Hoće li Hrvatska dobiti petu sezonu SRAM-a i što će biti s likovima? U planu velika promjena

Na male ekrane stigla je tek prva epizoda nove, četvrte sezone serije SRAM, a gledatelji se već pitaju je li u planu i peta sezona. Stoga smo to pitanje postavili producentima Ivanu Lovrečeku i Bruni Mustiću. Podsjetimo, SRAM je hrvatska inačica norveške serije SKAM, no potonja je završila nakon četvrte sezone. Ipak, neke prerade otišle su dalje.

Velika promjena na kraju četvrte sezone

Lovreček kaže da im je iznimno drago da publika u Hrvatskoj, ali i šire, nastavlja pratiti seriju SRAM i u novoj sezoni.

- Nakon emitiranja prve epizode četvrte sezone prije nekoliko dana, rezultati gledanosti na digitalnim platformama, ali i u televizijskom programu, rekordni su. Serija je izgradila iznimno snažnu vezu s publikom, posebno s mladima kojima je prvenstveno i namijenjena. Upravo ta činjenica, da interes za serijom SRAM raste iz godine u godinu, predstavlja snažan poticaj za novu sezonu, i mi ćemo svakako predložiti HRT-u nastavak suradnje i u petoj sezoni ove hit-serije za mlade, navodi Lovreček.