovno područje mogu pronaći na e Rudniku). Dr. sc. Snježana Husić pohvalila je program 'Rođeni za čitanje' što se odvija u suradnji triju ministarstava (kulture i medija, obrazovanja i zdravstva), a Marija Kaluđer napomenula je da bi u Nacionalni plan (NP) bilo potrebno staviti preporuku o bitnoj ulozi roditelja u procesu čitanja i učenja hrvatskoga jezika. Dr. sc. Ivan Magaš predložio je uvođenje besplatne članarine u knjižnicama za svu osnovnoškolsku djecu, piše u zapisniku sjednice.

Četvrta sjednica 28. 2. 2025. - prijedlog mrežnog obrasca za prijavljivanje propusta

Na ovoj sjednici sudjelovala je ministrica Obuljen Koržinek koja je istaknula potrebu da se dinamika rada Vijeća prilagodi rokovima određenim u Zakonu te da se što prije započne s pisanjem Nacrta Plana hrvatske jezične politike. Naglasila je kako je jasno da Nacionalni plan ne može nastati kolaborativnim radom na sjednicama te predložila da članovi Vijeća razmisle o uključivanju kapaciteta vlastitih institucija - ako se one bave jezikoslovnim pitanjima - ili pak o angažmanu vanjskih suradnika ako to smatraju potrebnim.

Marko Alerić u pogledu radne dinamike Vijeća naglasio je kako je riječ o stručnim pojedincima koje je imenovala Vlada Republike Hrvatske te dodao da je potrebno omogućiti im djelovanje uz naknadu. Katarina Lozić Knezović istaknula je kako je nužno upozoriti javnopravna tijela na nepravilnosti. Predsjednik Vijeća Marko Tadić naveo je koristan primjer mogućega mrežnoga obrasca za prijavljivanje propusta. Tek treba odlučiti pri kojoj će se ustanovi i na kojoj mrežnoj domeni takav obrazac otvoriti, piše u zapisniku.

Peta sjednica 31. 3. 2025. - provuklo se pitanje zašto zaključci Vijeća nisu dostupni javnosti

Na ovoj sjednici govorilo se o studijima lektoriranja koji bi se mogli uvrstiti u diplomsku razinu te o tome mogu li lektorski posao obavljati isključivo kroatisti. Diana Stolac i Marko Tadić složili su se da bi hrvatski jezik struke trebao biti dijelom svih sveučilišnih programa.

- Doc. dr. sc. Vlatku Štimac zanimalo je kada će neki zaključci Vijeća biti dostupni javnosti. Predsjednik Vijeća zamolio je da se ministrici kulture dr. sc. Nini Obuljen Koržinek uputi zamolba za tehničko rješavanje ovoga pitanja koje će rezultirati omogućivanjem objave zaključaka Vijeća na stranicama Ministarstva kulture i medija u obliku mrežne stranice Vijeća, navedeno je u zapisniku sjednice.

Šesta sjednica 25. 4. 2025. - zaključak da bi na svim studijima trebao postojati kolegij 'Kultura hrvatskog jezika'

Katarina Lozić Knezović napomenula je da je prije nekoliko godina na Filozofskome fakultetu u Splitu predložen silab kojim se kolegij hrvatskoga jezika namjeravalo inkorporirati u sve studije na razini Sveučilišta. Iako je prihvaćen, nikad nije zaživio, izdvojila je. Na ovoj sjednici zaključeno je o prijedlogu novog kolegija.

- Zaključak drugi: U cilju postizanja pojačane skrbi o hrvatskom jeziku na visokoškolskoj razini predlaže se mjera uvođenja obvezatnoga kolegija pod radnim naslovom 'Kultura hrvatskoga jezika' (s osobitim naglaskom na jezik i nazivlje struke) u sve studije sveučilišne razine, stoji u zapisniku šeste sjednice.

Također, predloženo je da lektoriranje smiju obavljati kroatisti sa završenim smjerom koji uključuje obuku za lektoriranje, pa takve smjerove valja uvrstiti u kroatističke studije ako ih još nema. Isto, da bi drugi filozofi smjeli obavljati lektoriranje samo ako su položili dodatne ispite, module ili specijalistički studij za lektoriranje, piše u jednom od zaključaka sjednice.

Sedma sjednica 16. 6. 2025. - treba mijenjati kurikul za Hrvatski jezik

Na ovoj sjednici posebna savjetnica ministrice kulture kazala je kako do 15. veljače mora biti donesen Plan hrvatske jezične politike, što znači da bi na jesen trebao biti dovršen njegov Nacrt, istaknuto je. Irena Zovko Dinković kazala je kako smatra da je potrebno ići u smjeru mijenjanja kurikula za Hrvatski jezik. Blaženka Martinović i Irena Zovko Dinković složile su se da nije potrebno povećati broj sati Hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi za poučavanje ortoepske norme jer se ono može ispreplesti kroz druge teme. Raspravljalo se i o naglascima.

