Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
15:13 20 h 17.11.2026
18. studeni 2026.
Zabočki učenici uključili su se u izradu murala povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Za to će biti i simbolično nagrađeni, kaže ravnateljica.
Veliko djelo učenika Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (ŠUDIGO). Uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje uključili su se u akciju izrade murala koju je inicirala Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade 'Tigrovi' - Krapinsko-zagorske županije
- Učenici volonteri 2.D razreda entuzijastično su prionuli izradi skica, a potom i realizaciji projekta. Ponosni smo na našu vrijednu ekipu i prvi ovakav mural u Zaboku. Hvala Franki, Sari Eli, Perli, Zari, Lei, Gabrijelu, Luki, Roku i Vilimu i njihovim mentoricama Nikolini Ptičar i Mirjani Drempetić Hanžić, objavili su iz škole na društvenim mrežama uz fotografije murala koji je napravljen na ulazu u Zabok.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Svi 18-godišnjaci imaju pravo na 100€ preko kulturne iskaznice, a preko nje možete kupiti našu pretplatu. Više saznajte ovdje.
Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
15:13 20 h 17.11.2026
Kako maturantu uništiti ručak? Pitajte ga kako idu pripreme za maturu!
Obiteljski ručak zna biti opasniji od same mature. Kako naš maturant odgovara na pitanja o pripremama, saznajte u tekstu.
12:02 23 h 17.11.2026
Vaša stipendija ovisi o podacima koje nikad niste vidjeli: Jeste ih već provjerili?
Od 2027. stipendije i doplatci računaju se prema podacima u Središnjem registru stanovništva. Evo gdje ih možete provjeriti.
15:40 1 d 16.11.2026
Kako preživjeti bez roditelja? Sve što trebaš znati o pranju rublja ako živiš solo
Vodič za sve koji su prvi put sami pred perilicom: Peremo li veš na 30 ili 60 stupnjeva i kada se stavlja omekšivač? Ovo su odgovori na sva pitanja.
16:16 4 d 13.11.2026
Mikroorganizmi kao radna snaga: Što biolozi i kemičari rade na gradilištu?
Završila je biologiju i ekologiju, a posao je našla na gradilištu. Sanja Uršanić danas gradi postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.
14:37 6 d 11.11.2026
Što bi ti baka rekla? Kratki vodič o samostalnom životu
Suvremeni problem prevelike količine otpada možda traži stara rješenja. Pročitaj bakine savjete za razvoj navika u samostalnom životu.
09:45 8 d 10.11.2026
Donosimo ti zanimljiv vodič za jesenske dane: Svi sadržaji imaju nešto zajedničko
Ako ne znaš što sa slobodnim vremenom tijekom jesenskih dana, možda ti možemo pomoći. Napravili smo listu što vrijedi posjetiti.
17:35 11 d 06.11.2026
Svi osmaši idu u Vukovar, država lani izdvojila 3,6 milijuna eura: 'Pamtim ga po domoljubnom osjećaju'
Naši sugovornici kažu da im se posjet Vukovaru u osmom razredu urezao u pamćenje. Godišnje Vukovar posjeti 40.000 osmaša.
10:02 1 h 18.11.2026
Nastavnica otkrila 10 savjeta za uspješno čitanje lektire: 'Itekako ima smisla'
Izaberite u svakom danu one trenutke u kojima ćete zaboraviti na svakodnevne brige i prepustiti se književnosti, savjetuje nastavnica.
10:01 1 h 18.11.2026
Kakvo je danas stanje u vukovarskim školama? Samo 12 učenika po razredu, a ocjene na maturi ispod prosjeka
Kad se pogledaju podaci o školama u Vukovaru, jasno je da je grad zahvaćen demografskom krizom. Međutim i ocjene na maturi su značajno ispod prosjeka.
09:58 1 h 18.11.2026
Treba li pisati 18. studenog ili 18. studeni? Evo što kaže standard
Obilježavamo Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. A kako pisati današnji datum?
06:00 5 h 18.11.2026
Imaju li stalne obrazovne reforme u Hrvatskoj smisla? 'Gubilo se vrijeme, rad i povjerenje'
Alen Hasikić napisao je doktorat u kojem uspoređuje hrvatski obrazovni sustav sa srbijanskim i slovenskim, ali i estonskim, finskim i singapurskim.
12:10 23 h 17.11.2026
Može li ovo promijeniti gradnju zgrada? Nova ploča montirana u dva dana izdržala test s 20 tona
Nova ploča spaja drvo i beton, smanjuje potrošnju betona i omogućuje fleksibilnije projektiranje budućih višekatnih zgrada.
10:24 1 h 18.11.2026
HŽ će obnavljati tunel iz 1920. na pruzi do Splita: Materijal će stizati željeznicom, potrajat će više mjeseci
HŽ Infrastruktura planira obnovu tunela na pruzi do Splita. Tunel je izgrađen 1920., a radovi od 650 tisuća bi mogli potrajati oko 9 mjeseci.
10:23 1 h 18.11.2026
Umirovljenik Alen (56) branio je Vukovar: 'Očajnički smo se nastojali probiti i pomoći'
Branitelju Alenu 18. studeni nije samo državni blagdan. Sjećanja na ratne dane bude se s dolaskom jeseni. Uz veliku tugu, ovih dana osjeća i ponos.
09:34 2 h 18.11.2026
Koreliraju li cijene nekretnina s prihodima? Provjerili smo kako stoji Hrvatska
Mnogi se ne bi složili, ali Eurostatovi podaci pokazuju da su u zadnjih deset godina cijene nekretnina i prihodi u Hrvatskoj podjednako rasli.
09:34 2 h 18.11.2026