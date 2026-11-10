Novo ogromno priznanje 'izvana' za hrvatskog znanstvenika: Ivan Đikić primio uglednu nagradu

Hrvatski znanstvenik Ivan Đikić, profesor biokemije na Sveučilištu Goethe u Frankfurtu, dobitnik je prestižne medalje Otto Warburg za 2027. godinu. Njemačko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (GBM) dodijelilo je Đikiću nagradu za njegova iznimna otkrića u istraživanju ubikvitinskog sustava, stanične signalizacije i selektivne autofagije. Značajno su unaprijedila razumijevanje načina na koji stanice prepoznaju i uklanjaju oštećene proteine, organele i uzročnike bolesti.

Njegova istraživanja pridonijela su razumijevanju temeljnih mehanizama nastanka bolesti, uključujući rak, neurodegenerativne i infektivne bolesti. Otvorila su i nove mogućnosti za razvoj ciljanih terapija.

Medalja Otto Warburg dodjeljuje se od 1963. godine za iznimna životna znanstvena postignuća. Jedno je od najuglednijih priznanja u njemačkoj biomedicinskoj znanosti.

Podsjetimo, Đikić je u siječnju ove godine dobio i Medalju Theodor Bücher. Sveučilište u Rijeci mu je 2023. dodijelilo i počasni doktorat.