Besplatni koncert pet učeničkih bendova: Mladi posjetitelji dobivaju i poklon koji čuva zdravlje

U subotu, 21. studenoga, u zagrebačkom Spunku zasvirat će pet mladih bendova. Riječ je o učenicima glazbene škole El Musicante koji će tematskim glazbenim festivalom El Teenitus skrenuti pozornost na važnost očuvanja sluha kod djece i mladih.

Koncert je besplatan, a održat će se u 19 sati. Nastupit će učenički bendovi The Bulletproofs, Ebyss, Uneducated, Roza smrt i Third Kidney.

- Glazba je neizostavan dio odrastanja, a za mlade koji se njome aktivno bave često postaje i puno više od hobija. No dugotrajna izloženost glasnoj glazbi, bilo na koncertima, probama ili putem slušalica, može ostaviti trajne posljedice na sluh. Upravo zato ovogodišnji jesenski festival El Musicantea nosi naziv El Teenitus, prema tinitusu, pojavi zujanja ili šuma u ušima koja može nastati kao posljedica izloženosti prekomjernoj buci, istaknuto je u priopćenju.

Škola izabrala upravo najglasnije bendove

Stoga je glazbena škola za ovaj nastup izabrala upravo svoje najglasnije bendove. U sklopu festivala mladi će dobiti zaštitne čepiće za uši koje mogu koristiti tijekom koncerata i glazbenih proba, a bit će i dodatno informirani o zaštiti sluha.

Organizatori žele potaknuti glazbenike, stručnjake i širu javnost da se uključe u širenje svijesti o važnosti očuvanja zdravlja sluha, osobito među mladima koji svoju budućnost vide u glazbi.

Pokreću razgovor o bitnim temama

Od 2014. godine u ovoj glazbenoj školi formirano je više od 65 dječjih bendova, a od 2017. redovito organiziraju klupske i open-air festivale na kojima učenici imaju priliku pokazati što su naučili, steći iskustvo na pozornici i osjetiti kako je biti dio pravog benda.

Posljednjih godina festivali koje organizira El Musicante dobili su i dodatnu dimenziju. Osim što su platforma za mlade glazbenike, služe i pokretanju važnih društvenih tema.

Tako su prethodna izdanja bila posvećena mentalnom zdravlju kroz festival 'Rockom protiv zimske depre' u siječnju, kreativnom izražavanju u lipnju kroz 'Ima nade fest' te destigmatizaciji djece s epilepsijom kroz 'Ljubičasti festival', organiziran u suradnji s Hrvatskom udrugom za epilepsiju. Inače polaznici El Musicante glazbene škole prije nekoliko godina pokrenuli su i svoju izdavačku kuću, a više o tome pročitajte na poveznici.