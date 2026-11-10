Uprava za mlade u Ministarstvu obrazovanja ima novu ravnateljicu, evo tko je ona

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10. studeni 2026.
Ravnateljica Uprave za podršku i osnaživanje mladih u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih sada je Ivana Barac Leko.
Ivana Barac Leko imenovana je ravnateljicom Uprave za podršku i osnaživanje mladih u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), na temelju provedenog postupka po raspisanom internom oglasu. Poznato je to od četvrtka sa zatvorenog dijela sjednice Vlade.
Podsjetimo, u veljači 2026. Barac Leko primljena je u državnu službu u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. Radno mjesto bilo je viši savjetnik u Službi za međunarodnu znanstvenu suradnju i europske poslove u Samostalnom sektoru za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje.
U tadašnjem rješenju o prijemu u državnu službu stajalo je da je jedan od uvjeta za zapošljavanje najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, no ne navodi se koje je poslove Barac Leko ranije obavljala. Ipak, navodi se da je magistra politologije.
Na službenoj stranici MZOM-a stoji još i da se Uprava za podršku i osnaživanje mladih sastoji od Sektora za podršku mladima (Služba za politike mladih i Služba za aktivno uključivanje mladih) i Sektora za projekte, programe i međunarodnu suradnju u području mladih (Služba za projekte i programe i Služba za europsku i međunarodnu suradnju u području mladih).
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Ova Uprava, prema službenoj stranici, poduzima mjere usmjerene na podizanje kvalitete života mladih, predlaže mjere za poboljšanje učinka međusektorskih mjera za mlade i potiče razvoj usluga namijenjenih dobrobiti mladih. Nadalje, potiče i provodi znanstvena istraživanja iz svoga djelokruga, sudjeluje u organizaciji stručnih skupova na nacionalnoj i međunarodnoj razini u vezi s djelokrugom Uprave i predlaže prioritetna područja za financiranje programa projekata udruga koje djeluju u području mladih.
Također, izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa te poduzima aktivnosti vezane za usklađivanje postupanja po propisima i drugim aktima iz djelokruga Uprave, ali i sudjeluje u radu međuresornih tijela te organiziranju i provođenju događanja i edukacija iz svoga djelokruga. Osim toga, organizira i provodi programe, akcije i kampanje u okviru svoje nadležnosti, prikuplja podatke te sudjeluje u provedbi mjera za mlade te drugih nacionalnih strategija, dokumenata i programa iz svoga djelokruga. Izrađuje i izvješća iz područja rada, sudjeluje u planiranju državnog proračuna, surađuje s institucijama Europske unije i drugim međunarodnim institucijama u čijem djelokrugu je područje mladih. Sudjeluje i u radu stalnih tijela Vijeća Europe i drugih međunarodnih organizacija iz djelokruga Uprave, sudjeluje u izradi mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata iz nadležnosti drugih tijela državne uprave te sudjeluje u izradi programa rada Ministarstva.
Uprava predlaže i zakonske prijedloge za izradu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva i sudjeluje u postupku izrade iskaza procjene učinaka propisa i postupka vrednovanja propisa, u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa. Uprava, piše na službenoj stranici, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
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