Kakve aktivnosti imaju učenici nakon sve nastave u cjelodnevnoj? Ovo je B1 i B2 program

Nakon što u cjelodnevnoj školi učenici završne obvezni dio A1 programa što je redovita nastava i A2 program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja kroz redoviti i izborni dio, slijede takozvani B1 i B2 programi. Pritom B1 program označava izvannastavne aktivnosti, a B2 izvanškolske aktivnosti.

- Program izvannastavnih aktivnosti (B1) i Program izvanškolskih aktivnosti (B2) čine dio školskoga kurikuluma, izborni je i predviđa sudjelovanje samo dijela učenika. Programi B1 i B2 organiziraju se i izvode u funkciji zadovoljenja dodatnih potreba i interesa učenika. Nositelj aktivnosti Programa B1 je škola, a program se organizira i provodi uz sudjelovanje dijela učenika i učitelja škole. Vremenski uvijek nakon što škola realizira A1 i A2. Program B2 organizira se i izvodi kroz suradnju škola, osnivača škola i drugih nositelja odgojno-obrazovnih aktivnosti, pri čemu škola nije nositelj aktivnosti programa B2. Sudjelovanje učenika u aktivnostima Programa B1 i B2 je izborno, pojašnjeno je u dokumentu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o cjelodnevnoj školi.

B1 aktivnosti besplatne, za B2 financirano u velikoj mjeri

Konkretno, B1 programi tako započinju nakon 14:05 sati u razrednoj nastavi i nakon 14:40 sati u predmetnoj nastavi. Ministarstvo razjašnjava da se ovim programima jača suradnja unutar zajednice u kojoj škola djeluje te da predstavljaju potporu učenicima i roditeljima u kvalitetnijoj organizaciji dnevnog i izvanškolskog života.

- Eksperimentalnim programom želi se i sagledati koliko cjelodnevna škola pridonosi povećanju stupnja sudjelovanja učenika u brojnim izvanškolskim sadržajima i aktivnostima (a u kojima danas ne sudjeluju zbog potrebe plaćanja tog sudjelovanja, nedostupnosti organiziranih aktivnosti, poteškoća u organizaciji odlazaka i dolazaka i slično). Programi B1 i B2 izvode se dominantno u prostoru škole. Time se otklanjanju poteškoće u organizaciji odlazaka i dolazaka učenika. Učenici sudjeluju u aktivnostima dobrovoljno te je osigurano financiranje troškova sudjelovanja - za sve aktivnosti B1 potpuno, a za dio B2 u velikoj mjeri, navodi Ministarstvo.

Konkretno, B2 program financiran je kada služi neposrednom zadovoljenju potreba roditelja za javnom službom škole koja se ostvaruje kroz cjelodnevnu školu, razjašnjeno je. Napomenuto je i da se u programima B1 i B2 ne postavljaju novi odgojno-obrazovnih ishodi kojima bi se povećali zahtjevi, obaveze ili opterećenje učenika u odnosu na nacionalni kurikulum.

Podsjetimo, nedavno smo pisali o prvoj detaljnoj analizi cjelodnevne. Ono je za B1 program pokazalo mane u pogledu opterećenja administrativnog osoblja zbog postupka javne nabave za opremu. Za B2 program opisano je da su sufinancirani s 40 eura mjesečno po učeniku po aktivnosti. Pozitivno je ocjenjeno što su izjednačene ekonomske neravnopravnosti među djecom, kao i da su lokalni klubovi i udruge uključeni u život škole.

Raspored B1 i B2 programa u satnici | foto: MZOM

B1 program - moguće i ljetne škole, kampovi, odlazak u kazališta

Za B1 program rečeno je da nema vrednovanja ni ocjenjivanja. Naglasak u ovim aktivnostima stavlja se na osiguravanje jasne poveznice s nacionalnim obrazovnim programom, posebice onim vezanim uz društveno-humanističko, umjetničko te tjelesno, zdravstveno i sportsko područje s ciljem razvoja humane i cjelovite osobe.

