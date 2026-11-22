Podatci iz Školskog e-Rudnika za proteklu školsku godinu kažu kako je 85,49 posto učenika prvih razreda imalo opći uspjeh odličan. Od toga je 5,0 uspjeh imalo 49,33 posto prvaša. U drugom razredu 'pet nulaša' bilo je 36 posto, dok je opći uspjeh odličan imalo 77,41 posto učenika. U konačnici kada gledamo niže razrede u onom posljednjem, četvrtom razredu, lani je 69,44 posto učenika imalo opći uspjeh odličan, dok je s 5,0 prošlo 27,53 posto učenika.

Još u 2024. godini naša sugovornica, ravnateljica zagrebačke Osnovne škole Voltino Ksenija Gluhak kazala nam je kako bi za prva tri razreda osnovne škole trebalo razmišljati o tome da nemamo brojčane ocjene. Predlagala je opisno praćenje djeteta.

- Od četvrtog do osmog neka se uključe ocjene. Prva tri razreda smatramo tek ulaskom u školu, djeca uče, upoznaju se s predmetima i sa sadržajem. To je moje osobno mišljenje kao učiteljice razredne nastave, a sudjelovala sam i u Cjelovitoj kurikularnoj, Školi za život te i-nastavi. Tada bi situacija bila drugačija, navela je prije dvije godine Gluhak.

Budući da je 85,49 posto učenika prvih razreda imalo opći uspjeh odličan, nedavno smo o tome razgovarali s profesoricom Snježanom Dubovicki. Istaknula je kako je potrebno ozbiljno otvoriti pitanje svrhovitosti brojčanog ocjenjivanja u najranijoj fazi osnovnoškolskog obrazovanja. No da ipak ne bi zagovarala pojednostavljeno rješenje prema kojem bi samo ukidanje brojčanih ocjena automatski unaprijedilo kvalitetu obrazovanja. Sada naše čitatelje u anketi pitamo - treba li ukinuti brojčane ocjene u nižim razredima?

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