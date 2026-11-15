Treba li ukinuti ocjene u prvom razredu? Čak 85 posto prvašića u Hrvatskoj prolazi s odličnim

Kakvu poruku na početku školovanja djeci šalje statistika da ih je 85 posto izvrsno, i imaju li takve brojčane ocjene u prvom razredu osnovne škole smisla? U Hrvatskoj je proteklu školsku godinu malo više od 47 posto učenika završilo s odličnim uspjehom, a opći uspjeh odličan imalo je njih 16 posto. Objedinjeni su to podaci za redovite osnovne i srednje škole Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Kada je riječ isključivo o osnovnim školama, udjeli odlikaša su bitno veći od onih u srednjim školama. Na kraju 2025./2026. opći uspjeh odličan imalo je malo više od 58 posto osnovaca, a opći uspjeh 5,0 njih skoro 23 posto.

Broj odlikaša posebno je izražen u prvom razredu osnovne škole. U prvom polugodištu tog razreda uopće nema ocjena, a prve ocjene učenicima stižu u drugom polugodištu prvog razreda. Statistika Ministarstva pokazuje da je lani vrtoglavih 85,49 posto prvašića imalo opći uspjeh odličan, dok ih je 49,33 posto razred završilo bez ijedne zaključene četvorke, s prosjekom 5,0.

O tome kakvu poruku ovo šalje djeci na početku školovanja i imaju li brojčane ocjene smisla u toj fazi školovanja, razgovaramo s profesoricom Snježanom Dubovicki, pročelnicom Odsjeka za pedagogiju, povijest i filozofiju pri Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

'Pruža li takva ocjena dovoljno kvalitetnu informaciju o tome što djeca doista znaju, razumiju i mogu primijeniti?'

Na naše pitanje govore li gore navedene brojke više o postignućima prvašića ili o sustavu ocjenjivanja, za početak kaže kako podaci o broju odlikaša u prvom razredu uistinu zaslužuju ozbiljno pedagoško promišljanje.

- Ipak, ne bih ga automatski tumačila kao dokaz iznimno visokih postignuća učenika, jednako kao što ne bih unaprijed zaključila da su učitelji preblagi u ocjenjivanju. Za takve bi zaključke trebalo imati dodatne podatke o ostvarenosti pojedinačnih obrazovnih ishoda, kriterijima ocjenjivanja i usporedivosti procjena među školama. Međutim, ovako visok udio odličnih ocjena otvara važno pitanje: Što nam ocjena zapravo govori o djetetovu znanju i razvoju? Ocjena je samo jedan pokazatelj ostvarenosti obrazovnih ishoda, ali ne može obuhvatiti cjelokupni razvoj djeteta, njegove sposobnosti, kreativnost, znatiželju, trud, samostalnost i individualni napredak. Posebno je važno to razumjeti u prvom razredu osnovne škole, kada djeca tek ulaze u formalni odgojno-obrazovni sustav i razvijaju temeljne kompetencije, radne navike i odnos prema učenju. Djeca u školu ne dolaze s jednakim prethodnim iskustvima, jednakim razvojnim tempom ni jednakim obiteljskim i socijalnim okolnostima. Stoga jednakost obrazovnih očekivanja ne smijemo poistovjećivati s očekivanjem jednakih putova i brzine učenja, navodi Dubovicki.

Upravo u tom kontekstu, ističe, problem može nastati kada ocjena postane dominantan, gotovo jedini jezik kojim komuniciramo uspjeh.

