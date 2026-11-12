Analizirali hrvatske kurikulume i otkrili važne propuste: Djeca ne moraju učiti ono što im može spasiti život

Hrvatska se u posljednjih šest godina suočila s nizom kriznih situacija, među kojima se posebno ističu razorni potresi iz 2020. godine. Iako u našim vrtićima i školama postoje sigurnosne procedure, provode se evakuacijske vježbe i organiziraju edukativni programi, važna znanja koja djeci mogu spasiti život još nisu sustavno ugrađena u obrazovni sustav.

Naime, obrazovanje za postupanje u katastrofama i kriznim situacijama nije sustavno uključeno u kurikulume, nastavnici za takvo poučavanje nisu obvezno osposobljeni, a država ne prati koliko su djeca doista naučila. Neki su to od važnih nedostataka na koje upozorava izvješće izrađeno u okviru projekta koji koordinira Svjetska banka.

Riječ je o međunarodnoj analizi obrazovanja djece za pripravnost na krizne situacije, izrađenoj u sklopu inicijative Europske unije. Studije slučaja obuhvatile su 20 država, među njima i Hrvatsku, a cilj je pomoći državama članicama EU-a da djecu već od vrtićke i osnovnoškolske dobi sustavno poučavaju kako prepoznati opasnosti i sigurno reagirati u kriznim situacijama.