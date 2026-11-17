Dvojica maturanata Katoličke gimnazije Požega, Šimun Obućina i Bruno Dragičević, s još dvojicom požeških mladića, krenuli su pješice iz Požege prema Vukovaru 15. studenoga u 6 sati. Njihov je cilj stići u Vukovar 18. studenoga, na Dan sjećanja, kako bi odali počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata, u povodu 35. obljetnice vukovarske tragedije.

- Svojim pothvatom Šimun, Bruno, Fran i Ivan pokazuju da se sjećanje na žrtvu Vukovara, zahvalnost i poštovanje prema hrvatskim braniteljima prenose i na nove generacije. Ponosni smo na naše mladiće! Želimo im sretan i siguran put do Vukovara, poručili su iz Katoličke gimnazije Požega.

Iz škole su kasnije objavili i da su mladići nakon prvoga dana prošli Pleternicu i preko Grižića došli do Sibinja, a potom do Bukovlja, Trnjana i Garčina. Potom je u planu bilo Ivankovo.

- A dok se mi razbuđujemo, oni su već u punom pogonu. Sretno, momci, zaključili su iz škole.



