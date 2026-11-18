Veliko djelo učenika Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (ŠUDIGO). Uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje uključili su se u akciju izrade murala koju je inicirala Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade 'Tigrovi' - Krapinsko-zagorske županije

- Učenici volonteri 2.D razreda entuzijastično su prionuli izradi skica, a potom i realizaciji projekta. Ponosni smo na našu vrijednu ekipu i prvi ovakav mural u Zaboku. Hvala Franki, Sari Eli, Perli, Zari, Lei, Gabrijelu, Luki, Roku i Vilimu i njihovim mentoricama Nikolini Ptičar i Mirjani Drempetić Hanžić, objavili su iz škole na društvenim mrežama uz fotografije murala koji je napravljen na ulazu u Zabok.