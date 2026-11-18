Od završetka Domovinskog rata prošlo je više od 30 godina, a školski sustav u Vukovaru i dalje je obilježen podjelama. Prošle smo godine razgovarali s profesorom tjelesnog i vukovarskim braniteljom Sinišom Cvijanom, koji smatra da bi bilo bolje da su hrvatski i srpski razredni odjeli spojeni odmah nakon rata. To nije učinjeno niti nakon više od 30 godina.

U ovom članku izdvajamo promjene koje su se ipak dogodile u osnovnim i srednjim školama u Vukovaru. Svi podaci su iz Školskog e-rudnika Ministarstva obrazovanja.

Grad Vukovar osnivač je sedam matičnih i dviju područnih osnovnih škola, dok u cijeloj Vukovarsko-srijemskoj županiji djeluje 70 matičnih i 30 područnih škola. Četiri matične škole u Vukovaru rade u dvije smjene koje se rotiraju, a tri rade u jednoj smjeni. Osnovna škola Blage Zadre pak radi u dvije smjene koje se ne rotiraju.

U razredima u Vukovaru je u prosjeku samo 12 učenika

U Vukovaru djeluju i četiri srednje škole, od kojih je jedna gimnazija, a tri su strukovne škole. Nastavu u Vukovaru pohađa 2.867 učenika, od toga 1.708 osnovnoškolaca i 1.159 srednjoškolaca, a u prosjeku u razrednom odjelu ima 11,85 učenika, što je značajno manje od optimalnog broja učenika, koji za osnovne iznosi 14 do 28, a za srednje škole 24. Nastavu u jednoj smjeni pohađa 22 posto učenika, dok ostali nastavu pohađaju u dvije smjene. U razdoblju od školske godine 2013./2014. Vukovarsko-srijemska županija izgubila je 8.091 učenika, odnosno čak 34,36 posto, što prati negativne demografske promjene i odseljavanje stanovništva.

Od osnovnih škola u Vukovaru najviše učenika, ukupno 366, ima Osnovna škola Siniše Glavaševića. U prosjeku u razredima te škole je 15 učenika. Nakon nje po broju učenika slijede Osnovna škola Antuna Bauera, koju pohađa 296 učenika, i Osnovna škola Mitnica, u kojoj je 289 učenika. Najmanja osnovna škola u Vukovaru je Osnovna škola Josipa Matoša, koju pohađa 59 učenika, a riječ je o jedinoj samostalnoj školi za učenike s većim teškoćama u razvoju u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Škole u Vukovaru | Foto: ŠeR, obrada srednja.hr

Jedna gimnazija i tri strukovne škole

Najviše srednjoškolaca u Vukovaru upisano je u Tehničku školu Nikole Tesle. U njoj učenici pohađaju programe za ekološkog tehničara, tehničara za električne strojeve i elektroenergetiku, tehničara u strojarstvu, tehničara za računalstvo, automehatroničara, servisera karoserije motornih vozila, elektroinstalatera, operatera za strojne obrade i montera strojarskih instalacija. Školu ove školske godine pohađa 363 učenika.

Prva srednja škola Vukovar strukovna je škola koju pohađaju budući farmaceutski tehničari, komercijalisti, referenti za poslovnu ekonomiju, upravno-poslovni i upravni referenti te ekonomisti. Ove je godine pohađa 336 učenika. Od srednjih škola, po veličini je na trećem mjestu Gimnazija Vukovar, koju pohađa 238 učenika, a na četvrtom Srednja strukovna škola Marko Babić, u koju su upisana 222 učenika. U toj školi učenici mogu upisati smjerove hotelijersko-turistički tehničar, turističko-hotelijerski komercijalist, poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut, tehničar nutricionist, konobar, kuhar, slastičar, frizer, mesar, kozmetičar, prodavač te pomorski kuhar i slastičar.

