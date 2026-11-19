U redovima školskog osoblja osjetno je više žena nego muškaraca - prema istraživanju TALIS 2024. oni čine 20,6 posto učiteljskoga i 30,9 posto nastavničkoga kadra. Shodno tome, muške odgojno-obrazovne djelatnike koji su tijekom svih osam godina dodjele primili godišnju nagradu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih možemo nabrojati na prste jedne ruke. Povodom Svjetskog dana muškaraca, koji se obilježava 19. studenoga, razgovarali smo s nekima od njih.

Ivica Kolarić

Jedan od njih je Ivica Kolarić, učitelj tehničke kulture, informatike i robotike u I. osnovnoj školi Varaždin. Tijekom svojega profesionalnog rada posebno se posvetio razvoju tehničkih kompetencija učenika, robotici i popularizaciji STEM područja. Od 2023. godine nositelj je zvanja izvrsnog savjetnika. Uz redoviti rad u školi, aktivno se bavi mentorskim radom i razvojem izvannastavnih aktivnosti koje učenicima omogućuju primjenu znanja u praksi. Voditelj je Centra izvrsnosti za robotiku Varaždinske županije, a od 2011. godine i predsjednik udruge Robofreak, kroz koju djeci i mladima nastoje približiti robotiku, programiranje i tehničko stvaralaštvo.

Iako mu priznanje resornog ministarstva posebno znači, jer predstavlja potvrdu kontinuiranog rada, predanosti učenicima i nastojanja da svojim djelovanjem unapređuje kvalitetu obrazovanja, to nisu jedine nagrade koje je primio. Posebno ističe tri državne nagrade: dvije nagrade tehničke kulture 'Faust Vrančić', koje je primio 2007. i 2013. godine, te državnu nagradu 'Ivan Filipović', koju je primio 2019. godine za svoj doprinos odgoju i obrazovanju.

- Sva ta priznanja doživljavam kao veliko profesionalno priznanje, ali i kao poticaj za daljnji rad. Posebno mi je važno što se kroz njih prepoznaju trud i vrijeme koje ulažem u rad s učenicima, razvoj robotike i tehničke kulture te poticanje mladih na istraživanje, stvaralaštvo i sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima. Ipak, najveće zadovoljstvo pružaju mi uspjesi učenika i spoznaja da im svojim radom pomažem razvijati znanje, samostalnost i ljubav prema učenju, ističe Kolarić.

Ivica Kolarić | foto: Privatna arhiva

'Učiteljski posao je jako, jako loše plaćen'

Smatra da je zadaća učitelja mnogo više od prenošenja znanja. Važno je, kaže, prepoznati potencijal svakog učenika, potaknuti njegovu znatiželju i pomoći mu da razvije samostalnost, kreativnost i odgovornost.

- U robotici učenici uče kroz praktičan rad, istraživanje, programiranje i rješavanje problema. Često se susreću s pogreškama i neuspjesima, ali upravo ih to uči strpljenju, upornosti i timskom radu. Nastojim stvoriti okruženje u kojem se učenici ne boje pogriješiti, nego pogrešku doživljavaju kao priliku za učenje i napredovanje, navodi Kolarić.

Ovaj učitelj mišljenja je da su u obrazovanju najvažniji stručnost, predanost, empatija i sposobnost razumijevanja učenika, a ne spol učitelja. Djeci su potrebni kvalitetni učitelji i učiteljice koji će ih znati motivirati, usmjeravati i pružiti im podršku. Vjeruje da je dobro da učenici tijekom školovanja imaju priliku susresti različite osobe koje svojim znanjem, iskustvom i osobnošću mogu biti pozitivan primjer.

- Muškarci svakako imaju svoje mjesto u obrazovanju, kao što ga imaju i žene, a najvažnije je da svi zajedno stvaramo kvalitetno i poticajno okruženje za djecu i mlade. Ali učiteljski posao je jako, jako loše plaćen i mladi koji žele stvoriti svoju obitelj i brinuti se za svoju obitelj s učiteljskom plaćom to ne mogu. Muškarci zato biraju bolje plaćene poslove. Neke škole u svijetu, na primjer u Švedskoj, imaju mogućnost da pregovaraju s učiteljem o visini plaće ako je njihovo zanimanje deficitarno, a to su uglavnom STEM područja, pa tako u Švedskoj učitelj tehničke kulture ili matematike može dogovoriti plaću od 3.700 do 4.000 eura, a kod nas mladi učitelj ima oko 1.500 eura. Moramo priznati da to nije poticajno za njegovu budućnost, objašnjava Kolarić.

Poruka mladima

Mladima koji se tek pripremaju za učiteljski posao poručuje da je on zahtjevan, ali istodobno iznimno vrijedan i ispunjavajući. Potrebni su strpljenje, odgovornost, spremnost na stalno učenje i iskrena želja za rad s djecom i mladima.

