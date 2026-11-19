Zagrebački fakultet dobiva psihologa za studente: Poznato i radno vrijeme
Savjetovalište FPZG-a namijenjeno je pružanju psihološke podrške studentima koji se suočavanju s izazovima tijekom studiranja.
11:38 31 d 19.10.2026
19. studeni 2026.
Svaki fakultet trebao težiti osnivanju psihološkog savjetovališta za studente. Pomoć bi dobili jednostavno i bez uputnice.
To što je studiranje zahtjevno razdoblje ne znači da studente trebamo samo pustiti da plivaju i snalaze se, smatra Tamara Lipnjak, koordinatorica za studentske aktivnosti i studentski život u RIT-u Croatia. Ako to učinimo, kaže, možda će odustati od studija, što je najizraženije kod brucoša. U prilog ne idu ni statistički podaci koji pokazuju da se značajan broj mladih, ujedno i studenata, 'bori' s mentalnim zdravljem.
Primjerice, stopa hospitalizacija zbog depresije u Hrvatskoj udvostručila se tijekom posljednjih 15 godina. Također, ističe Lipnjak, Savjetovalište za studente Sveučilišta u Zagrebu procjenjuje da 25 posto studenata ima psihičke smetnje i poremećaje koje zahtijevaju stručnu pomoć i podršku. Vrijedi istaknuti i da se 75 posto teških psihičkih poremećaja pojavljuje prije 24. godine. Znači li to da su studenti danas preosjetljivi ili je svakodnevica postala toliko napeta da imaju razlog da biti anksiozni?
- Svijet je definitivno postao jako brz u odnosu na prethodne generacije tako da su i opterećenost i stres stvarni, ali se moramo pitati kako im možemo pružiti podršku, kako se s tom anksioznošću nositi. Tako da odgovor nije 'prepustit ćemo se toj neizvjesnosti i stresu', nego kako ćemo stvarati strukture u obrazovnom sustavu da studenti budu uspješni, smatra Lipnjak.
Stoga bi svaki fakultet trebao težiti osnivanju psihološkog savjetovališta za studente. Takvo mjesto moglo bi pomoći onim studentima koji osjećaju strah i tjeskobu, i to brzo i jednostavno, bez uputnice. O tome tko brine o mentalnom zdravlju studenata Lipnjak je govorila na 'Idemo u srednju!', ovogodišnjoj konferenciji portala srednja.hr na kojoj smo proslavili 15. rođendan.
Osim osnivanja psihološkog savjetovališta za studente,dodaje, visoka učilišta studentima mogu pomoći na još nekoliko načina. Podizanjem svijesti o socijalnim odrednicama zdravlja, destigmatizacijom mentalnog zdravlja i mentalnih bolesti te uklanjanjem prepreka.
Zagrebački fakultet dobiva psihologa za studente: Poznato i radno vrijeme
Savjetovalište FPZG-a namijenjeno je pružanju psihološke podrške studentima koji se suočavanju s izazovima tijekom studiranja.
11:38 31 d 19.10.2026
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Lipnjak ističe i važnost promicanja zdravih životnih stilova - pravilne prehrane, tjelesne aktivnosti i mentalne higijene. A što još studenti mogu napraviti kako bi olakšali samima sebi? Stručnjakinja kaže da trebaju 'tražiti pomoć jer pomoć postoji'.
- Savjetovališta postoje na brojnim visokim učilištima, kao i druga mjesta u zdravstvenom sustavu gdje se oni mogu javiti za pomoć. Trebaju se međusobno podržavati. Dakle, graditi odnose s drugim kolegama, profesorima i osobljem na fakultetu, tako da imaju i 'neformalnu' podršku. Važno je biti povezan, ne biti izoliran, ali na tome se mora raditi. Znači, odnosi se grade. Na RIT-u imamo puno programa koji potiču studente da se povezuju, pojašnjava Lipnjak.
Briga o mentalnom zdravlju studenata na ovom je fakultetu 'široka'. Nude besplatno savjetovanje za studente i zaposlenike u centru PsihoPLANET, orijentacijski program i Peer Mentoring program za brucoše, akademsko i karijerno savjetovanje, preko 20 studentskih klubova i godišnji sajam klubova, inicijative i događaje Studentskog zbora te pilot projekt Supplemental Instruction matematike za brucoše.
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