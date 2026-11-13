Tko je novi predsjednik HAZU-a? Bio je dekan Medicinskog, a jedna njegova izjava proljetos je podigla prašinu

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) izabrala je novog predsjednika – na čelo od početka nadolazeće godine zasjeda akademik Davor Miličić, koji će na toj poziciji zamijeniti Velimira Neidhardta. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini HAZU održanoj u četvrtak.

Kako je priopćio HAZU, akademik Miličić dobio je 65 glasova, a njegova protukandidatkinja akademkinja Mirna Šitum 48 glasova. Miličić je 19. predsjednik Akademije od njenog osnutka 1861.

Odabrani su i poptpredsjednici i tajnici razreda, mandati im traje četiri godine

Birani su i potpredsjednici HAZU-a. Akademik Dario Vretenar izabran je kao predstavnik znanstvenih razreda Akademije s 89 glasova i akademik Mladen Obad Šćitaroci kao predstavnik umjetničkih razreda Akademije s 69 glasova. Njihovi protukandidati bili su akademik Gordan Družić koji je dobio 22 glasa i akademik Krešimir Nemec koji je dobio 42 glasa. Za novog glavnog tajnika HAZU kao jedini kandidat izabran je akademik Bojan Jerbić sa 102 glasa. Od 136 redovitih članova HAZU na skupštini ih je bilo nazočno 116.