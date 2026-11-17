Hrvatski obrazovni sustav prošao je brojne opsežne promjene, a upravo se prilagođava modularnoj nastavi u strukovnim školama, koja je izašla iz eksperimentalne faze, dok se istodobno priprema za uvođenje cjelodnevne nastave, čija je evaluacija nedavno provedena, u svim osnovnim školama. Školski pedagog Alen Hasikić u svojem nedavno objavljenom doktorskom radu analizirao je promjene obrazovnog sustava i usporedio ih s promjenama u drugim državama.

- Kao školskog pedagoga zanima me što se s obrazovnim promjenama događa kada dođu do učionice. U školi se vrlo konkretno vidi koliko neka zamisao pomaže učenicima i učiteljima, ali i gdje zapinje. Iz te sam perspektive želio istražiti zašto pojedini sustavi uspijevaju održati smjer razvoja, dok se u drugima reformske inicijative prekidaju ili nedovoljno povezuju, objašnjava nam ideju koja stoji iza njegova rada.

Odabrao je dvije susjedne i još tri razvijene zemlje

Odabrao je šest zemalja koje omogućuju dvije povezane usporedbe. Navodi da Hrvatska, Slovenija i Srbija dijele dio obrazovnog i institucionalnog nasljeđa, ali su nakon raspada Jugoslavije krenule različitim putovima. S druge strane, Finska, Estonija i Singapur međunarodno su prepoznati po obrazovnim postignućima, no do njih dolaze različitim načinima upravljanja. Hasikić je želio razvoj hrvatskog obrazovnog sustava usporediti s razvojem susjednih zemalja i obrazovno najuspješnijih država.