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18. studeni 2026.
Obilježavamo Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. A kako pisati današnji datum?
Što je standardno pisati i govoriti za današnji datum, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje - 18. studeni ili 18. studenog? Datume u tom obliku treba pisati u genitivu.
Dakle, ispravno je reći 18. studenog. Naime, 18. studeni bilo bi točno kada bi u godini postojalo 18 mjeseci koji nose naziv studeni i ovo bi bio 18. po redu. Kako to nije slučaj, standard kaže da je ispravno 18. studenog. Objašnjenje daje i Institut za hrvatski jezik.
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- U hrvatskome standardnom jeziku uobičajeno je da se u datiranju dokumenata i dopisa te u tekstu piše naziv mjeseca u genitivu, a ne njegov redni broj. Stoga bi primjerice umjesto 11. prosinac trebalo pisati 11. prosinca. Veljača je jedini mjesec označen imenicom ženskoga roda, pa se često i redni broj kojim se označuje dan u veljači pogrešno sklanja kao da je u ženskome rodu. Poruku 'Naći ćemo se 5. veljače.' treba pročitati 'Naći ćemo se petoga veljače.', a ne 'Naći ćemo se pete veljače.' Skupinu 5. veljače treba razumjeti kao petoga (dana mjeseca) veljače, a ne kao skupinu u kojoj se redni broj slaže u rodu, broju i padežu s imenicom uz koju stoji, stoji na internetskim stranicama Instituta za hrvatski jezik.
Kada pišemo brojčani zapis, valja koristiti bjeline, poručuju s Instituta. Na primjer, umjesto 18.11. valjalo bi zapisati 18. 11., s bjelinama nakon dana u mjesecu.
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