- Ako većina učenika ostvaruje najvišu ocjenu, postavlja se pitanje omogućuje li nam takav sustav dovoljno precizno prepoznavanje individualnih razlika i pravodobno uočavanje područja u kojima je djetetu potrebna dodatna podrška. U znanstvenom smislu možemo govoriti o mogućem smanjenju diskriminativnosti ocjenjivanja, odnosno o tome da ocjena sve teže razlikuje različite razine postignuća. Istraživanje Letine, Tomaš i Škugor (2025.), provedeno na 261 učitelju razredne nastave u Hrvatskoj, pokazuje da postoji statistički značajna povezanost između učiteljskih shvaćanja svrhe vrednovanja i načina na koji ga provode u nastavnoj praksi. To potvrđuje koliko je važno vrednovanje razumjeti kao pedagoški proces, a ne samo kao administrativno zaključivanje ocjena. Ne bih, dakle, problematizirala činjenicu da djeca imaju odlične ocjene, nego činjenicu da se moramo zapitati pruža li nam takva raspodjela ocjena dovoljno kvalitetnu informaciju o tome što djeca doista znaju, razumiju i mogu primijeniti. Nije cilj imati manje odličnih učenika, nego imati vrednovanje koje će svakom djetetu pokazati gdje se nalazi u procesu učenja i kako može napredovati, navodi Dubovicki.

Treba li u potpunosti ukinuti ocjene u prvom razredu?

Treba li ukinuti brojčane ocjene u prvom razredu, drugom polugodištu, a možda i u cijeloj razrednoj nastavi, te ih zamijeniti opisnim vrednovanjem? I bi li ukidanje ocjena doista riješilo problem ili bi se pritisak roditelja na koji se učitelji najviše žale i dalje nastavio, samo u drukčijem obliku?

- Smatram da je potrebno ozbiljno otvoriti pitanje svrhovitosti brojčanog ocjenjivanja u najranijoj fazi osnovnoškolskog obrazovanja. Ipak, ne bih zagovarala pojednostavljeno rješenje prema kojem bi samo ukidanje brojčanih ocjena automatski unaprijedilo kvalitetu obrazovanja. Promjena načina iskazivanja uspjeha nije isto što i promjena kulture vrednovanja. Opisno vrednovanje ima značajne pedagoške prednosti jer omogućuje konkretniju informaciju o tome što učenik zna, što može primijeniti, u čemu je napredovao i gdje mu je potrebna dodatna podrška. Brojčana ocjena, primjerice petica, djetetu i roditelju priopćava da je rezultat vrlo dobar, ali ne objašnjava nužno što je dijete razumjelo, koje je strategije koristilo, koliko je samostalno u radu i što bi sljedeće trebalo unaprijediti. Kvalitetna opisna povratna informacija može odgovoriti upravo na ta pitanja, ističe naša sugovornica.

Dodaje, u tom je smislu posebno važno razlikovati vrednovanje naučenoga od vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenja. Vrednovanje za učenje omogućuje učitelju da tijekom procesa prepozna teškoće i prilagodi poučavanje, dok vrednovanje kao učenje razvija učenikovu sposobnost samoprocjene, samoregulacije i preuzimanja odgovornosti za vlastito učenje, navodi.

- Upravo bi ti pristupi trebali imati posebno mjesto u razrednoj nastavi. Istraživanje Letine, Tomaš i Škugor (2025.) u hrvatskom kontekstu potvrđuje povezanost između razvojno usmjerenog razumijevanja vrednovanja i češće primjene formativnih postupaka u nastavi. Slično tome, istraživanje Aust i suradnika (2024.) pokazuje da primjena formativnog vrednovanja u nastavi matematike u osnovnoj školi može pridonijeti osjećaju kompetentnosti i unutarnjoj motivaciji učenika. Dakle, nije riječ samo o drukčijem načinu bilježenja rezultata, nego o drukčijem načinu organiziranja procesa učenja, navodi Dubovicki.

Ukidanje ocjena ne bi puno pomoglo oko pritiska roditelja

Naglašava i da pritisak roditelja neće nestati ako se brojčane ocjene zamijene opisnima. Obrazlaže to time da ako roditelji i društvo i dalje uspjeh budu promatrali kroz uspoređivanje djece, natjecanje i potrebu da njihovo dijete bude među najboljima, tada će se isti pritisak preseliti na opisne procjene, pohvale i druge oblike vrednovanja.