- Učitelj možda neće uvijek odmah vidjeti rezultate svojega rada, ali znanje, vrijednosti i poticaji koje daje učenicima mogu imati velik utjecaj na njihov daljnji život. Ako netko voli svoje područje i želi svoje znanje prenositi drugima, učiteljski poziv može mu pružiti mnogo profesionalnog i osobnog zadovoljstva, zaključuje Kolarić.

Bojan Lazić

Osam godina zaredom nagradu ministarstva primio je i Bojan Lazić, knjižničar u Osnovnoj školi Negoslavci i Osnovnoj školi Bršadin. Doživljava ju prije svega kao priznanje za jednogodišnji rad i potvrdu da su i struka aktivnosti koje provodi s učenicima prepoznaje kao vrijedne. Činjenica da ju je dobio osam godina zaredom 'svakako godi' i predstavlja dodatnu motivaciju za aktivan rad i ubuduće. No, naglašava da to ne znači da je iznad svih drugih kolegica i kolega 'među kojima mnogi itekako kvalitetno rade', a nisu dobitnici nagrade.

Budući da radi u dvije škole s malim brojem učenika, jako je teško ostvariti bodove za nagrađivanje na temelju odgojno-obrazovnih aktivnosti s učenicima. Ipak, na prvom mjestu razloga dobivanja nagrade navodi projekte poticanja čitanja na domaćoj i inozemnoj razini (Bajkaonica, Naša mala knjižnica i Čitanje ne poznaje granice, Bookmark Exchange Project i drugi) koji izravno podrazumijevaju i uključenost učenika. To ga posebno veseli jer i u malim školama uspijeva provesti projekte koji imaju nacionalni i međunarodni odjek.

Pored toga, vrlo je čest sudionik stručnih skupova na kojima dijeli primjere dobre prakse i pruža druge oblike kolegijalne podrške od školske do međunarodne razine. Tu je i angažman u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) gdje je višegodišnji suradnik na prevođenju nacionalnih ispita, čime, kao i odgojno-obrazovnim istraživanjima, doprinosi hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu

U svojim je školama zadužen za informiranje putem društvenih mreža i službenih mrežnih stranica. Aktivan je u akademskom i znanstvenom pisanju te svake godine ima nekoliko objavljenih znanstvenih, stručnih i konferencijskih radova, a od prošle je godine i glavni urednik stručnog časopisa Školski knjižničar čiji je nakladnik Hrvatska mreža školskih knjižničara. Njegov stručni rad nedavno je dodatno prepoznat i dodjelom godišnje nagrade Višnja Šeta Hrvatske udruge školskih knjižničara. Doprinos razvoju struke ostvaruje i kroz aktivno sudjelovanje u strukovnim udrugama, među kojima su Hrvatska mreža školskih knjižničara, Hrvatska udruga školskih knjižničara, Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema te Bibliotekarsko društvo Srbije.

Bojan Lazić | foto: Privatna arhiva

'Izvrsnost u obrazovanju ne nastaje samo u velikim sredinama i školama'

Raduje ga činjenica da je broj nagrađenih knjižničara svake godine prilično velik. Od nešto više od 20 nagrađenih prve, čak je 47 nagrađenih knjižničara ove godine, 'što doista ukazuje na činjenicu kako stručni suradnici knjižničari vrijedno i naporno rade i doista puno daju od sebe kako bi odgojno-obrazovnu djelatnost prije svega u svojim školama podigli na visoku razinu'. Tome vrlo uspješno doprinose sa svim ostalim dionicima odgojno-obrazovnoga rada.

Navodi da je teško pravim riječima odgovoriti na pitanje o tome što čini dobrog školskog djelatnika. Smatra da je iznad svega bitno voljeti svoj posao, s radošću odlaziti na radno mjesto i davati sve od sebe kako bi potaknuo učenike na radost stjecanja novih znanja.

- Kao školskom knjižničaru najdraže mi je kad privolim makar jednog učenika na čitanje iz užitka, a više od svega me profesionalno raduje što je sam provedbom programa knjižnično-informacijskog odgoja i obrazovanja svoje učenike od malih nogu doveo do samostalnih tragača za informacijama u višim razredima osnovne škole. No, pored svega toga, poseban je osjećaj kad shvatiš kako te učenici, uz međusobno uvažavanje, promatraju kao ravnopravnog sugovornika i s tobom rado dijele i lijepe i one manje lijepe trenutke. Upravo je školska knjižnica često mjesto na kojem se učenici osjećaju prihvaćeno, sigurno i slobodno biti ono što jesu. Volio bih iskoristiti priliku i reći da izvrsnost u obrazovanju ne nastaje samo u velikim sredinama i velikim školama. I male škole mogu biti mjesta velikih ideja kada postoji suradnja, povjerenje i želja da se učenicima pruži više od onoga što je nužno. Nadam se da će školske knjižnice i dalje biti prepoznate kao važan dio odgojno-obrazovnoga sustava jer upravo u njima učenici često razvijaju naviku čitanja, kritičkog promišljanja i samostalnog traženja informacija - vještine koje im ostaju cijeli život, zaključuje Lazić.

