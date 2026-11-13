Najavljen štrajk mladih u Hrvatskoj, sprema se cjelodnevni bojkot nastave: Organizatori nam otkrili detalje

Nakon burnih prosvjeda u Francuskoj, Italiji, Grčkoj i drugim europskim zemljama, štrajk studenata i srednjoškolaca najavljen je i u Hrvatskoj. Zakazan je za petak, 20. studenog, kad organizatori učenike pozivaju na cjelodnevni bojkot nastave. Prosvjed studenata pod inicijativom Vrijeme za promjene, koji je prvotno bio zakazan dan nakon štrajka mladih, odgođen je na 12. prosinca.

Hrvatska grana inicijative Štrajk mladih (engl. Youth strike) pozvala je učenike i studente da 20. studenog cijeli dan ne dolaze na predavanja, već se nalaze ispred ili u glavnom prostoru škole ili fakulteta. Zatražili su sve koji dođu pred fakultet ili školu da ne blokiraju ulaze te pozvali da ne bude govora mržnje, nasilja i nereda.

Štrajk mladih (engl. Youth strike) međunarodna je inicijativa kojom srednjoškolci i studenti traže društvene promjene. Na njihovoj web stranici istaknuto je da štrajkaju jer 'stalna eskalacija ratova, ponovno naoružavanje i imperijalističko ugnjetavanje, uz klimatski slom mladima uskraćuje mogućnost dostojanstvene budućnosti'.