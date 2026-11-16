Ovo je članak srednje.hr zbog kojeg je premijer Doru Kršul nazvao istraživačkim pokušajem: Evo o čemu je riječ

Gostujući u emisiji Nedjeljom u 2, istraživačka novinarka portala Telegram Dora Kršul prisjetila se rada na portalu Srednja.hr. Kako je navela, njezina karijera na neki je način 'lansirana' u ljeto 2017. kada je premijer Andrej Plenković pred kamerama govorio da je Kršul 'istraživački pokušaj'. Podsjetimo, 1. srpnja 2017. objavili smo ekskluzivnu analizu - tijekom dva tjedna novinarka je analizirala i uspoređivala Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije s nacrtom Akcijskog plana za njezino provođenje.

Nakon ukupno 30 radnih sati utrošenih isključivo na usporedbu ova dva dokumenta, došla je do zapanjujućih rezultata. U izrađenom nacrtu Akcijskog plana (AP), koji je u velikom dijelu bio u suprotnosti sa Strategijom koju je usvojio Hrvatski sabor, izbačeno je 11 ciljeva iz Strategije, dodano je 12 novih koji nisu sadržani u Strategiji, a dva su cilja modificirana. Na razini mjera, situacija je bila još zanimljivija - u prijedlogu Akcijskog plana izbačeno ih je čak 129, dodane su 22 mjere koje se ne nalaze u Strategiji, a 71 mjera je modificirana u AP-u. Gledajući sadržajno, AP u potpunosti izostavio bitne dijelove Strategije, o čemu sve možete pročitati na ovoj poveznici.

Nagrade HND-a

Godine 2018. Hrvatsko novinarsko društvo (HND) nagradilo je ovaj 'istraživački pokušaj' svojom godišnjom nagradom Marija Jurić Zagorka u čak dvije kategorije - za istraživačko novinarstvo te za internetsko novinarstvo. Što je Kršul tada govorila o svom istraživanju možete pročitati u ovom članku, a njezin govor s dodjele nagrada ovdje.

- Moja karijera je 2016. godine, odnosno 2017. u ljeto, na neki način lansirana time što je Andrej Plenković pred kamerama govorio da sam ja 'istraživački pokušaj'. A mi smo tada, na Srednjoj.hr, zapravo otkrivali na koji se način zaustavlja kurikularna reforma i kako se zapravo stopira cijela priča, prisjetila se Kršul gostujući kod Aleksandra Stankovića na Hrvatskoj radioteleviziji.

Afera na Geodetskom fakultetu u Zagrebu

Jedno od najopsežnijih istraživanja na kojima je radila u Telegramu odnosilo se na poslovanje Geodetskog fakulteta u Zagrebu. Afera je otvorila pitanja trošenja javnog novca, nabave luksuznih vozila i jahte te poslova skeniranja kulturne baštine nakon potresa. Sve je, otkrila je, započelo informacijama koje je dobila od izvora upoznatih s događajima na fakultetu. Upozorili su je da se za potrebe europskih projekata nabavljaju neuobičajeno skupi automobili, poput Land Rovera i Ford Rangera, navodno namijenjeni terenskim istraživanjima i snimanju okoliša. Posebno ju je iznenadila informacija da je fakultet kupio i jahtu, za koju se kasnije ispostavilo da su ju iznajmljivali turistima.

No, istraživanje nabave vozila i jahte bilo je samo dio mnogo šire priče. Kršul je paralelno istraživala posao 3D skeniranja kulturne baštine oštećene u potresima, za koji je Ministarstvo kulture i medija Geodetskom fakultetu dodijelilo oko 20 milijuna kuna. Za taj dio istraživanja, od prvih informacija do objave teksta, trebalo joj je čak sedam mjeseci. Velik dio vremena, objasnila je, utrošen je na pribavljanje službene dokumentacije i pokušaje dobivanja odgovora Ministarstva kulture i medija. Ministrica Nina Obuljen Koržinek uputila joj je i kritiku za ovaj rad.

- Ministrica kulture je baš konkretno za geodeziju govorila da sam ja 'maliciozna'. To je pritisak. Što je to drugo nego pritisak? I to nije ugodno. Naravno da nije ugodno jer o vama govori netko s pozicije moći, poručila je.

Izazovi u hrvatskom obrazovnom sustavu

Dio razgovora sa Stankovićem bio je posvećen hrvatskom obrazovanju općenito. Kao novinarka koja je istraživala pokušaje kurikularne reforme, ali i kao majka čije će dijete za nekoliko godina krenuti u školu, posebno je zabrinuta zbog sporosti promjena.

- Užasno je važno i idemo raditi za to da jednog dana naša djeca imaju bolje obrazovanje. Ja sada jesam mlada mama i za sedam godina moj će sin u školu. Tih sedam godina nije dovoljno da popravimo ono što sada ne valja, upozorila je.

Kao jedan od pokazatelja problema izdvojila je rezultate međunarodnog istraživanja PISA, koji, kako je navela, upućuju na dugotrajnu stagnaciju hrvatskih petnaestogodišnjaka u pojedinim područjima znanja i vještina. Smatra da je takva stagnacija nedopustiva u vremenu ubrzanih tehnoloških i društvenih promjena, osobito kada se uzme u obzir koliko se obrazovni sustav mora prilagođavati novim izazovima.

Kao primjer navela je Veliku Britaniju, koja je krenula u reformu kurikuluma kako bi u obrazovanje snažnije uključila teme umjetne inteligencije, algoritama i građanskog obrazovanja. Upravo su to područja za koja smatra da ih hrvatska škola ne obrađuje dovoljno sustavno.

- Shvatili su da moraju unijeti teme koje se tiču umjetne inteligencije, algoritama koji utječu na ono što djeca na koncu vide u tom virtualnom svijetu. Da se moraju baviti građanskim obrazovanjem, s obzirom na sve ugroze koje danas vidimo u smjeru demokracije i demokratskog društva. To je sve ono na što, bojim se, hrvatska škola sustavno ne odgovara, kazala je.

'Nije dobro i nije dopustivo da sustav opstaje na entuzijastima'

Osim zastarjelih nastavnih pristupa, Kršul je upozorila na pretjeranu usmjerenost obrazovanja prema usvajanju velike količine podataka, dok se kritičko promišljanje, razumijevanje društva i razvoj vještina potrebnih za svakodnevni život često stavljaju u drugi plan.

Pritom je naglasila da dio nastavnika prepoznaje važnost drukčijeg pristupa i pokušava učenicima pružiti kvalitetnije obrazovanje, no problem vidi u tome što se takvi napori uglavnom temelje na osobnom entuzijazmu pojedinaca, a ne na sustavno osmišljenim promjenama.

- Mi imamo situaciju i da na koncu nismo promijenili niti onaj dio sustava koji se bavi inicijalnim obrazovanjem učitelja i nastavnika, dakle onime što se događa na fakultetima. Nije dobro i nije dopustivo da sustav opstaje na entuzijastima. To nije onda sustav, upozorila je.