Što ako kondom pukne i kako s dečkom ili curom pričati o zaštiti? Na jednom mjestu dobivate sve odgovore

Kako s partnerom razgovarati o zaštiti, a da ne bude neugodno? Kada se treba testirati? Što ako kondom pukne? To su samo neka od pitanja koja mnogi imaju, ali ih se možda ne usude postaviti naglas. Iako se o intimnim odnosima danas govori otvorenije nego prije, teme povezane sa spolnim zdravljem još uvijek često izazivaju nelagodu, sram ili strah od osude. A kada nam je neugodno pitati za sebe, uvijek možemo posegnuti za dobro poznatom rečenicom: 'Ma ne pitam za sebe, pitam za frenda!'.

Upravo je ta rečenica postala inspiracija za kampanju 'Pitam za frenda' koju je Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) pokrenula povodom Svjetskog dana AIDS-a, koji se obilježava 1. prosinca. Cilj je potaknuti otvoreniji razgovor o spolnom zdravlju, razbiti predrasude i pokazati da ne postoje neugodna ili glupa pitanja kada je riječ o zdravlju. Zato HUHIV poziva građane da putem posebno osmišljene web stranice potpuno anonimno postave sve što ih zanima o HIV-u, spolno prenosivim infekcijama, zaštiti, testiranju i odnosima, a odgovore na odabrana pitanja potraže na društvenim mrežama Udruge.

Nije potrebno ostavljati ime ili objašnjavati zašto vas zanima

Središnje mjesto kampanje je web stranica na poveznici, na kojoj svatko može anonimno postaviti pitanje o HIV-u, spolno prenosivim infekcijama, testiranju, zaštiti, odnosima ili bilo kojoj drugoj temi povezanoj sa spolnim zdravljem. Nije potrebno ostavljati ime ni objašnjavati zašto nas nešto zanima. Stručni tim HUHIV-a odabirat će pristigla pitanja i nastojati odgovoriti na što više njih putem društvenih mreža Udruge, zbog čega se građane poziva da redovito prate njihove objave.

- U svakodnevnom radu susrećemo se s ljudima koji imaju puno pitanja, ali ih često prati strah od osude ili nelagoda da o određenim temama govore otvoreno. Nekima je jednostavno lakše pitati anonimno nego izravno, osobito kada je riječ o spolnom zdravlju. Iz tog razloga vjerujem da je ovakav pristup dobar smjer. Želimo ljudima dati prostor u kojem mogu pitati bez srama i osjećaja da će ih netko osuđivati. Jer pitanje koje ostane nepostavljeno često znači i propuštenu priliku da netko dobije važnu informaciju, zaštiti svoje zdravlje ili se odluči na testiranje, ističe Davor Dubravić, psiholog iz udruge HUHIV.

Poznati gosti pitaju, stručnjaci odgovaraju

Jedan od ključnih dijelova kampanje bit će i serijal podcasta, u kojem će se poznati gosti naći u pomalo drugačijoj ulozi. Umjesto da oni odgovaraju na pitanja, ovoga će puta upravo oni pitati - za frenda. U razgovore će biti uključena i anonimna pitanja građana pristigla putem web stranice kampanje. Podcast epizode bit će objavljene na službenom YouTube kanalu HUHIV-a, dok će se najzanimljiviji dijelovi razgovora dijeliti na društvenim mrežama kako bi korisne informacije doprle do što šire publike, osobito mladih.

Kampanja 'Pitam za frenda' izlazi i iz digitalnog prostora. Uz podršku Studentskog centra, kluba Hot Pot i kafića Crni mačak, HUHIV na tri zagrebačke lokacije distribuira više od 1.000 besplatnih kondoma. Dio kondoma već je podijeljen, a distribucija se nastavlja na ostalim lokacijama, do isteka zaliha. Uz kondome se dijele i informativni materijali s QR kodom koji vodi na web stranicu kampanje.