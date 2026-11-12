Kao u filmu: U Zagrebu kreće božićni program u tvornici slatkiša, evo detalja

I ove godine Kraš je pripremio adventski program za najmlađe. Na Ravnice u Zagrebu vraća se program Kraševa slatka bajka, a u središtu ovogodišnjeg programa je božićna predstava 'Najduži zagrljaj ikad'.

- Zašto su dugi zagrljaji važni i koliko oni za prijateljstvo mogu biti snažni, otkrit će veseli likovi predstave: vilenjak Elvis, sob Rudi, vilenjak Vili i jelka Jelka. Uz pomoć najmlađih gledatelja i Djeda Mraza otkrit će da su najvrjedniji darovi oni koje ne možemo kupiti ni zamotati, a to su vrijeme, pažnja i iskren zagrljaj, piše u opisu predstave.

Silvio Vovk, Mirna Medaković, Igor Jurinić, Petra Kovačić Botić, Marina Žužić i Luka Slišković premijeru će za djecu zaposlenika Kraša izvesti 1. prosinca , a od 2. prosinca predstave će se održavati prema objavljenom rasporedu, a uluaznice iznose 10 eura.

Prije i nakon predstave djeca će imati priliku za druženje s Djedom Mrazom i upoznavanje maskota iz Životinjskog carstva, a organizirane će biti i prezentacije o tome kako nastaju Kraševi slatkiši. Posjetitelji će se moći ukrcati na vlakić koji će voziti oko Kraševe tvornice, a djeca će dobiti i personaliziranu čokoladicu sa svojim imenom. Dostupan će biti i fotokutak, a svako dijete će uz ulaznicu dobiti i paketić sa slatkišima.