- Zato promjena mora obuhvatiti i roditelje, učitelje, školsku kulturu i šire društveno razumijevanje uspjeha. Možda je važnije pitanje od samoga ukidanja ocjena jesmo li spremni prihvatiti da dijete može napredovati različitim tempom, da ne mora u svemu biti izvrsno i da obrazovanje nije natjecanje u kojem svi moraju stići do istoga rezultata u isto vrijeme. Moj je stav da bi se u prvom razredu, a možda i tijekom većeg dijela razredne nastave, trebalo snažnije osloniti na razvojno i formativno vrednovanje, uz pažljivo promišljanje potrebe za brojčanim ocjenama. No, ukidanje ocjena bez promjene načina poučavanja, povratnih informacija i roditeljskih očekivanja bilo bi samo kozmetička promjena. Nije najvažnije hoćemo li djetetu upisati brojku ili napisati opisnu procjenu, nego hoćemo li mu pomoći da razumije vlastiti napredak i razvije želju za učenjem, ističe Dubovicki.

Opasno je ako učenik vlastitu vrijednost povezuje isključivo uz školsku ocjenu

Pitamo je i kakvu poruku iznimno visok udio odlikaša šalje djeci na samom početku školovanja i stvara li to možda nerealnu sliku o vlastitim sposobnostima. Prve godine školovanja iznimno su, naglašava naša sugovornica, važne za oblikovanje djetetova odnosa prema učenju, ali i slike koju dijete razvija o sebi kao učeniku.

- U toj dobi dijete tek počinje razumijevati što znači biti uspješan, kako se nositi s pogreškama, koliko je važan trud i što učiniti kada nešto ne zna ili ne može odmah riješiti. Povratna informacija koju dobiva od učitelja i roditelja postupno postaje dio njegova samopoimanja. Ako dijete od početka školovanja usvoji poruku da je petica najvažniji pokazatelj uspjeha, postoji opasnost da će vlastitu vrijednost početi povezivati s ocjenom, a ne s procesom učenja i osobnim napretkom. Tada se može razviti strah od pogreške, izbjegavanje zahtjevnijih zadataka i potreba za stalnom potvrdom izvrsnosti. Dijete koje je naviklo biti najbolje može početi izbjegavati situacije u kojima postoji mogućnost neuspjeha, iako su upravo izazovi, istraživanje i pogreške važan dio učenja. Razlikujemo usmjerenost na rezultat i usmjerenost na ovladavanje zadatkom, odnosno učenjem. U prvom slučaju učeniku je primarno važno dokazati da je uspješan, dok je u drugom usmjeren na razumijevanje, razvoj i napredovanje. Dugoročno želimo učenike koji će biti motivirani učiti i onda kada nema neposredne vanjske nagrade, pohvale ili ocjene, ističe Dubovicki.

Ipak, navodi, to ne znači da djecu ne treba pohvaliti za izvrsne rezultate. No pohvala, koja je itekako važna, treba biti usmjerena na konkretan trud, strategiju, ustrajnost, kreativnost i napredak, a ne samo na konačni rezultat. Jer dijete treba znati da je vrijedno i onda kada pogriješi, da ne mora uvijek biti najbolje i da neznanje nije trajno, nego promjenjivo stanje.

- Upravo se u tome očituje važnost razvojno usmjerenog obrazovanja. Škola ne bi trebala 'proizvoditi' djecu koja znaju kako dobiti peticu, nego djecu koja znaju kako učiti, postavljati pitanja, istraživati i razmišljati izvan okvira uz pomoć divergentnoga mišljenja. Ako učenik već u prvom razredu nauči da je važnije izbjeći pogrešku nego nešto novo pokušati, tada smo propustili jednu od najvažnijih odgojno-obrazovnih prilika, ističe Dubovicki.

