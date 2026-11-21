Udruga Bioteka otvorila je prijave za program Girls own STEM, namijenjen učenicama srednjih škola iz cijele Hrvatske. Riječ je o nacionalnom programu udruge Bioteka u kojem srednjoškolke iz cijele Hrvatske zajedno uče, istražuju i razvijaju vlastite STEM projekte. Kroz STEM kampove, mentorstvo žena iz poslovne i znanstvene zajednice te financijsku podršku od 500 eura za svaku sudionicu, djevojke svoje ideje pretvaraju u konkretne projekte kojima rješavaju stvarne probleme u školama, mjestima i lokalnim zajednicama.

Djevojke uče kako prepoznati problem, osmisliti rješenje, napraviti plan, okupiti ljude, komunicirati svoju ideju i na kraju je doista i provesti. Tako uz STEM znanja razvijaju kreativno i kritičko razmišljanje, komunikaciju, projektne i prezentacijske vještine, suradnju, samostalnost i ustrajnost - vještine koje će im koristiti u promjenjivom svijetu budućnosti.

Što djevojke dobivaju?

Svaka sudionica programa dobiva dva trodnevna STEM kampa u Zagrebu i praktično upoznavanje različitih STEM područja, vlastitu STEM mentoricu koja ih prati tijekom više mjeseci, 500 eura za opremu, materijale i usluge potrebne za vlastiti STEM projekt u lokalnoj zajednici te plaćen put, smještaj i prehranu tijekom kampova.

Iskustvo bivših polaznica potvrđuje vrijednost programa.

- Projekt koji ste složile je nevjerojatan, tolikim djevojkama je omogućio izlazak iz zone udobnosti i realizaciju onih stvari koje su možda prije samo zamišljale doma u svojim malim zajednicama, kaže jedna od bivših polaznica, dok druga dodaje da je na STEM kampu 'definitivno napokon shvatila što znači STEM i kako ga primijeniti u svakodnevnim aktivnostima'.

Tko se može prijaviti?

Prioritet imaju djevojke koje zbog mjesta stanovanja, obiteljske ili financijske situacije, zdravstvenih, socijalnih ili drugih okolnosti imaju manje prilika, ali prijaviti se mogu sve zainteresirane i motivirane srednjoškolke. Prethodno STEM iskustvo, odlične ocjene, natjecanja ili gotova projektna ideja nisu uvjet.

Prijavni obrazac s više informacija dostupan je na stranicama udruge Bioteka, a rok za prijavu je 30. studenoga 2026.