U Vukovaru je ukupno 920 učenika upisano u strukovne škole, u 44 različita programa. Najviše ih je, 220, upisalo smjerove iz područja elektrotehnike i računarstva, 170 ih je upisalo smjerove iz područja ekonomije, trgovine i poslovne administracije, a njih 127 programe iz područja zdravstva i socijalne skrbi.

Ukupno 759 učenika pohađa nastavu na srpskom

Nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u Vukovaru ove školske godine pohađa 759 učenika u osam ustanova i 40 različitih programa. Osnovnu školu na srpskom jeziku pohađa 332 učenika, dok 427 učenika pohađa srednjoškolske programe.

Pogledajmo i prosjek ocjena učenika iz Vukovara. Prošle školske godine u osnovnim školama 49,7 posto učenika prošlo je s odličnim uspjehom, 37,85 posto s vrlo dobrim, 11,42 posto s dobrim, a 1,03 posto učenika palo je razred. Više od trećine učenika Gimnazije Vukovar (36,55 posto) prošlo je razred s odličnim uspjehom, 55,02 posto s vrlo dobrim, 8,03 posto s dobrim te 0,4 posto s dovoljnim uspjehom, a nijedan učenik nije pao razred.

U strukovnim školama situacija je ipak nešto lošija. S odličnim uspjehom prolazi svega 17,86 posto učenika. Vrlo dobar uspjeh ostvaruje više od polovice učenika (53,13 posto), a dobar nešto više od četvrtine (27,5 posto). Dovoljan uspjeh imalo je 0,33 posto učenika, a 1,12 posto učenika strukovnih škola palo je razred.

Ocjene vukovarskih maturanata značajno su ispod državnog prosjeka

Dobra je vijest da je od školske godine 2013./2014. do danas ukupan prosjek ocjena učenika u Vukovarsko-srijemskoj županiji porastao za 7,42 posto, što je više od državnog prosjeka, koji je porastao za 5,57 posto. Istovremeno, broj učenika koji su prošli s prosjekom 5,00 u županiji pao je za 18,93 posto. U Vukovaru je prošle školske godine prosjek 5,00 ostvarilo 19,54 posto učenika redovnih osnovnih škola, 4,42 posto učenika Gimnazije Vukovar te 2,34 posto učenika strukovnih škola.

Od školske godine 2013./2014. broj izostanaka po učeniku u vukovarskim školama porastao je za gotovo trećinu (31,06 posto). Međutim, broj neopravdanih izostanaka smanjio se za 62,43 posto. Prosječan broj opravdanih izostanaka po učeniku u Vukovaru prošle je godine iznosio 98,45, a neopravdanih 1,68. U istom razdoblju broj pohvala koje su učenici dobivali povećao se za 2,76 posto, dok se broj izrečenih kaznenih mjera prepolovio (smanjio za 50,33 posto). Usporedbe radi, na razini države u tom se razdoblju broj pohvala povećao znatno više, za 22,50 posto, ali se broj kaznenih mjera smanjio manje nego u Vukovaru, za 40,13 posto.

Za kraj pogledajmo ocjene učenika iz Vukovara na državnoj maturi. Najnoviji dostupni podaci odnose se na državnu maturu provedenu u školskoj godini 2024./2025. Ocjene su značajno ispod hrvatskog prosjeka iz svih obveznih predmeta. Prosječna ocjena iz Hrvatskog jezika bila je 2,13, dok je na razini države iznosila 2,65. Iz Matematike su učenici iz Vukovara u prosjeku ostvarili ocjenu 2,20 na višoj, a 2,13 na osnovnoj razini, dok je državni prosjek bio 2,53 na višoj, a 2,36 na osnovnoj razini. Iz Engleskog jezika učenici iz Vukovara imali su prosječnu ocjenu 3,57 na višoj, a 3,39 na osnovnoj razini, dok je državni prosjek iznosio 3,71 na višoj, a 3,49 na osnovnoj razini. Na ove podatke može utjecati činjenica da u Vukovaru postoji samo jedna gimnazija i tri strukovne škole, ali oni također upućuju na potrebu za kvalitetnijom sustavnom pripremom učenika.