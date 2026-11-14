FOTO Prepoznajete li grad? Učenici uzeli sprej u ruke i školski zid pretvorili u pravu atrakciju

Ulaz u Pomorsku školu Zadar učenici su oslikali muralom koji prikazuje prepoznatljive simbole grada, interpretirane na malo drukčiji, karikaturalni način. Učenici su sudjelovali u svim fazama rada, od osmišljavanja motiva do samog rada sa sprejevima i bojama. Svi su se jako dobro snašli, ističe muralistica Ružica Segarić, a posebno ju je razveselilo koliko su brzo usvojili tehniku rada sa sprejevima.

- Okvir murala je svojevrsna rupa u zidu iz koje izlazi školski brod 'Kraljica mora' i motivi grada Zadra. Posebno mi je drago što je jedan od učenika osmislio i autorski nacrtao ime škole graffiti slovima. Imao je vlastitu skicu koju smo zajedno uklopili u cjelinu, tako da mural u sebi nosi i njegov osobni kreativni doprinos objašnjava Segarić za srednja.hr.

Otvorio je vrata novim idejama

Prije samog oslikavanja organizirala je uvodnu radionicu na kojoj su razgovarali o street art kulturi, nastanku murala i različitim načinima na koje se javni prostor može oplemeniti umjetnošću. Razmjenjivali su ideje i zajedno razvijali koncept murala.

- U početku je sudjelovala manja grupa učenika, njih troje do četvero, što se na kraju pokazalo kao prednost jer smo mogli kvalitetno surađivati i svakome dati prostor za vlastite ideje. Sam proces izrade trajao je dva i pol dana - jedan dan posvetili smo skiciranju i razradi kompozicije, a sljedeća dva dana oslikavanju, objašnjava.

Dodaje da je dio učenika možda bio nesiguran jer se prvi put susreo s takvim oblikom umjetničkog rada pa nisu znali što očekivati. Međutim, nakon što je mural dovršen, Segarić je primijetila puno veći interes.

- Javilo mi se više učenika koji su rekli da bi se rado uključili u neku sljedeću radionicu ili nastavak projekta. To mi je posebno drago jer mislim da je mural na neki način otvorio vrata novim idejama i pokazao učenicima da i sami mogu aktivno sudjelovati u stvaranju vizualnog identiteta svoje škole, navodi Segarić.

'Važno je mladima pružiti prostor i povjerenje'

Inače, njezina suradnja s ovom školom započela je na jednom graffiti jam događanju u Zadru, na kojem joj je prišao učenik Pomorske škole i rekao kako bi volio da njegova škola dobije mural. Spomenuo je i da je ravnatelj zainteresiran za takvu inicijativu, ali da ne znaju odakle krenuti i kako realizirati ideju.

- Tako smo stupili u kontakt i ja sam školi predstavila prijedlog projekta. Posebno mi je drago što je inicijativa došla upravo od učenika jer smatram da je važno da mladi imaju priliku aktivno sudjelovati u oblikovanju prostora u kojem svakodnevno borave. Sličan projekt već sam realizirala sa Strukovnom školom Vice Vlatkovića u Zadru, gdje sam prije godinu dana također radila mural u suradnji s učenicima, kaže.

Posebno ističe da ovakvi projekti nisu važni samo zbog konačnog vizualnog rezultata, nego i zbog samog procesa. Kroz zajedničko stvaranje učenici razvijaju osjećaj pripadnosti i zajedništva, dobivaju priliku izraziti vlastite ideje i otkrivaju da imaju kreativne sposobnosti koje možda dosad nisu imali priliku pokazati.

- Ovaj projekt mi je još jednom potvrdio koliko je važno mladima pružiti prostor i povjerenje. Jedan od učenika koji je sudjelovao maturant je i zanima ga crtanje i umjetnost te razmišlja svoje obrazovanje nastaviti u tom smjeru. Koz rad sam se uvjerila da među učenicima Pomorske škole ima puno kreativnog potencijala. Bilo mi je zadovoljstvo raditi s njima, vidjeti koliko su se dobro snašli u radu s materijalima i koliko su doprinijeli konačnom izgledu murala. Nadam se da je ovo tek početak suradnje i da ćemo u budućnosti imati priliku realizirati još sličnih projekata, zaključuje Segarić.