U petom razredu broj odlikaša naglo pada, ali jedno istraživanje pokazalo je zanimljive rezultate

A što se događa kada dijete koje je prve četiri godine bilo odličan učenik u petom razredu počne dobivati trojke ili dvojke i može li takav prijelaz utjecati na samopouzdanje i motivaciju? Naime, podaci u Školskom e-Rudniku Ministarstva kažu da je uspjeh odličan na kraju 2024./2025. imalo 69,52 posto učenika četvrtog razreda osnovne.

Ti isti učenici u 2025./2026. bili su petaši, a postotak odlikaša pao je na 49,09 posto. Promjene u tom razdoblju su goleme – stiže veći broj učitelja, nastavni sadržaji su složeniji, ispiti drugačiji, a i sami učenici prolaze kroz razvojne promjene.

- Dijete koje je tijekom četiri godine bilo naviknuto na odlične ocjene može doživjeti iznenadni pad uspjeha kao potvrdu da više nije sposobno ili dovoljno dobro. Pritom često nije riječ o smanjenju njegovih sposobnosti, nego o promjeni obrazovnog okruženja, načina poučavanja i kriterija vrednovanja. Ako učenik prethodno nije razvio strategije samostalnog učenja, planiranja, povezivanja sadržaja i samoprocjene, novi zahtjevi mogu ga zateći nespremnog. Ovdje je osobito važno istaknuti istraživanje Marušić, Kuterovac Jagodić, Erceg i Šabić (2020.), provedeno longitudinalno na 860 učenika iz Zagreba. Autori su utvrdili da nakon prijelaza iz četvrtoga u peti razred dolazi do pada školskog uspjeha i akademske samoefikasnosti, odnosno učenikova uvjerenja da može uspješno izvršavati školske zadatke. Posebno je zanimljivo da su učenici prijelaz uglavnom procjenjivali kao uspješan, iako su se objektivni pokazatelji uspjeha i uvjerenja o vlastitim sposobnostima smanjili. To pokazuje da teškoće prilagodbe ne moraju uvijek biti odmah vidljive odraslima, navodi Dubovicki.

Zato, ističe, prijelaz u peti razred ne smijemo promatrati samo kao administrativnu promjenu nastavnika i organizacije nastave, nego kao razvojni i pedagoški izazov koji zahtijeva sustavnu pripremu.

- Učitelji razredne i predmetne nastave trebali bi kvalitetnije surađivati, usklađivati očekivanja i postupno osposobljavati učenike za nove načine učenja. Važno je da dijete razumije kako promjena ocjene ne znači promjenu njegove osobne vrijednosti ni nestanak njegovih sposobnosti. Smatram da bi se dio problema mogao ublažiti i drukčijim pristupom vrednovanju tijekom ranijih razreda. Ako dijete od prvoga razreda dobiva kvalitetnu povratnu informaciju o tome što zna, što još treba uvježbati i kako može napredovati, lakše će prihvatiti činjenicu da učenje nije uvijek pravocrtan proces. Promjena možda više utječe na roditelje koji često imaju prevelika očekivanja od svoje djece. Ne smijemo od djece očekivati da u petom razredu odjednom postanu samostalni učenici ako ih tijekom prethodne četiri godine nismo sustavno učili kako se samostalno uči. Još je manje opravdano da njihov prvi ozbiljniji susret s teškoćama u učenju bude doživljen kao osobni neuspjeh, veli Dubovicki.

Čak 166 učenika prvog osnovne godinu završilo s jedinicom

Jedna od najčešćih rasprava u javnosti, a kada je u pitanju vrednovanje prvašića, ona je trebaju li učenici prvog razreda ponavljati razred. Protekle školske godine opći uspjeh nedovoljan na kraju prvog razreda osnovne imalo je 166 učenika. Našu sugovornicu za kraj pitamo u kojim situacijama učenici najčešće ponavljaju prvi osnovne i je li to ispravan put da usvoje ishode koji su im nužni za nastavak obrazovanja ili je moguć i drugačiji put.

