Mladi pozivaju na osam minuta šutnje za Kristiana Periša: 'Ne pristajemo na šutnju zauvijek'

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14:37 20 h 11.11.2026
12. studeni 2026.
Pokret Vrijeme za promjene, koji su pokrenuli zagrebački studenti, poziva na okupljanje na Cvjetnom trgu ove subote u 12 sati.
Pokret Vrijeme za promjene pozvao je sve građane na osam minuta šutnje kojima će odati počast Kristianu Perišu, koji je preminuo u bolnici Sv. Ivan u Jankomiru. Periš je u bolnicu došao na liječenje, a osmominutna snimka koja je dospjela u javnost pokazuje brutalno i nesavjesno ponašanje djelatnika koje je dovelo do njegove smrti.
- Pozvani su svi koji osuđuju nepravdu, šutnju i izostanak odgovornosti u slučaju Kristiana da nam se pridruže. Jer Kristian ne smije i neće biti zaboravljen. Šutimo osam minuta, ali ne pristajemo na šutnju zauvijek, istaknuli su organizatori u pozivu.
Skup će se održati u subotu, 14. studenoga, u 12 sati na Trgu Petra Preradovića (poznatijem kao Cvjetni trg). Šutnja će trajati osam minuta jer toliko traje i mučna snimka iz bolničke sobe u kojoj se vidi što je Perišu učinjeno prije smrti.
- Osam minuta tišine za jedan mladi život koji je prerano ugašen. Pozivamo sve građane da nam se pridruže u osam minuta šutnje za Kristiana, u znak sjećanja na njega, solidarnosti s njegovim najbližima i zahtjeva da okolnosti njegove smrti u Klinici za psihijatriju Jankomir dobiju odgovore koje javnost zaslužuje. Ne želimo da njegovo ime postane još jedan slučaj koji će s vremenom pasti u zaborav. Za Kristiana. Za istinu. Za odgovornost. Budimo zajedno. U tišini koja govori, poručili su iz organizacije Vrijeme za promjene.
Pokret Vrijeme za promjene organizirala je skupina zagrebačkih studenata, a ubrzo su im se pridružili i mladi iz cijele Hrvatske. Na svojim društvenim mrežama navode da im je cilj pokrenuti društvene promjene i potaknuti ljude da se ujedine za bolju budućnost. Priključili su se i prosvjedu mladih koji je najavljen za 12. prosinca u Zagrebu.
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