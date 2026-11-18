Maturanti ne zaboravljaju žrtvu Vukovara: Dirljivom gestom oduševili i školu
Četvorica mladića iz Požege ususret Danu sjećanja pješaće od svog grada do Vukovara. Iz Katoličke gimnazije poželjeli su im sreću.
11:54 23 h 17.11.2026
18. studeni 2026.
Naši sugovornici kažu da im se posjet Vukovaru u osmom razredu urezao u pamćenje. Godišnje Vukovar posjeti 40.000 osmaša.
- Taj izlet pamtim po domoljubnom osjećaju koji me preplavio gledanjem slika i slušanjem svih događanja koja su se zbila u ratno vrijeme. Sve što smo posjetili mi se prilično urezalo u pamćenje, počevši od slika branitelja s amputiranim rukama, nogama, ozljedama očiju i slično, da mi je gotovo pozlilo, posjet bolnici i lutke koje su predstavljale pacijente da se pokaže kolika je zapravo bila potreba za hitnom medicinom sve do posjeta Ovčari. Prostor pravog masakra koji danas tako tiho odzvanja laganim povjetarcem i nekim neobičnim mirom.
Govori nam tako Noa koja je u Vukovaru kao osmašica bila u noći s 19. na 20. studenoga 2022. godine, uoči 31. obljetnice pada Vukovara. Naime, od jeseni 2016. godine nacionalni projekt 'Posjet učenika osmih razreda Vukovaru' odvija se za sve osmaše. Riječ je o terenskoj nastavi koja za slavonske učenike traje jedan dan, za one iz kontinenta dva dana, a za one s mora i najudaljenijih krajeva zbog dugog putovanja tri dana.
U protekloj školskoj godini, 2025./26., Vukovar je posjetilo 39.325 učenika osmog razreda i njihovih pratitelja. Najviše učenika u Vukovar dolazi u listopadu i veljači, proizlazi iz izvješća Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar o provedbi projekta. Terensku nastavu financira Ministarstvo branitelja i u protekloj školskoj godini stajala je ukupno 3,6 milijuna eura. Najveći trošak jest prijevoz, 2,4 milijuna eura i prehrana od 836.000 eura.
Kako izgleda terenska nastava, objasnit ćemo na primjeru učenika koji dolaze u Vukovar dva dana. Kako stoji u izvješću, učenici prvog dana dolaze u prostore Javne ustanove 'Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar'. Slijedi predavanje o Domovinskom ratu i Bitci za Vukovar i obilazak izložbenih postava memorijalnog centra. Učenike potom čeka ručak pa posjeta Gradskom muzeju Vukovar i Muzeju vučedolske kulture. Potom slijedi prijava u hostel Dubrovnik gdje učenici spavaju. Radi se o bivšoj vojarni. Učenici imaju večeru i slobodno vrijeme za druženje sa svim učenicima koji su tada na terenskoj nastavi.
Drugi dan započinje doručkom pa se odlazi na obilazak memorijalnih lokaliteta Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti, Borovo Commerce, Velepromet, Kukuruzni put, Mjesto sjećanja - Vukovarska bolnica '91, crkva sv. Filipa i Jakova, Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata, Spomen dom Ovčara i masovna grobnica na Ovčari. Tu je i ručak, kao i podjela paketića s večerom.
Terenska nastava završava prenošenjem poruke mira, prihvaćanja različitosti i suosjećanja kroz Školu mira te kvizom znanja, piše u izvješću. Od travnja 2026. u program je uvršten i Vukovarski vodotoranj. Projekt je ujedno i način socijalizacije u novom okruženju, prilika za upoznavanje običaja, navika i kulture zavičaja u cjelini, kao i poticaj nastavnicima da primjenjuju korelaciju i integraciju nastavnih sadržaja, stoji u izvješćima.
Maturanti ne zaboravljaju žrtvu Vukovara: Dirljivom gestom oduševili i školu
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Noa smatra da su neki osmaši dovoljno zreli da razumije posjet Vukovaru. Ako ne, barem da shvate dijelić priče. Tko hoće znati više, kaže, potrudit će se saznati.
- Mislim da je 8. razred savršeno vrijeme jer prati i samo gradivo nastavnih jedinica iz povijesti osmoga razreda, poentira Noa.
Podatci govore kako je ukupno od početka projekta Vukovar posjetilo 338.591 osmaša i pratitelja. Mateo, koji je u Vukovaru kao osmaš bio prije pet godina, kaže kako otada svaku godinu na Dan sjećanja ide u Vukovar sa svojom obitelji. Najviše mu je u sjećanju ostao posjet bolnici, ali posebno pamti i zabavu sa svojim kolegama.
- Smatram da osmaši nisu dovoljno zreli da shvate poruku o Vukovaru, to je barem moje mišljenje po mom iskustvu. Ja tada Vukovar nisam gledao kao mjesto ostavljanja žvota za bolju državu, već kao najobičniji izlet. Sada je već situacija malo drugačija jer se s odrastanjem neke stvari lakše shvaćaju. Tu odluku ostavio bih svakoj školi da sama odluči, ali mislim da je za prvi put sasvim u redu 8. razred, ističe Mateo.
Dojmove iz Vukovara nedavno su na društvenim mrežama podijelili iz Osnovne škole Vladimira Nazora Rovinj. Objavili su kako je terenska nastava bila prilika da učenici znanja stečena na nastavi Povijesti povežu s autentičnim mjestima i svjedočanstvima te da promišljaju o vrijednostima mira, tolerancije, suosjećanja i uvažavanja različitosti.
- Posebno smo ponosni na naše učenike jer su tijekom cijelog putovanja dobivali pohvale za pozorno slušanje, aktivno sudjelovanje i pristojno ponašanje. Pokazali su zrelost, dostojanstvo i poštovanje prema žrtvama i povijesnom značenju Vukovara. Iz Vukovara se vraćamo bogatiji za nova znanja i prijateljstva, ali ponajviše prepuni dojmova koji se ne mogu opisati riječima. Gledajući naše osmaše s koliko su poštovanja, u tišini stajali na svim memorijalnim mjestima, ponosni smo što u našoj školi i našem Rovinju odgajamo suosjećajne mlade ljude, napisali su iz Osnovne škole Vladimira Nazora Rovinj.
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