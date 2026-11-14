Novosti Veliki hrvatski grad nakon više od 40 godina dobiva novu osnovnu: U temelj ugrađena i vremenska kapsula

Veliki hrvatski grad nakon više od 40 godina dobiva novu osnovnu: U temelj ugrađena i vremenska kapsula

Bruno De Zan
Bruno De Zan

14. studeni 2026.

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Veliki hrvatski grad nakon više od 40 godina dobiva novu osnovnu: U temelj ugrađena i vremenska kapsula

Početak radova na OŠ Vladimira Nazora | Foto: Grad Osijek

Nova škola u Osijeku nosit će ime Vladimira Nazora, a imat će 17 učionica. Završetak radova predviđen je za 1. prosinca 2027. godine.

Osijek će uskoro dobiti novu osnovnu školu, prvu nakon 41 godine. U subotu je u osječkoj Retfali obilježen početak radova na projektu vrijednom 13 milijuna eura. Nova škola nosit će naziv OŠ Vladimira Nazora.

Škola će imati više od 4.000 četvornih metara, 17 učionica s kabinetima, kuhinju, blagovaonicu, dvije sportske dvorane, vanjsko igralište, atletske sadržaje i solarnu elektranu. Završetak radova predviđen je za 1. prosinca 2027. godine.

Prilikom obilježavanja početka radova gradonačelnik Osijeka Ivan Radić zahvalio je djeci i roditeljima koji su sudjelovali na događaju, naglasivši kako se škola gradi zbog budućih generacija.

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'Bez djece škola je samo obična zgrada'

Crtež djece iz dječjih vrtića Sunčica i Jelenko, na koji su djeca, uz gradonačelnika i županicu, ispisala svoja imena, spremljen je u vremensku kapsulu koja je ugrađena u temelje nove škole.

- Upravo je ovo generacija djece koja će biti prva generacija u Osnovnoj školi Vladimira Nazora i to će njima definitivno biti jedna životna uspomena. Oni su temelj buduće škole, oni su razlog zašto gradimo ovu školu jer bez djece škola je samo obična zgrada, poručio je Radić.

Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak tom je prilikom naglasila važnost ulaganja u obrazovnu infrastrukturu i uvođenja jednosmjenske nastave. Istaknula je i da je od početka školske godine u osnovne i srednje škole u županiji upisano 90 djece povratnika, a u predškolske programe njih 58, što dodatno upućuje na potrebu za novom školom.

Otvorenje radova na OŠ Vladimira Nazora | Foto: Grad Osijek

Otvorenje radova na OŠ Vladimira Nazora | Foto: Grad Osijek

Otvorenje radova na OŠ Vladimira Nazora | Foto: Grad Osijek

Otvorenje radova na OŠ Vladimira Nazora | Foto: Grad Osijek

Isto ime je ranije nosila druga škola u Osijeku

Predsjednik Vijeća Gradske četvrti Retfala Marko Eljuga zahvalio je na ulaganjima, istaknuvši kako će nova škola rasteretiti postojeće osnovne škole Retfalu i Ivana Filipovića te omogućiti jednosmjensku nastavu i kvalitetnije uvjete obrazovanja.

Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić istaknuo je i da je u planu i dogradnja pet osnovnih škola te izgradnja 14 školskih sportskih dvorana, s ciljem uvođenja jednosmjenske nastave u svim osječkim školama. 

Zanimljivo je da je isto ime nosila škola osnovana još 1957. godine spajanjem II. četverogodišnje i VII. osmogodišnje škole. Godine 1980. ta se škola zajedno s još trima školama ujedinila u OŠ 14. travanj. Zbog društvenih promjena devedesetih godina mijenjala se i organizacija škola pa se 1991. godine OŠ Vladimir Nazor ponovno osamostalila i promijenila ime u OŠ Retfala, koje nosi i danas.

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