'Ide mi to uz tvoj karakter' rečenica je koju je 28-godišnja vojnikinja Maria Dianežević-Bašić čula od većine članova obitelji i prijatelja nakon što im je priopćila da odlazi na temeljno vojno osposobljavanje (TVO). Iako im je vijest o prijavi 'prešutjela' sve dok nije dobila potvrdu da je primljena, nisu bili iznenađeni. TVO je započela u Požegi, a nastavila na specijalističkoj vojnoj obuci u Gašincima. Završetkom obuke proglašena je najboljom polaznicom specijalističke vojne obuke roda pješaštva i oklopništva te je prva žena kojoj je to pošlo za rukom.

- Iskreno, još uvijek to nisam osvijestila. Ne volim se baš hvaliti i biti u centru pažnje pa mi je ta pozornost bila pomalo stresna. Drago mi je da sam uspjela postići taj uspjeh jer sam natjecateljski nastrojena. To je prije svega bilo natjecanje sa samom sobom i pobijedila sam neku prijašnju verziju sebe koja je sumnjala hoće li moći. Naravno, bila sam jako sretna i zahvalna. No, to je bilo 'jučer', danas je preda mnom novi dan i novi list. To je nekako stara slava koja danas nosi odgovornost da je opravdam i da se što više usavršavam, priča nam.

'Te vrijednosti prenošene su na mene od malih nogu'

Maria izvan vojske vrlo je slična onoj u vojsci. Za sebe kaže da je velika avanturistica te veoma ambiciozna i znatiželjna osoba. Voli osjećaj adrenalina i voli biti u pokretu, a motivaciju za služenje vojnog roka pronašla je u kombinaciji nekoliko čimbenika.

- Odmalena sam željela biti kriminalistkinja, a kasnije je ta želja krenula vojnim smjerom. Pri odabiru fakulteta htjela sam upisati Vojno vođenje i upravljanje, no, nažalost, u tome me spriječila ozljeda. Otišla sam nekim drugim životnim putem, no želja je uvijek bila prisutna. Odgajana sam u domoljubnoj obitelji pa su te vrijednosti prenošene na mene od malih nogu. Mislim da je vojska najmoćniji dio društva, a i opće povjerenje javnosti je najveće upravo prema vojsci. Također smatram da sama motivacija nije dovoljna, potrebno je i mnogo odricanja i istinska ljubav prema onome što radimo, objašnjava Maria.

Kako izgleda temeljno vojno osposobljavanje?

Dani na obuci razlikovali su se ovisno o planu i programu. Dan su započeli ranim buđenjem, jutarnjim postrojavanjem i provedbom jutarnjeg kondiciranja. Potom su odlazili na doručak i odrađivali redarstva prema zapovijedima. Uslijedile bi svečana smotra za podizanje zastave i jutarnji pozdrav domovini, a zatim obuka. Nekada se održavao samo terenski dio, a nekada i učionički. Na terenu su provodili taktičke radnje, rukovali osobnim naoružanjem, prolazili vojne poligone, provodili obuku na borbenim vozilima.

- Teorijski smo sve teme odradili prije praktične primjene, a poseban naglasak davao se vojnoj topografiji. Dva puta tjedno imali smo provedbu motorike jer je podizanje i održavanje fizičke spreme jedno od načela na kojima vojska počiva. Po završetku radnog dijela dana, bili smo slobodni trenirati, trčati, učiti i baviti se slobodnim aktivnostima. Najzanimljivija mi je bila obuka rukovanja osobnim naoružanjem jer smo imali prilike naučiti raditi s različitim vrstama naoružanja koje Hrvatska vojska posjeduje, ističe Maria.

Obuka je, kaže, bila intenzivna, a polaznici su dobili osnovna znanja i vještine koje su proširene na specijalističkom dijelu obuke te dublje usmjerene u vojnu specijalnost za koju su se obučavali.

- Naravno da su postojali dani i trenuci kada su neke stvari i zadaci bili psihički i fizički zahtjevniji. No u tim se trenucima sjetiš zašto si došao i sjetiš se triju čarobnih riječi kojima te nauče, a to su hoću, mogu, moram. Sama obuka nije bila pretjerano zahtjevna, barem meni, jer me uistinu zanimao sadržaj koji smo prolazili, a i fizički sam se pripremala prije obuke. Uz to, svi instruktori, osim što su bili strogi i pravedni, bili su i izrazito susretljivi, pomagali su i odgovarali na sva pitanja i nejasnoće te davali dodatnu literaturu svakome tko je želio znati više, pojašnjava Maria.

'Neka pokušaju, no trebaju biti svjesni onoga što ih čeka'

Kad je riječ o pripremi za vojni rok, dodaje da se cijeli život bavi nekim oblikom sporta ili sportskih aktivnosti, no to je prije početka obuke pojačala. Češće je odlazila u teretanu te se ozbiljnije posvetila dotadašnjem hobiju trčanja.

- Programirala sam si treninge kako bih jačala snagu i poboljšavala kondiciju te izdržljivost s obzirom na to da već sada, iako nisam dugo u sustavu, mogu reći da je istina kad kažu da je mozak možda i najjači mišić, navodi Maria.

Nije joj bilo neobično to što je žena u vojsci. Iako, dodaje, 'istina je da moraju možda i malo više pomicati vlastite granice kako bi u nekim segmentima pratile muške kolege'.

- Ženama, ali i muškarcima koji razmišljaju hoće li se prijaviti u vojsku poručila bih da pokušaju. No trebaju biti svjesni onoga što ih čeka. Mislim da to nije klasičan posao, već poziv i osoba bi trebala osjetiti to u sebi. Koji god razlog bio, motivacija treba biti snažna, barem na početku. Poručila bih im da se i fizički pripremaju prije uključivanja kako bi im kasnije bilo lakše. Također, potrebno je pokazati inicijativu i spremnost na rad. Nekada je dovoljno dati i samo pet posto više, a vjerujte mi, to će biti primijećeno i prepoznato, poručuje Maria.

Maria je vojnikinja Prve mehanizirane bojne Tigrovi

Karijeru nastavlja u Prvoj mehaniziranoj bojni Tigrovi, zbog čega se osjeća odlično.

- Tigrovi imaju poseban ugled i s razlogom se zovu prvi. Čast mi je biti dio bojne koja je potekla iz legendarne brigade. No, crnu beretku itekako treba zaslužiti i opravdati, a to je moj idući cilj. To je definitivno moj poziv i mogu reći da sam se napokon pronašla. To sam znala već prvi put kada sam čula pozdrav zastavi i domovini. Taj osjećaj teško mi je opisati, zaključuje.

Inače, Maria je prvostupnica novinarstva, a tu titulu stekla je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. U slobodno vrijeme bavi se mnoštvom hobija - neki od njih su streljaštvo, planinarenje i karting, a voli i putovati, istraživati, čitati i učiti.