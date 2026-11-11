Skandal oko predstavljanje knjige u Državnom arhivu: Skupina stručnjaka autora proziva za krivotvorenje

Ove srijede u Hrvatskom državnom arhivu održavano je predstavljanje monografije 'Marulić, Augustin i Dante' autora Zvonka Pandžića. Predstavljanje je obilježeno dubokom kontroverzom jer je skupina od 14 znanstvenika koji se bave istraživanjem rukopisne i knjižne baštine hrvatskog humanizma i renesanse u otvorenom pismu optužila Pandžića za predstavljanje lažnih otkrića. Unatoč tome, predstavljanje monografije nije otkazano, što su nam, svjesni situacije, potvrdili i iz Hrvatskog državnog arhiva.

Na mrežnoj stranici Hrvatskog državnog arhiva istaknuli su da smatraju kako im je stručna obveza pomno razmotriti primjedbe stručnjaka. Međutim, sporni događaj, u čijoj organizaciji sudjeluje i Matica hrvatska, izdavač dotične monografije, nije otkazao. Pa pogledajmo što su znanstvenici napisali u otvorenom pismu.

- Riječ je o proslavi pseudoznanosti i lažnih otkrića Marulićevih rukopisa i knjiga u organizaciji Zvonka Pandžića, koji je stručnoj javnosti već godinama poznat kao promicatelj iskrivljenih i znanstveno neutemeljenih prikaza hrvatskog humanizma i renesanse potaknutih njegovim tobožnjim otkrićima nepoznatih tekstova, zapisa, slika i muzikalija kojima bi autor bio Marko Marulić. Lažna otkrića i lažne spoznaje prati predvidiva teorija zavjere prema kojoj bi svi oni koji mogu stručno ocijeniti Pandžićev rad bili urotnici združeni u nastojanju da se navodno revolucionarni pronalasci zataje, stoji u pismu koje potpisuje 14 stručnjaka, od kojih je 13 doktora znanosti.