Na neka pitanja lako pronađemo odgovor, neka pitanja nemaju odgovor, a na neka pitanja možemo odgovoriti tek kad malo o njima promislimo. Izvukli smo nekoliko pitanja koja najčešće tište prosječnog srednjoškolca, a odgovor smo pronašli u statistici.

Statistika je grana matematike koja prikuplja, analizira i prikazuje podatke kako bi se na temelju njih donijeli nekakvi zaključci. Jednostavnije rečeno, statistika je ono kad od puno brojki napraviš jednu rečenicu koja nešto znači. Na primjer, koliko su šanse da te profesor pita baš kad nisi učio? Koristeći statističke metode došli smo do odgovora na to pitanje, no cap.

Ako smo te do sad zaintrigirali statistikom, možda će ti biti zanimljivo statističko natjecanje za srednjoškolce, koje organizira Državni zavod za statistiku. To je pravi izazov za sve koji vole postavljati pitanja i tražiti odgovore, pa ako se pronalaziš u tome, možda je dobra prilika da se prijaviš!

Pa dobro, kolike su onda šanse da te profa pita?

Odgovor na ovo pitanje leži u izračunu vjerojatnosti, i zapravo je do njega vrlo jednostavno doći. Vjerojatnost je mjera koja pokazuje koliko je neki događaj izgledan da će se dogoditi. Izražava se brojevima između 0 i 1, ili u postocima od 0 posto do 100 posto.

Računa se tako da broj povoljnih ishoda, a to je u ovom slučaju situacija da ti budeš osoba koja odgovara, podijelimo s ukupnim brojem svih jednako mogućih ishoda, odnosno s brojem svih osoba u tvom razredu koji također mogu odgovarati.

foto: srednja.hr/Canva

Dakle, situacija je sljedeća. Nisi učio, a profesor otvara imenik. U razredu je, u ovom hipotetskom slučaju, 25 učenika, a profesor na svakom satu bira jednu osobu nasumično, i to onu osoba koja još nije odgovarala.

Postavljamo izračun:

1 (ti kao osoba koja odgovara) : 25 (svi koju mogu odgovarati) = 0.04, odnosno 4%.

Ako nitko u razredu još nije odgovarao, tvoje šanse da te nasumičnim odabirom izabere je 4%. Prilično malo, zar ne?

Ali, što je više ljudi odgovaralo, to ti se šanse više povećavaju. Na primjer, ako još 5 ljudi nije odgovaralo, uključujući i tebe, tvoja šansa da te prozove je 20% (1 : 5 = 0.2), što su prilično velike šanse. Ako si ti jedina osoba koja nije odgovarala, onda su ti šanse za odgovaranje 100%, ali to znaš i bez računanja.

Kako mogu imati zaključeno 4, kao i Luka, ako ja imam više petica od njega?

Luka je vječito na granici trojke i četvorke, a tebi se zalomila i koja petica u cijelom polugodištu. Ipak, na kraju godine oboje imate zaključeno 4, što se tebi ne čini fer.

Kako je to moguće? Odgovor leži u prosječnoj vrijednosti, odnosno u aritmetičkoj sredini. Ona se dobije kad zbrojiš sve ocjene, a onda ih podijeliš s brojem tih ocjena.

Dakle, recimo da su Lukine ocjene 3, 3, 4, 4 i 4, a tvoje ocjene 3, 4, 5, 5 i 5. Zbroj Lukinih ocjena je 18, a zbroj tvojih ocjena je 22. Kad Lukinih 18 podijelimo s 5, dobijemo 3,6; kad tvojih 22 podijelimo s 5 dobijemo 4,4.

Prosjeci vaših ocjena se razlikuju za 0,8 i ti si jasno bolji. Ali, ocjena u imeniku je cijeli broj, pa se prosjek zaokružuje: Lukinih 3,6 ide gore na 4, a tvojih 4,4 ide dolje, također na 4. Tako oboje završite s istom ocjenom, iako je tvoj rezultat bolji.

foto: srednja.hr/Canva

Ima još jedna mjera koja bi to prikazala drukčije, a zove se medijan. To je vrijednost koja se nalazi točno u sredini svih brojeva, odnosno ocjena koja ostane u sredini kad ih poredaš od najmanje do najveće. Na primjer, Lukine ocjene poredane po redu su: 3, 3, 4, 4, 4, pa je ocjena u sredini 4. Tvoje ocjene su 3, 4, 5, 5, 5, i tvoja središnja ocjena je 5.

Kad bi se profesor vodio medijanom, ti bi imao peticu, a Luka četvorku. Medijan gleda samo ocjenu u sredini i ne zanima ga koliko je točno niska tvoja najslabija ocjena, pa tvoja trojka na njega ne utječe. Prosjek, s druge strane, uzima u obzir svaku ocjenu, i zato ga je tvoja trojka povukla prema dolje.

Koju će mjeru profesor koristiti, ovisi o njemu. Ipak, dobro je zapamtiti da zaključna ocjena ne mora biti samo matematika: profesori u obzir uzimaju i trud, napredak i cjelokupan rad kroz godinu.

Tko želi biti statističar?

Čak i ako se još nisi susreo s ovim predmetom u životu, jasno ti je iz navedenih primjera da je statistika kao da su Matematika i Hrvatski dobili dijete. Šalu na stranu, ali kao što smo i ranije spomenuli, statistika od brojki stvara neki kontekst i na taj način opisuje neku pojavu.

Državni zavod za statistiku, oni koji znaju koliko Ivana ima u Hrvatskoj i koliko kruha jedemo godišnje, i ove godine organiziraju natjecanje za srednjoškolce. Ako misliš da nisi kandidat jer ne znaš ništa o statistici, ipak nemoj odustati, jer ovo natjecanje je stvoreno za sve.

Bitno je da si srednjoškolac, da možeš skupiti tim od jedne do tri osobe i da ekipa ima profesora mentora. Natjecanje je online, i potpuno je drugačije od svih drugih natjecanja s kojima si se susreo. Traži se razumijevanje u pretraživanju podataka (guglanje), malo analitičkog promišljanja (hello Ravenclaw) i doza kreativnosti (kao mi kad pišemo ove zagrade). Ako misliš da to sve imaš, ovo je natjecanje za tebe!

Prijave za natjecanje su upravo otvorene i traju do 23. prosinca. Natjecanje se odvija u dva kruga, a oni koji pobijede, mogu se kvalificirati za europsku fazu natjecanja. Ovo je 10. godina natjecanja, a svake godine sudjeluje preko 1.500 učenika.

Ako želiš biti statističar, barem na kratko, sve o prijavama na natjecanje možeš pročitati ovdje.

foto: Državni zavod za statistiku

Tekst je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Državnog zavoda za statistiku.