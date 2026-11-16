Vaša stipendija ovisi o podacima koje nikad niste vidjeli: Jeste ih već provjerili?

Od 1. siječnja 2027. doplatak za djecu, stipendija, rodiljna naknada i druga prava ostvarivat će se na temelju podataka objedinjenih u Središnjem registru stanovništva (SRS). Zato je važno da podaci o vama budu točni. Provjera traje svega nekoliko minuta: posjetite službenu stranicu ili se prijavite u sustav e-Građani i otvorite kategoriju 'Aktivno građanstvo'. Donosimo deset najvažnijih stvari koje trebate znati o SRS-u.

1. Što je SRS?

Riječ je o elektroničkom registru Porezne uprave, dostupnom u sustavu e-Građani, koji na jednom mjestu objedinjuje podatke koje državna tijela o vama već vode u svojim službenim evidencijama.

2. Od 1. siječnja 2027. prava se ostvaruju na temelju podataka iz SRS-a

Od tog datuma javnopravna tijela u izvršenju svojih zadataka (ostvarivanje prava i obveza građana) koristit će podatke iz SRS-a u postupcima iz svoje nadležnosti. Zato je važno da podaci o vama i vašem kućanstvu odgovaraju stvarnom stanju.

3. SRS ne prikuplja nove podatke o vama

SRS ne traži od građana nove podatke, nego povezuje one koji već postoje kako bi bili usklađeni i ažurni. Podaci se iz službenih evidencija preuzimaju automatski.

4. Manje papirologije i odlazaka na šaltere

Nadležna tijela potrebne podatke više neće tražiti od vas, nego će ih preuzimati iz SRS-a. Rezultat je jednostavnije ostvarivanje prava i manje administrativnog opterećenja.

5. Provjera nije zakonska obveza, ali je u vašem interesu

U sustavu e-Građani, u kategoriji 'Aktivno građanstvo', pregledajte podatke objedinjene u SRS-u, uključujući podatke o članovima kućanstva. Kako bi informacija stigla do svakog građanina, Porezna uprava svima je uputila osobni poziv u pretinac sustava e-Građani.

6. Ne služite se internetom? Pomoć je dostupna u ispostavi

Građani starije životne dobi i oni koji se ne služe internetom mogu se osobno savjetovati s djelatnicima u ispostavama Porezne uprave prema mjestu prebivališta, koji će im pomoći pregledati podatke i ako je potrebno, predati izjavu o članovima kućanstva. Korisnička podrška dostupna je i putem sustava 'Pišite nam'.

7. Posebnu pozornost obratite na podatke o kućanstvu

Podaci o kućanstvu u SRS-u se generiraju automatski. Ako ne odgovaraju stvarnom stanju na temelju kojeg ostvarujete prava, predajte izjavu o članovima kućanstva putem sustava e-Građani ili osobno u ispostavi Porezne uprave.

8. Neke podatke upisujete samo vi i to dobrovoljno

Podaci o izvanbračnoj zajednici ili neformalnom životnom partnerstvu, vjeri, materinskom jeziku, nacionalnosti te kontakt podaci ne preuzimaju se iz službenih evidencija, nego se upisuju samo na temelju vaše dobrovoljne izjave. Za neizjašnjavanje nisu propisane prekršajne sankcije.

9. Što ako sam spriječen pristupiti SRS-u?

Građani koji zbog zdravstvenih ili drugih životnih okolnosti, odsutnosti ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti osobno pristupiti SRS-u, svoja prava mogu ostvariti putem opunomoćenika na temelju specijalne punomoći. Specijalna punomoć mora izričito obuhvaćati radnje za koje se daje ovlaštenje te sadržavati dovoljno određene podatke kako bi se nedvojbeno utvrdio opseg ovlaštenja opunomoćenika, a potpis davatelja punomoći ovjerava se kod javnog bilježnika.

10. Pristup podacima strogo je reguliran

Pristup podacima imaju isključivo ovlaštena tijela, i to samo u okviru svoje zakonske nadležnosti, odnosno samo onim podacima koji su im potrebni za obavljanje poslova iz njihova djelokruga. Svaki građanin moći će dobiti i informaciju o tome koji je korisnik i u koju svrhu imao uvid u njegove podatke.

Ne čekajte zadnji trenutak i provjerite svoje podatke na službenoj stranici.