- Da bi se osigurala važna usmjerenost B1-programa na tjelesnu, zdravstvenu i fizičku dobrobit učenika, najmanje 20 posto aktivnosti u razrednoj, odnosno 30 posto aktivnosti u predmetnoj nastavi (od minimalnih obaveznih 10 tjednih sati Programa B1) mora biti provedeno u tim područjima. To treba jasno voditi prema osiguranju minimalno jednog školskog sata na dan raspoloživog svim učenicima za tjelesne, fizičke i sportske aktivnosti. Aktivnosti unutar B1-programa moguće je izvoditi kontinuirano tijekom školske godine, u dnevnoj satnici nakon odgojno-obrazovnih aktivnosti programa nacionalnoga kurikuluma i programa potpore, kao i nakon završetka nastavnih tjedana posvećenih nacionalnom obrazovnom programu, objasnilo je Ministarstvo.

Škole također mogu kombinirati i nadopunjavati ta dva tipa vremenskih rasporeda, istaknuli su. Programi se u pravilu izvode u školi ili u školskom okruženju.

- Program izvannastavnih aktivnosti u školskom okruženju moguće je kombinirati i s organizacijskim oblicima kao što su učenička ljetna škola, učenički kamp, odlazak u kazalište i posjet izložbama. Središnje obrazovne ustanove propisuju minimalne standarde za organizaciju i provedbu izvannastavnih aktivnosti kao dijela školskog obrazovnog programa, indikatore praćenja kvalitete i učinkovitosti te daju dopusnicu pojedinačnim programima glede kvalitete, općih odgojno-obrazovnih ciljeva te njegove usklađenosti s nacionalnim obrazovnim programom i načina provedbe, raspisano je.

B2 program - uključeni mogu biti gradski uredi, obrtnici, udruge roditelja

B2 program realizira se kroz suradnju škola, osnivača škola i drugih nositelja odgojno-obrazovnih aktivnosti, istaknuto je u dokumentu Ministarstva. I ovo je izborni dio, dok roditelje neke aktivnosti trebaju plaćati. Mjesto može biti škola ili drugi prostor organizatora.

- Svoje mjesto i ulogu mogu imati gradski uredi, službe, organizacije i tijela, gospodarstvenici, obrtnici i drugi zainteresirani akteri iz korporativnog sektora, udruge i organizacije civilnog života, udruge proizašle iz Domovinskog rada, udruge roditelja, interesne organizacije roditelja i drugih građana, znanstvene i visokoškolske ustanove koje djeluju na prostoru lokalne sredine škole, koje mogu nuditi programe usmjerene na povezivanje sa školama ili kao prostor za razvoj vlastitih studenata i zaposlenika, umjetničke i sportske škole i organizacije, koje time mogu realizirati vlastite programe, kao i brojni drugi zainteresirani akteri, objašnjeno je.

Ministarstvo smatra da će B2 program povećati svijest škola o pripadnosti zajednici i njihovu potrebu da u što većoj mjeri surađuju s lokalnom zajednicom u kojoj djeluju.

- Očekivano će taj dio ukupnog programa koji se povezuje s radom škola kao cjelodnevnih škola pomoći u osmišljavanju, organizaciji i provedbi većeg broja programa usmjerenih na sportski, tjelesni, umjetnički i kreativni razvoj, kroz konkretne programe usmjerene na razvoj umjetničkih kompetencija djece, programe usmjerene na razvoj digitalnih kompetencija, informatičkih, kompetencija povezanih s uporabom novih tehnologija, programi usmjereni na razvoj osobnih, socijalnih, interpersonalnih vještina, programi usmjereni na zabavu, dodatne vještine ili nove tehnologije, programi usmjereni na dodatnu pomoć u učenju, razvoj kompetencija i vještina učenja, intelektualnog napretka i razvoja, programi usmjereni na razvoj kompetencija života u zajednici, odnosa prema zajednici, prirodi i ekologiji, kao i da će se ostvariti brojni drugi ciljevi, ovisno o potrebama korisnika i mogućnostima obrazovnog sustava, izdvojilo je Ministarstvo.