- Prof. dr. sc. Blaženka Martinović pojasnila je kontekst zakonske osnove u pogledu naglasne norme hrvatskoga standardnog jezika te predstavila snimku stanja istaknuvši supostojanje četveronaglasnoga, visinskoga, sustava istočne i južne regije i udarnoga, dinamičkoga, sustava proširenoga u zapadnoj i sjevernoj regiji. Smatra potrebnim revidirati i usustaviti naglasnu normu te je sustavno poučavati. Predložila je ujedno niz mjera, od kojih nekoliko njih uključuje revidiranje normativnih priručnika i udžbenika hrvatskoga jezika, piše u zapisniku ove sjednice.

Osma sjednica 4. 7. 2025. - suradnja institucija

Odlučeno je da će se pripremiti problematika lektorata u inozemstvu, pitanja ISO-kodova za hrvatski jezik i njihove izmjene te pregled europskoga zakonodavstva kao i načina koordiniranja hrvatskih prevoditelja s MVEP-om. Za Nacionalni plan iskazana je važnost koordinacije između Instituta za hrvatski jezik, Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža i Hrvatskoga zavoda za norme.

Deveta sjednica 19. 9. 2025. - 'u školama se ne vježba pisanje, slušanje, predstavljanje, a kamoli govorništvo', prijedlog dva predmeta

Irena Zovko Dinković detaljno je izložila snimak stanja nastave hrvatskoga jezika i književnosti na osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini. Tako je opisala da učenici ne čitaju, ne razumijevaju tekstove, ne mogu pratiti govore (zbog manjka koncentracije), ne znaju apstrahirati obavijesti iz teksta. Zatim, da učenici slabo pišu, da su popisima lektire svi nezadovoljni, da je kurikulom napušten logički slijed fonologija - morfologija - sintaksa - leksikologija.

- Nema istodobne obrade kulturno-civilizacijskih razdoblja u nastavi HJ-a i književnosti, glazbene i likovne kulture. Ne vježba se pisanje, slušanje, predstavljanje, a kamoli govorništvo. Treba mijenjati kurikul i udžbenike: uskladiti kurikul, udžbenike i državnu maturu. Jezičnoga je sadržaja na državnoj maturi premalo: samo 20 posto bodova iz HJ-a, tj. ukupno 15 zadataka. Npr. matura iz HJ-a na FER-u nosi 0 bodova: obvezati da se za upis na svaki fakultet mora bodovati rezultat državne mature iz HJ-a s barem 10 posto svih bodova, stoji u zapisniku.

Marko Alerić istaknuo je da bi se u školama kao jedan predmet trebali poučavati književnost, mediji i kultura te jezik kao drugi. Željko Jozić primijetio je da su 2023. godine napravljeni pozitivni pomaci uvođenjem pet sati tjedno materinskoga jezika u okviru eksperimentalne nastave. Najavio je i izmjene u kontekstu mature - bit će zastupljeni malo suvremeniji tekstovi te slobodnija forma eseja. Napomenimo kako je nedavno predstavljena ta promjena te da će se nakon reakcija javnosti od nje vjerojatno odustati.

- Prof. dr. sc. Marko Tadić naveo je podatak da na maturi iz hrvatskoga jezika bolji prosjek ostvaruju učenici prirodoslovno-matematičkih gimnazija, što upućuje na povezanost jezika i matematike kao sustava koji su ujednačeni, piše u zapisniku sjednice.

Deseta sjednica 31. 10. 2025. - 'streaming' servisi na tapeti

Na ovoj sjednici govorilo se o 'streaming' servisima poput Disneyja i Amazona. Rečeno je kako je silno bitno da djeca gledaju program na hrvatskome jeziku - u suprotnome bi moglo doći do odvikavanja od materinskoga jezika. Raspravljalo se o kvaliteti titlova. Predsjednik Tadić smatra bi Vijeće za elektroničke medije trebalo zabraniti rad takvim medijima koji imaju loše prijevode.

- Zaključak prvi: Cilj IX.2: Osigurati da razni 'streaming'-servisi uvijek moraju ponuditi i kvalitetan prijevod (sinkroniziran ili titlovan) na hrvatskome jeziku. Mjera IX.2.1: Zahtijevati od AEM-a da takvim 'streaming'-servisima uskrati odobrenje za emitiranje ako nisu sve emisije kvalitetno prevedene i na HJ. Mjera X.2.2: Zahtijevati od AEM-a da obvežu dobavljače 'streaminga' u RH (T-com, A1, Telemach) da ne smiju nuditi strane programe bez kvalitetnoga prijevoda na HJ. Mjera X.2.3: MKM će pokrenuti kampanju prozivanja 'streaming'-servisa koji ne nude prijevod na hrvatski. Zaključak drugi: Provjeriti je li u slučaju Disneyja+ i Amazon Primea riječ o kršenju Zakona o potrošačima ili Zakona o autorskim pravima jer se npr. tim zakonom propisuje kako autor/prevoditelj mora biti potpisan pod svojim djelom. Zaključak treći: Cilj IX.3: Osigurati da TV i radijske kuće koriste profesionalne spikere u svim emisijama u kojima se proizvodi program na HJ-u. Mjera IX.3.1: Obvezati HRT da trajno i posebno podupire Službu za jezik i govor. Mjera IX.3.2: Obvezati ostale TV i radijske kuće s nacionalnom koncesijom da koriste lektore i profesionalne spikere/voditelje, stoji u zapisniku sjednice.

