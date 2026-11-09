Učenik Tin vraća vjeru u nove generacije: Dobio je nagradu, ali njegova poruka odraslima još je važnija

Tin Boršić, učenik Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, dobitnik je ovogodišnje 'Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost' koju dodjeljuje Grad Zagreb. Kako stoji u obrazloženju, zaslužio ju je time što 'kontinuiranim, predanim i društveno odgovornim djelovanjem znatno pridonosi promicanju nenasilja, tolerancije i kulture dijaloga među mladima'. Sve to Tin čini kroz svoj višegodišnji rad u kazališnim i edukativnim projektima, kroz koje razvija vrijednosti međusobnog poštovanja, empatije i prihvaćanja različitosti. Tinovo ime široj je javnosti možda poznato i iz podcasta 'U trendingu' na Hrvatskom radiju, gdje sa svojim vršnjacima komunicira o temama vršnjačkog nasilja, cyberbullyinga i društvene odgovornosti. Isto čini i u svojoj školi, gdje svojim primjerom potiče nenasilno rješavanje sukoba. Tin za srednja.hr kaže da ovu nagradu smatra krunom svog dosadašnjeg rada s mladima. - Drago mi je što je moj trud prepoznat, ali mislim da ovakve nagrade imaju još jednu važnu ulogu mogu potaknuti i druge mlade da se uključe u aktivnosti koje ih zanimaju, prijavljuju se na natječaje, bave kulturom, pomažu drugima i rade ono što ih ispunjava. Nagrada mi je, naravno, veliko priznanje, ali istodobno i dodatna odgovornost da nastavim raditi ono što radim te da svojim primjerom pokušam motivirati druge, ističe Tin za srednja.hr. Nisu samo mladi problematični u online svijetu O temi cyberbullyinga kojom se Tin bavi dosta se govori, no povlači se pitanje koliko su ga mladi uopće svjesni kao i toga koje posljedice na druge ostavljaju njihovi komentari na društvenim mrežama. Tin smatra da se svijest mladih o tome razlikuje od pojedinca do pojedinca. Međutim, naglašava, i stariji bi trebali preispitati svoje ponašanje u online sferi. - Rekao bih da su mladi uglavnom svjesni da cyberbullying postoji, ali često ne mare dovoljno za posljedice vlastitog ponašanja. Poseban je problem to što se pojedinci skrivaju iza pseudonima i lažnih profila pa misle da zbog toga neće snositi odgovornost za ono što napišu ili učine. Činjenica da netko ne koristi svoje pravo ime ne znači da njegove riječi ne mogu povrijediti drugu osobu. Pritom ne bih odgovornost prebacivao samo na mlade. I odrasli sudjeluju u takvom ponašanju, a ponekad su njihovi komentari i postupci čak i gori od onih koje pripisujemo mladima. Zato je važno da svi, bez obzira na dob, preuzmemo odgovornost za način na koji komuniciramo na internetu, navodi Tin. 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Ipak, volio bih da dođemo do toga da mlada osoba može otići pedagogu, psihologu ili psihijatru jednostavno zato što želi s nekim razgovarati, a ne isključivo zato što ima određeni problem ili dijagnosticiranu psihičku poteškoću. Razgovor sa stručnom osobom ne bi trebao biti nešto čega se treba sramiti niti nešto što se automatski povezuje s bolešću. Trebalo bi biti potpuno normalno potražiti razgovor i podršku. Važno je stvoriti okruženje u kojem se mladi neće bojati otvoriti, u kojem ih se neće osuđivati i u kojem će znati da ih netko doista želi saslušati, navodi Tin. Kada se uključio u rad na emisiji 'U trendingu', još je bio maloljetan. Sjeća se da mu je to posebno značilo jer je dobio priliku učiti, razvijati se i raditi nešto što ga zanima. Zahvalan je, kaže, cijelom timu jer ima mogućnost sudjelovati u osmišljavanju tema, razgovarati o gostima, pripremati pitanja i aktivno sudjelovati u stvaranju sadržaja. - Riječ je o emisiji edukativnog karaktera, a cilj nam je informirati i educirati mlade te ih potaknuti na dijalog. Zanimljivo mi je što možemo razgovarati s vrlo različitim gostima od poznatih osoba poput Josipe Lisac do učenika neke srednje škole. Smatram da su oba tipa razgovora jednako vrijedna jer svatko ima svoje iskustvo i perspektivu koju može podijeliti s drugima, ističe Tin. Izdvojeni članak Otvorene prijave za dvije nagrade za posebne učenike: Mogu ih prijaviti njihove škole Raspisane su prijave za dodjelu nagrada Luka Ritz za promociju tolerancije i nenasilja. Nagrade dodjeljuje Ministarstvo obrazovanja i Grad Zagreb. Novosti 12:22 252 d Izdvojeni članak Svi su odbacili novu učenicu iz druge države, Erin joj je postala najbolja prijateljica: 'Bila sam tužna...' Novosti 15:23 357 d Ako svjedočite nasilju, nemojte okretati glavu