Branko Rumenović

Mali broj muških odgojno-obrazovnih djelatnika koje je MZOM nagradio svih osam puta čini i Branko Rumenović, nastavnik ekonomske skupine predmeta iz Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana iz Ogulina. To mu je, kaže, iznimna čast i zadovoljstvo.

- Svaka nagrada za mene ima posebnu vrijednost jer predstavlja potvrdu kontinuiranog rada, truda i predanosti učiteljskom pozivu. Ipak, ono što me posebno veseli jest činjenica da se ovim priznanjima iskreno raduju i moji učenici. Na neki način smatram da su nagrade posvećene upravo njima jer je velik dio mojih aktivnosti, projekata i profesionalnih postignuća neraskidivo povezan s radom s učenicima. Njihova znatiželja, kreativnost, uspjesi i spremnost na nove izazove svakodnevno me potiču da budem bolji nastavnik. Naravno, nagrada je i snažna motivacija za daljnji rad. Lijep je osjećaj kada netko prepozna vaš trud, osobito u zanimanju koje zahtijeva stalno ulaganje u vlastito znanje i kompetencije. Istodobno, svako novo priznanje doživljavam i kao odgovornost da nastavim učiti, razvijati se i svojim učenicima pružati što kvalitetnije obrazovanje, objašnjava Rumenović.

Branko Rumenović | foto: Privatna arhiva

'Nastavnik nikada ne treba prestati učiti'

Teško mu je izdvojiti samo nekoliko aktivnosti zbog kojih je nagrađen 'jer se tijekom godina ostvarilo mnogo vrijednih iskustava'. Posebno ističe sudjelovanje na državnom natjecanju učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia u disciplinama Poduzetništvo i Smotra vježbeničkih tvrtki, gdje su njegovi učenici imali priliku pokazati svoja znanja, kreativnost, poduzetnički način razmišljanja i sposobnost rješavanja konkretnih poslovnih izazova. Značajno mjesto u njegovu radu zauzimaju i eTwinning te Erasmus+ projekti, koji učenicima i nastavnicima otvaraju mogućnosti međunarodne suradnje, razmjene iskustava i upoznavanja drukčijih obrazovnih pristupa. Posebno vrijednim smatra to što učenici kroz takve aktivnosti razvijaju samostalnost, komunikacijske vještine i samopouzdanje. Kroz projekte su posjetili Litvu, Bugarsku, Madeiru, Španjolsku, Portugal, Tursku, Rumunjsku, Siciliju te Francusku. Uz nastavni i projektni rad, bavi se i stručnim te znanstvenim radom, uključujući objavljivanje znanstvenih članaka. Smatra da nastavnik treba biti i cjeloživotni učenik, neprestano istraživati, propitivati vlastitu praksu i stečena znanja prenositi u učionicu.

- U obrazovanju radim od 2009. godine, dakle već sedamnaest godina. Tijekom tog razdoblja mijenjali su se učenici, nastavne metode, tehnologije i obrazovni izazovi, ali ono što je ostalo nepromijenjeno jest moje uvjerenje da nastavnik nikada ne treba prestati učiti, navodi Rumenović.

Što čini dobrog učitelja?

Vjeruje da dobrog učitelja prije svega čini sposobnost slušanja i razumijevanja učenika. Kako kaže, nije dovoljno samo dobro poznavati predmet koji predajemo, nego je važno prepoznati potrebe, interese i potencijale svakog učenika.

- Dobar učitelj treba biti otvoren za promjene, spreman prihvatiti nove ideje, ali i učiti od svojih učenika. Jednako važnom smatram suradnju s kolegama, razmjenu iskustava i međusobnu podršku. U obrazovanju nitko ne može i ne treba djelovati sam. Često upravo razgovor s kolegama, razmjena primjera dobre prakse ili zajednički projekt donesu nove ideje i dodatnu motivaciju. Mladim učiteljima poručio bih da budu znatiželjni, strpljivi i autentični. Ne trebaju se bojati pogrešaka, jer su i one dio profesionalnog razvoja. Učiteljski poziv danas jest zahtjevan, ali pruža nešto iznimno vrijedno - mogućnost da pozitivno utječemo na živote mladih ljudi. Na kraju, najveća nagrada nisu priznanja ni diplome, nego trenutak kada vidite da je učenik napredovao, stekao samopouzdanje i ostvario nešto za što možda ni sam nije vjerovao da može, zaključuje Rumenović.