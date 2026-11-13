Za 324 škole gotovo milijun eura od ministarstva: Provjerite je li vaša na popisu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je odluku o sufinanciranju projekata i programa rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2026./2027. Ukupno će dodijeliti 985.850,66 eura na 324 škole.

Sredstva će se isplaćivati u ratama

Sredstva će se, prema mogućnostima izvršenja proračuna Ministarstva, isplaćivati u ratama. Osnovne i srednje škole provode projekte i programe tijekom školske godine 2026./2027.

Radi nadzora namjenskog korištenja škole su obvezne MZOM-u dostaviti financijsko i pisano izvješće na propisanom obrascu o provedbi projekata/programa. Ono treba sadržavati: podatke o provedbi projekta/programa, načinu praćenja i promocije projekta/programa te financijski pregled realizacije ukupnih sredstava uz detaljno dokumentiranje svih troškova.

Popis škola koje su dobile novac za programe rada s darovitim učenicima

Za bezgotovinska plaćanja to su preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika i pripadajući izvod. Za gotovinska plaćanja to su preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća te ostalu dokumentaciju odnosno dokumente na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara i slično).

Korisnici podnose izvješće odmah nakon izvršenja, a najkasnije do 15. srpnja 2027. godine. Popis škola, iznosa i projekata možete pronaći u dokumentu u nastavku.