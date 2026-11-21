Da zadovolji uvjete za upis druge srednje škole, učenica Tena Martinčević morala je položiti šest razlikovnih predmeta. Iz Ugostiteljsko-turističkog učilišta (UTU), smjer turističko-hotelijerski komercijalist (THK), odlučila se prebaciti u Školu za medicinske sestre Vrapče. Oduvijek se, priča nam, željela baviti tom strukom, no 'na prvu' su prevladali neodlučnost i strah, zbog kojih je odlučila upisati školu u krugu učeničkog doma. Osim toga, dodaje, još uvijek nije bila spremna za sestrinsku struku.

- Mislim da je ovo bio poziv, a ne samo moj osobni odabir. Ova struka za mene znači da imam tu moć da nekome pomognem da se osjeća bolje, da ozdravi ili da mu budem podrška u njegovim najtežim trenucima, kaže.

Tena je jedna od finalistica naše nagrade Zlatna kreda u kategoriji učenik/učenica godine, a prijavila ju je Matea Ćukušić, voditeljica odgojne skupine u Učeničkom domu Novi Zagreb. Kako je napisala, ona je učenica koja svojim znanjem i trudom, ali prije svega odnosom prema ljudima, svakodnevno pokazuje što znači biti vrijedan član školske i domske zajednice. Hrabra je, vrijedna, odgovorna i iznimno topla. Osim toga, stoji u prijavi, ona je učenica koja ne želi samo uspjeti, već želi da i ljudi oko nje budu dobro.