- Podatak da je 166 učenika prvoga razreda ponavljalo razred otvara pitanje koje zahtijeva osobitu pedagošku osjetljivost. Ne bih ga promatrala isključivo kroz broj neostvarenih ishoda, nego i kroz pitanje jesmo li svakom djetetu pravodobno omogućili uvjete i podršku potrebnu za učenje. Pritom treba naglasiti da bez podataka o razlozima ponavljanja ne možemo zaključivati zbog kojih su teškoća pojedina djeca zadržana u prvom razredu. U toj dobi potrebno je posebno voditi računa o individualnom razvojnom tempu, jezičnim i komunikacijskim kompetencijama, predvještinama čitanja i pisanja, početnim matematičkim kompetencijama, pažnji, emocionalnoj i socijalnoj zrelosti te mogućim razvojnim teškoćama. Dijete koje sporije usvaja početne školske vještine ne mora nužno imati nedostatne sposobnosti za školovanje. Ponekad mu je potrebno više vremena, drukčija metoda poučavanja, dodatna individualizirana podrška ili bolje usklađivanje zahtjeva s njegovim razvojnim mogućnostima, ističe Dubovicki.

'Nije dovoljno samo utvrditi da dijete nije ostvarilo određeni ishod; potrebno je istražiti zašto ga nije ostvarilo'

Osvrće se i na knjigu Paradoks (pre)opterećenosti učenika osnovne škole, koju je napisala u suautorstvu s Munjizom i Peko (2016), a u kojoj se s kolegama bavila širim problemom odnosa školskih zahtjeva i (pre)opterećenosti učenika.

- Taj je problem važan i u kontekstu prvoga razreda: moramo se zapitati jesu li naša očekivanja, načini poučavanja i tempo rada uvijek usklađeni s razvojnim mogućnostima djece. Nije dovoljno samo utvrditi da dijete nije ostvarilo određeni ishod; potrebno je istražiti zašto ga nije ostvarilo i što smo kao obrazovni sustav učinili da mu u tome pomognemo. Često roditelji sa svojim očekivanjima predstavljaju dodatnu opterećenost za učenike u vidu visokih ocjena, ali i u vidu sudjelovanja u velikom broju izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti u kojima se od njih očekuje da budu izvrsni, ako ne i najbolji. Ponavljanje razreda u pojedinim slučajevima može biti opravdano, ali ne bi smjelo biti prva ni automatska pedagoška mjera. Prije takve odluke potrebno je sustavno razmotriti mogućnosti individualiziranog pristupa, dopunske nastave, prilagodbe metoda i tempa poučavanja, suradnje učitelja sa stručnim suradnicima i roditeljima te praćenja djetetova napretka, navodi naša sugovornica.

Ako se ipak odluče za ponavljanje, učitelji bi, navodi morali imati jasno obrazloženje i konkretan plan drukčije podrške. Jer ponavljanje istih sadržaja na isti način, bez promjene pristupa, ne jamči da će dijete ostvariti bolje rezultate.

- Usporedna međunarodna iskustva također su važna. OECD u publikaciji Education at a Glance 2025 navodi da je ponavljanje razreda u nekim obrazovnim sustavima vrlo rijetko. Primjerice, u mnogim nordijskim sustavima učenici u pravilu napreduju u sljedeći razred, dok se učenicima koji imaju teškoće u učenju osiguravaju različiti oblici dodatne podrške, poput dopunske nastave, ljetnih škola ili individualnih instrukcija. Dijete ne bi smjelo snositi posljedice nedostatka pravodobne i primjerene obrazovne podrške. Ponavljanje razreda nije samo po sebi dokaz da će dijete sljedeće godine biti uspješnije. Naša je odgovornost pronaći način da ono nauči ono što mu je potrebno, a ne samo ponoviti godinu u kojoj nije uspjelo. Uspjeh obrazovanja ne mjeri se brojem djece koja su dobila odličnu ocjenu niti brojem djece koja su ponavljala razred, nego kvalitetom uvjeta koje smo stvorili da svako dijete može razvijati svoje potencijale, zaključuje Dubovicki.