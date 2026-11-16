Hoće li učitelji u štrajk? Oglasili se sindikati, od dva zahtjeva ne odustaju

Nakon što se sindikati javnih službi i Vlada nisu uspjeli dogovoriti oko postotka rasta osnovice u 2027. godini, i službeno je pokrenut proces mirenja. Kako su izvijestili sindikati, u petak je jedanaest sindikata javnih službi obavijestilo Gospodarsko-socijalno vijeće da zajednički pokreću postupak mirenja s Vladom RH.

- Na četvrtom pregovaračkom sastanku, održanom 11. studenoga, Vlada je iznijela konačnu ponudu za 2027. i 2028. godinu. Sindikalna strana odbila je razgovarati o dvogodišnjoj ponudi te se fokusirala na 2027. Vlada je za tu godinu ponudila povećanje osnovice za 2 posto od 1. siječnja i za dodatnih 1,5 posto od 1. srpnja. Ponudila je i naknadu za topli obrok od 30 eura mjesečno od 1. travnja, koja bi od 1. listopada iznosila 50 eura. Sindikati su ponudu odbili, stoji u priopćenju.

'Ne možemo odstupiti od dva ključna zahtjeva'

Sindikati nastavljaju kako plaće u privredi rastu znatno brže od plaća u javnim službama, a Vladina ponuda taj bi zaostatak u 2027. godini dodatno produbila, tumače. Sama Vlada u Nacrtu proračunskog plana za 2027. predviđa da će prosječna plaća u Hrvatskoj porasti za 6,5 posto, dok njezina ponuda rasta osnovice za javne službe u 2027. godini ne prati taj rast, naglašavaju.

- Upravo je visina osnovice u siječnju 2027. predmet spora i razlog pokretanja postupka mirenja. Vlada je nedavno Uredbom povećala i minimalnu plaću za 2027. za 7,6 posto. Ako osnovica od 1. siječnja poraste za manje od 3 posto, plaća obračunana prema osnovici i koeficijentu za dio zaposlenih u javnim službama bit će niža od minimalne. Sindikati su u dobroj vjeri, radi postizanja dogovora, odstupili od svojih početnih zahtjeva. Ipak, ne možemo odstupiti od dva ključna zahtjeva. Plaća nijednog zaposlenika u javnim službama ne smije biti niža od minimalne plaće, a primanja u javnim službama u 2027. moraju rasti barem jednako kao prosječna plaća u privredi. Sve ostalo bila bi i drugu godinu zaredom šikanirajuća pozicija Vlade spram zaposlenih u javnim službama, navode sindikati.

Podsjetimo, sindikalna strana prihvatila je dio Vladine ponude koji se odnosi na iznos novog prava, naknade za topli obrok. No odbili su ponudu o povećanju osnovice za izračun plaće. Naime, zahtjev sindikata je da ona raste za 3,7 posto od 1. siječnja i ponovno od 1. srpnja za još 1,5 posto. Kako bi se to odrazilo na plaće učitelja, izračunali smo ovdje.

'Ako mirenje ne uspije, sindikati imaju osnovu za zakonom propisane industrijske akcije pa i štrajk'

Sindikati podsjećaju da Vlada već dvije godine sa sindikatima javnih službi nije postigla dogovor o osnovici i materijalnim pravima. Isto, da već četiri godine zaposleni u obrazovanju, znanosti, zdravstvu, kulturi, socijalnoj skrbi i drugim dijelovima javnih službi nemaju granske kolektivne ugovore.

- Bilo bi dobro da Vlada ovo mirenje iskoristi za obnovu kolektivnih pregovora i unaprjeđenje pozicije javnih službenika bez čijeg rada nijedno društvo ne može funkcionirati. Ako mirenje ne uspije, sindikati imaju osnovu za zakonom propisane industrijske akcije pa i štrajk, stoji u priopćenju sindikata.

Među potpisnicima priopćenja jesu predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem, predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Zrinko Turalija, kao i glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.

Svoj potpis dali su i predsjednik Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara Harolt Placento, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović - Čaić, predsjednik Sindikata Zajedno Krunoslav Kušec, predsjednica Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske Jadranka Dimić, predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske Stjepan Topolnjak, glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić i predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju Sandra Ljubičić.