Maturanti ne zaboravljaju žrtvu Vukovara: Dirljivom gestom oduševili i školu
17. studeni 2026.
Četvorica mladića iz Požege ususret Danu sjećanja pješaće od svog grada do Vukovara. Iz Katoličke gimnazije poželjeli su im sreću.
Dvojica maturanata Katoličke gimnazije Požega, Šimun Obućina i Bruno Dragičević, s još dvojicom požeških mladića, krenuli su pješice iz Požege prema Vukovaru 15. studenoga u 6 sati. Njihov je cilj stići u Vukovar 18. studenoga, na Dan sjećanja, kako bi odali počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata, u povodu 35. obljetnice vukovarske tragedije.
- Svojim pothvatom Šimun, Bruno, Fran i Ivan pokazuju da se sjećanje na žrtvu Vukovara, zahvalnost i poštovanje prema hrvatskim braniteljima prenose i na nove generacije. Ponosni smo na naše mladiće! Želimo im sretan i siguran put do Vukovara, poručili su iz Katoličke gimnazije Požega.
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Iz škole su kasnije objavili i da su mladići nakon prvoga dana prošli Pleternicu i preko Grižića došli do Sibinja, a potom do Bukovlja, Trnjana i Garčina. Potom je u planu bilo Ivankovo.
- A dok se mi razbuđujemo, oni su već u punom pogonu. Sretno, momci, zaključili su iz škole.