Jedanaesta sjednica 5. 12. 2025. - ideja učlanjivanja djece u knjižnice od prve godine

Na ovoj sjednici raspravljalo se o prijevodima te konferencijskim prevoditeljima. Isto, o uporabi muškog i ženskog roda u natječajima za zapošljavanje. Marija Kaluđer istaknula je da bi u Nacionalni plan svakako trebalo uvrstiti temu čitanja djeci i njihova učlanjivanja u knjižnice od prve godine života.

Dvanaesta sjednica 22. 12. 2025. - 'može li Vlada donijeti dokument u kojem će nijekati sebe?'

Riječi je bilo o hodogramu Nacionalnog plana i konkretnim rokovima. Blaženka Martinović najvažnijim dijelovima Nacionalnog plana smatra one koji se odnose na uvođenje hrvatskoga jezika na sva sveučilišta, nastavu hrvatskoga jezika u srednjim školama kao i na financiranje priručnika. Smatra kako bi bilo šteta da Nacionalni plan ne prođe dobro u javnosti zbog navođenja inspektorata i njegove uloge - taj je segment, naglasila je, 'najnezgrapnije sročen'. Naime, predsjednik Vijeća Marko Tadić izrazio je sumnju u mogućnost navođenja problema neprevođenja stranih programa/emisija (npr. Disneyja+ i Amazon Primea) bez isticanja uloge inspektorata i pozivanja na Zakon o zaštiti potrošača. Izrazio je nadu da će tekst Nacionalnog plana pregledati pravna služba Ministarstva kulture i medija, koja će ujedno odrediti je li tržišna inspekcija, nadležna za provedbu Zakona o zaštiti potrošača, uistinu mjerodavna u ovome slučaju.

Željko Jozić istaknuo je kako u Nacionalnom planu 'moramo biti afirmativniji', da trenutačni tekst ostavlja dojam 'da se puno toga niječe i da tek od Vijeća za hrvatski jezik kreće', a tu je i njegov citat 'može li Vlada donijeti dokument u kojem će nijekati sebe, npr. kurikul hrvatskoga jezika?'.

- Predsjednik Vijeća prof. dr. sc. Marko Tadić zamolio je sve članove da do 29. prosinca 2025. unesu sve komentare i primjedbe u tekst Nacionalnog plana, verziju v.7.1., kako bi ih on mogao uvrstiti do 7. siječnja 2026. Nakon toga dogovorit će se trinaesta sjednica Vijeća za hrvatski jezik, piše u tom zapisniku.

Trinaesta sjednica 20. 2. 2026. - Obuljen kritizira kašnjenje, rekla da valja promisliti o ulozi samog Vijeća

Na ovoj sjednici bili su Fuchs i Obuljen Koržinek. Fuchs je zahvalio profesoru Tadiću na radu oko Nacionalnog plana te istaknuo da se Ministarstvo uvelike angažiralo oko Zakona i otvaranja lektorata hrvatskog jezika. Cilj tih nastojanja bio je dokazati da je hrvatski jezik samostalan, a ne tvorevina srpsko-hrvatskog ili hrvatsko srpskog, rečeno je.

- Ministrica Obuljen Koržinek također je zahvalila na izradi dokumenta te rekla kako se nadala da će nacrt moći odmah biti usvojen na Vladi, ali i kako razumije da se dugo čekalo ovaj dokument, premda je u ovoj inačici prilično ekstenzivan i dolazi nakon roka u kojemu je trebao biti donesen Nacionalni plan. Podsjetila je na to da se za dokument koji će se usvajati na Vladi mora znati tko je za njega zadužen, odnosno moraju se jasno usmjeriti zaduženi resori, i koja su točno financijska sredstva planirana. Također je ministarstvima potrebno vrijeme kako bi vidjela kojeg stručnjaka bi zadužila za pojedine dijelove Nacrta. Podcrtala je da Vlada ima obavezu donijeti Nacionalni plan. Dodala je i kako valja promisliti o ulozi samog Vijeća, odnosno pronaći metodologiju koja će usmjeriti rad Vijeća, ali i institucija koje se bave hrvatskim jezikom, istaknuto je u zapisniku sjednice.

Sve zapisnike koje nam je dostavilo Ministarstvo kulture i medija možete pogledati u dokumentu ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.