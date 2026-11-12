Predsjednik Milanović ugostio učenike svjetske prvake: Iz njihove gimnazije ne kriju ponos

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je u srijedu hrvatske učenike svjetske prvake u nogometu. Podsjetimo, Hrvatska školska nogometna reprezentacija je na Svjetskom školskom nogometnom prvenstvu u Narodnoj Republici Kini osvojila naslov svjetskog prvaka, o čemu smo pisali ovdje. Riječ je o povijesnom uspjehu mladih nogometaša koji su naslov svjetskog prvaka osvojili 25. listopada u kineskom gradu Suzhouu na prvenstvu u organizaciji Međunarodne federacije školskog sporta (ISF).

Zemlje predstavljaju isključivo redovni učenici srednjih škola

Na ovom natjecanju, koje se održava od 1972. godine, zemlje ne predstavljaju profesionalni klubovi, već isključivo redovni učenici srednjih škola. Ključnu ulogu imala je Druga gimnazija Varaždin kao nositelj projekta, preuzevši kompletnu organizaciju i okupljanje reprezentacije. Za ovu varaždinsku školu to je nastavak iznimnih međunarodnih rezultata, nakon osvojenog trećeg mjesta u Maroku 2023. te petog mjesta u Kini 2024. godine.

Vrhunski sportski rezultat poklopio se i s važnim jubilejom - obilježavanjem 20. obljetnice osnutka Druge gimnazije Varaždin. Na sastanku je rečeno da ova škola, kao prva sportska gimnazija u Varaždinskoj županiji, uspješno omogućuje učenicima usklađivanje vrhunskog sporta i obrazovanja.

'Ponosni na naše svjetske prvake'

Na sastanku u Uredu predsjednika Republike bili su igrači Hrvatske školske nogometne reprezentacije: kapetan Stjepan Habek, David Cigula, Mate Tkalčec, Fran Suhodolčan, Matej Vugrin, David Krobot, Leo Habek, Niko Gašparić, Dani Pintarić, Teo Benko, Lovro Mikulčić, Rok Hudek, Roko Valentak, Ivano Vidić, Jan Marić, David Grahovac-Fedešin, Ivan Posavec i Josip Ereš te njihovi treneri Goran Labaš, Igor Kranjec, Srđan Bajus i voditelj Dario Kos.

U pratnji mladih nogometaša bili su čelnici Hrvatskog školskog sportskog saveza: predsjednik Zlatko Kraljević, glavni tajnik Ivan Dujić i voditeljica marketinga Sara Češljaš te pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije Miroslav Huđek i profesor u Drugoj gimnaziji Varaždin Nikola Slunjski. Uz predsjednika Milanovića bio je povjerenik Predsjednika za sport Tomislav Paškvalin.

- Ovaj povijesni uspjeh rezultat je velikog truda, zajedništva i predanosti naših mladih nogometaša, trenera i svih koji su sudjelovali u ovom nezaboravnom sportskom putu. Ponosni na naše svjetske prvake, poručili su iz škole.