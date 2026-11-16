U Splitu hodali za mladog ustašu: Nekima je potrebna lekcija iz povijesti

Ove subote u Splitu održan je mimohod u spomen na Franu Tentea, mladića koji je 1948. godine preminuo u kaznionici u Lepoglavi. Iako je mimohod prošao bez narušavanja javnog reda i mira, izazvao je duboke kontroverze jer Tente nije bio samo pripadnik Ustaške mladeži, kojoj se priključio kada mu je bilo svega 16 godina, već i ustaških jurišnika.

Okupljeni na mimohodu većinom su bili maskirani mladići, a uz hrvatske zastave s prvim bijelim poljem na šahovnici nosili su i crne zastave s okrunjenim lavom te zapaljene baklje. Povorka je prošla Splitom noseći uokviren Tenteov portret i cvjetne aranžmane, među kojima je bio i jedan u obliku srca s istaknutim bijelim slovom 'T'. Indexu je potvrđeno da je mimohod bio uredno prijavljen, a Večernji list naveo je da su sudionici dobili letke s detaljnim uputama i pravilima ponašanja, u kojima je, između ostalog, bilo navedeno da ne smiju komunicirati s novinarima.

Među parolama koje su sudionici mimohoda izvikivali bile su 'Frane Tente – s nama je', 'Mučenik Frane Tente – s nama je', 'Smrt, smrt, komunizmu smrt' i 'Živjela Hrvatska'. Zapjevali su i pjesmu 'Marjane, Marjane', himnu grada Splita.

Zastavu je zapravo podigao drugi Frane

Na događaj su, između ostalih, reagirali europarlamentarac iz redova stranke Dom i nacionalno okupljanje Stephen Nikola Bartulica, koji je pohvalio organizaciju mimohoda, te pripadnici stranke Možemo!, koji su pitali kakav bi tretman u poslijeratnoj Hrvatskoj dobio netko tko je 1997. godine po zidovima Drniša crtao lik Ratka Mladića.

Možemo! je tu usporedbu iskoristio upravo zato što je Tente bio osuđen zbog toga što je na zidu jedne splitske gimnazije naslikao portret Ante Pavelića uz koji je dopisao veliko slovo 'U'. Međutim Tente nije bio samo dijete zavedeno fašizmom, on se sa 16 godina priključio ustašama, a nakon II. svjetskog rata vrbovao je kolege da se priključe pokretu kojim bi rušili državu.

Kada se govori o Tenteovu mučeništvu i političkom progonu, često se spominje kako je jugoslavensku zastavu na Marjanu zamijenio hrvatskom. Međutim, kako objašnjava povjesničar Miljenko Hajdarović za Povijest.net, to uopće nije učinio Frane Tente, već njegov imenjak Frane Bettini, kojem se sudilo u istom postupku kao i Tenteu. Frane Tente u toj je presudi dobio tri godine zatvora, a uz njega i Bettinija osuđeno je još deset osoba.

Preminuo je u zatvoru, ali ondje nije smješten nedužan

Naime, prema obrazloženju presude koju je Okružni sud srednje Dalmacije u Splitu donio 27. svibnja 1947. godine, Tente je kaznu od tri godine zatvora dobio zbog sastavljanja i umnožavanja parola i letaka s pozivom na nasilno rušenje postojećeg državnog uređenja, već spomenute slike na zidu jedne splitske gimnazije te vrbovanja novih članova za pridruživanje Hrvatskom oslobodilačkom pokretu.

Dio javnosti Tentea smatra mučenikom komunističkog režima. Hajdarović u tekstu piše da je Tente bio zarobljen kod Bleiburga, no pušten je kao tada maloljetni civil. U zatvoru je završio tri godine kasnije zbog već spomenutih kaznenih djela. U Lepoglavi je preminuo iste godine, a u dopisu koji je uprava kaznionice sastavila kao uzrok smrti navode se tuberkuloza pluća te upale porebrice i moždanih ovojnica, piše Hajdarović.

Tvrdnja da je Tente u Lepoglavi bio mučen proizlazi iz izjave njegova suoptuženika Vjekoslava Matijevića, objavljene u njegovim sjećanjima 2002. godine. Dopis koji je objavila kaznionica ne navodi kakva mu je liječnička skrb pružena, a razlog za zabrinutost predstavlja i činjenica da njegovo tijelo nije predano obitelji te da nije poznato gdje je pokopan.

'Tenteov lik tada je dobio sasvim određenu političku svrhu'

Dakle, neupitno je da je Tente preminuo u kaznionici te se ne može osporiti problematičnost činjenice da njegovo tijelo nije predano obitelji kako bi ga mogla pokopati. Međutim, u zatvor nije bio smješten kao nedužna osoba, već zbog kaznenih djela, među kojima nije bilo postavljanje hrvatske zastave, kako se ponekad pogrešno ističe. To dodatno otvara pitanje zašto je splitski ogranak Domovinskog pokreta spomen-ploču postavio upravo na vrhu Marjana, pokraj mjesta na kojem se nalazi zastava.

Tentea se pogrešno povezivalo s podizanjem zastave i prošle godine, kada je Torcida na Rivi održala prosvjed potpore muškarcima koji su uhićeni zbog prekidanja programa Dana srpske kulture. Dio okupljenih na Blatinama nosio je majice s Tenteovim likom.

- Tada je predstavnik Torcide Stipe Lekić govorio o mladiću koji je na Marjanu podigao hrvatsku zastavu i zbog toga završio u zatvoru. Tenteov lik tada je dobio sasvim određenu političku svrhu. Dok se od vlasti tražilo puštanje pritvorenih nakon prekida programa srpskoga kulturnog društva, govornik je publici ponudio usporedbu s mladićem navodno kažnjenim zato što je istaknuo hrvatsku zastavu, istaknuo je Hajdarović u svom tekstu.

Povratak fašizma među navijačima

Organizatori prošlogodišnjeg mimohoda u čast Frani Tenteu bile su ekstremističke skupine Prevrat i 104. Članovi Prevrata ove su godine sudjelovali na ekstremističkom okupljanju Lukovmaršu u Bugarskoj, na kojem su bile istaknute zastave s okrunjenim lavom. Iste zastave sudionici mimohoda u čast Tenteu istaknuli su i ove subote, što upućuje na to da ista skupina stoji i iza ovog događaja. Mimohod je održan 14. studenoga, šest dana nakon obljetnice smrti Frane Tentea.

Cijela priča dobiva dodatnu razinu kad se uzme u kontekst nedavnog ponašanja navijača prilikom utakmice s Ajaxom u Splitu. Podsjetimo pripadnici Torcide tom su prilikom izvikivali nacističke, fašističke i antisemitske povike. Nakon što je policija objavila tjeralicu, a pojedini mediji prenijeli fotografije traženih sudionika kortea, navijači su pokrenuli i hajku na pojedine novinare, javno im prijeteći.

Primjeri poput ovih pokazuju zabrinjavajući rast ekstremističkog desnog djelovanja među navijačkim skupinama. O tome kako mladi navijači mogu postati oružje za političke ciljeve nedavno smo razgovarali sa sociologom Krešimirom Krolom, a više o tome pročitajte na poveznici.