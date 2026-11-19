Udruga Pravo na grad, članica Europske mreže za pravo na stanovanje i grad, organizirala je u utorak, 17. studenog 2026., konferenciju za medije ispred zgrade Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu. Konferenciju su suorganizirali Mreža mladih Hrvatske, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatska mreža za beskućnike i studentska inicijativa Štrajk mladih Hrvatske.

Povod su bili i uspješni prosvjedi građana u Španjolskoj, koje su organizatori istaknuli kao primjer sve glasnijeg otpora politikama koje stanovanje prepuštaju slobodnom tržištu.

Nacionalni plan kao propuštena prilika

Ključni dokument na koji su se govornici osvrtali jest Nacionalni plan stambene politike RH do 2030., koji obećava 'dostupno priuštivo i održivo stanovanje za sve građane'. Filip Pračić iz udruge Pravo na grad pita se koga taj plan zapravo obuhvaća. Upozorio je da cijene nekretnina i najamnina nastavljaju rasti, da stanova u javnom vlasništvu nema dovoljno te da se stambena politika previše oslanja na privatno vlasništvo i kreditno zaduživanje. Smatra i da se priuštivost ne bi trebala shvaćati kao uski financijski kriterij te da je sasvim u redu da je stambeni fond neprofitan ako služi svojoj svrsi.

- Priuštivo stanovanje se ne gradi tržišnim subvencijama nego trajnim jasnim i neprofitnim stambenim fondom. Dom nije roba i imovina, nego ljudsko pravo zaštićeno Ustavom i Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Nacionalni plan stambene politike stoga je propuštena prilika da se pitanje stanovanja obuhvati u cijelosti te da se stvori istinski uključiv, pravedan i održiv sustav, zaključio je Pračić.

Mladi napuštaju dom tek nakon tridesete

Josip Miličević iz Mreže mladih Hrvatske ukazao je na to da je Hrvatska godinama među najgorim zemljama u Europskoj uniji po pitanju toga kad mladi napuštaju roditeljski dom i započinju samostalan život na novoj adresi. U Hrvatskoj to u prosjeku čine tek s 31,5 godina, dok je europski prosjek 26. Prema anketi koja je predstavljena na međunarodnoj konferenciji 'Mladi na Jadranu' gotovo trećina mladih smatra da si nikad neće moći priuštiti kupovinu vlastite nekretnine.

- Mladima od 25 ili 26 godina banke rijetko odobravaju kredit, pa su poticaje za prvu nekretninu i APN stanove u praksi koristili uglavnom parovi stariji od 30 godina, a takve su mjere dodatno podigle cijene, napomenuo je Miličević.

Istaknuo je i manjak studentskog smještaja: domovi pokrivaju tek desetak posto studenata, a samo u Zagrebu svake godine više od 3.000 prijavljenih ostane bez mjesta u domu i mora plaćati visoke najamnine, istaknuo je Milićević.

'Ne tražimo privilegije'

Konferenciji za medije pridružio se i Niko Vrabec, predstavnik inicijative Štrajk mladih, koja organizira cjelodnevni bojkot nastave u srednjim školama i fakultetima ovog petka. Vrabec je predstavio pet ključnih zahtjeva koje inicijativa upućuje Vladi, nadležnim ministarstvima i lokalnim vlastima.

- Ne tražimo privilegije, već dostupno stanovanje, dostojanstvene uvjete života i društvo koje svoje resurse ulaže u dobrobit ljudi i očuvanje okoliša, poručio je Vrabec.

Na konferenciji su izdvojene još dvije skupine za koje je stambeno pitanje izrazito važna tema - strani radnici i beskućnici. Višnja Katalinić iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske istaknula je i probleme stranih radnika, koji s niskim plaćama teško mogu pronaći privatni najam, a opcije priuštivog stanovanja nisu im dostupne jer nemaju državljanstvo. Kod pronalaska najmodavaca problem čine i stereotipi zbog kojih dio građana ne želi iznajmiti stanove radnicima iz trećih zemalja, upozorava Katalinić.

'Dom nije privilegija, nego pravo'

Zvonko Mlinar, izvršni predsjednik Hrvatske mreže za beskućnike, upozorio je da stambena politika ne prepoznaje beskućništvo, a pojam priuštivog stanovanja uopće ga ne obuhvaća. Upozorava da su osobe sa zahjamčenom minimalnom naknadom koja iznosi 170 do 221 eura ne mogu priuštiti najam, iako bi im je zakonom predviđeno da tim iznosom mogu podmiriti sve životne troškove. Stoga Mlinar zaključio da je hitno potreban nacionalni plan za prevenciju i borbu protiv beskućništva.

- Nacionalni plan stambene politike ne sadrži nijednu mjeru za beskućnike, nego se poziva na Zakon o socijalnoj skrbi prema kojem su veliki gradovi i sjedišta županija dužni osigurati prihvatilišta i prenoćišta. Tu obvezu od 2011. izvršava tek njih 12, odnosno polovina, a za to nitko ne odgovara, istaknuo je Mlinar, dodavši da beskućnika ima oko 2.000, dok u prihvatilištima i prenoćištima ima mjesta za samo njih 420.

Organizatori su zaključno poručili da stambena kriza nije prirodna nepogoda, nego posljedica političkih odluka, pa se političkim odlukama može i riješiti. Plan koji obećava stanovanje 'za sve', a izostavlja podstanare, mlade, strane radnike, beskućnike i čitav niz socijalnih skupina, nije plan za sve. 'Dom nije privilegija, nego pravo', zaključili su i naglasili da se kao takvo ne smije prepuštati tržištu.