Osim što bi u školama poboljšao komunikaciju između učenika, nastavnika i stručnih suradnika pa da učenici imaju više prostora za razgovor bez straha da će ih netko osuđivati ili da njihovi problemi neće biti shvaćeni ozbiljno, Tin ima i još neke prijedloge za svoje vršnjake.

- Što se tiče vršnjačkog nasilja, mladima koji mu svjedoče poručio bih da ne okreću glavu i ne prave se da se ništa ne događa. Razumijem da se mogu bojati kako bi i sami mogli postati meta nasilja, ali ne moraju se sami suočavati s nasilnikom. Mogu pružiti podršku osobi koja trpi nasilje, razgovarati s njom i obratiti se odrasloj osobi kojoj vjeruju - razredniku, nastavniku, pedagogu ili roditelju. Najvažnije je da žrtva zna da nije sama i da nasilje nije nešto što treba prihvatiti kao normalan dio odrastanja. Mislim da svatko od nas može učiniti barem mali korak kako bi se netko drugi osjećao sigurnije i prihvaćenije, navodi Tin.

U obrazloženju za dodjelu nagrade Luka Ritz Grada Zagreba posebno se ističe Tinov kazališni rad. Pitamo ga i koliko su mu kazalište i gluma pomogli u razumijevanju vršnjačkog nasilja i prenošenju poruka o toleranciji.

- Mislim da je za glumu važno ostvariti osobnu povezanost s likom koji tumačiš, čak i kada se ne slažeš s njegovim postupcima ili svjetonazorom. Primjerice, u Divan Teatru imao sam priliku glumiti učenika unutar predstave '#Missing' režije Lucije Dujmović i vodstvom Christiana Jean - Michel Jalževiča u kojoj vršim nasilje nad drugim učenicima u srednjoj školi. To je bilo zanimljivo iskustvo upravo zato što je takvo ponašanje potpuno suprotno mojim osobnim uvjerenjima. Kazalište nam omogućuje da se razvijamo, upoznajemo različite ljude i situacije te komuniciramo s publikom. Smatram da je kazalište svojevrsno ogledalo svijeta u kojem živimo. Odnos između izvođača i publike iznimno je važan jer kroz kazalište možemo otvoriti razgovor o temama kao što su nasilje, odrastanje, tolerancija, netolerancija i ljudska prava. Publika pritom ne mora samo promatrati predstavu nego može prepoznati određene situacije, promisliti o njima i možda nešto promijeniti u vlastitom ponašanju, ističe Tin.

Tin želi upisati studij glume

Prve kazališne korake napravio je još 2015. godine u Učilištu Zagrebačkog kazališta mladih, odnosno Zvjezdanim Ladicama. Prisjeća se kako mu je to mjesto pružilo svojevrsno utočište - pomoglo mu je da se oslobodi treme, usmjeri svoju energiju i hiperaktivnost te razvije vlastite interese i ciljeve. U tom smjeru Tin bi volio i nastaviti - pokušat će upisati glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a opcija je i studij u Osijeku ili Rijeci.

- Najvažnije mi je da budem sretan i da se nastavim baviti onime što volim. Želim oko sebe imati ljude koji me cijene, poštuju i prepoznaju moj rad. Vjerujem da se trud na kraju isplati i nadam se da će tako biti i u budućnosti. Zahvalan sam čak i ljudima koji me ne vole ili koji su mi na neki način otežavali put. Upravo su me prepreke koje su postavljali naučile da nastavim dalje i da se ponovno podignem nakon pada. Svako iskustvo, pa i ono negativno, može nas nečemu naučiti. Na kraju želim zahvaliti svim ravnateljima, kolegama, školskim profesorima i nastavnicima, učenicima, razrednici, glumcima i svima koji su me podržavali, ali prije svega uvijek i zauvijek svojim roditeljima koji su mi sve. Bez njih i svih iskustava koja sam dosad stekao ne bih bio osoba kakva sam danas, poručuje Tin.

Nagrada 'Luka Ritz- Nasilje nije hrabrost' Tinu Boršiću bit će dodijeljena u Gradskoj skupštini Grada Zagreba 16. studenoga, na Međunarodni dan tolerancije.