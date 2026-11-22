Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
15:13 4 d 17.11.2026
22. studeni 2026.
U nižim razredima više od dvije trećine učenika prolazi s peticom. Treba li ukinuti brojčane ocjene?
Podatci iz Školskog e-Rudnika za proteklu školsku godinu kažu kako je 85,49 posto učenika prvih razreda imalo opći uspjeh odličan. Od toga je 5,0 uspjeh imalo 49,33 posto prvaša. U drugom razredu 'pet nulaša' bilo je 36 posto, dok je opći uspjeh odličan imalo 77,41 posto učenika. U konačnici kada gledamo niže razrede u onom posljednjem, četvrtom razredu, lani je 69,44 posto učenika imalo opći uspjeh odličan, dok je s 5,0 prošlo 27,53 posto učenika.
Još u 2024. godini naša sugovornica, ravnateljica zagrebačke Osnovne škole Voltino Ksenija Gluhak kazala nam je kako bi za prva tri razreda osnovne škole trebalo razmišljati o tome da nemamo brojčane ocjene. Predlagala je opisno praćenje djeteta.
- Od četvrtog do osmog neka se uključe ocjene. Prva tri razreda smatramo tek ulaskom u školu, djeca uče, upoznaju se s predmetima i sa sadržajem. To je moje osobno mišljenje kao učiteljice razredne nastave, a sudjelovala sam i u Cjelovitoj kurikularnoj, Školi za život te i-nastavi. Tada bi situacija bila drugačija, navela je prije dvije godine Gluhak.
Budući da je 85,49 posto učenika prvih razreda imalo opći uspjeh odličan, nedavno smo o tome razgovarali s profesoricom Snježanom Dubovicki. Istaknula je kako je potrebno ozbiljno otvoriti pitanje svrhovitosti brojčanog ocjenjivanja u najranijoj fazi osnovnoškolskog obrazovanja. No da ipak ne bi zagovarala pojednostavljeno rješenje prema kojem bi samo ukidanje brojčanih ocjena automatski unaprijedilo kvalitetu obrazovanja. Sada naše čitatelje u anketi pitamo - treba li ukinuti brojčane ocjene u nižim razredima?
Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
15:13 4 d 17.11.2026
Kako maturantu uništiti ručak? Pitajte ga kako idu pripreme za maturu!
Obiteljski ručak zna biti opasniji od same mature. Kako naš maturant odgovara na pitanja o pripremama, saznajte u tekstu.
12:02 4 d 17.11.2026
Vaša stipendija ovisi o podacima koje nikad niste vidjeli: Jeste ih već provjerili?
Od 2027. stipendije i doplatci računaju se prema podacima u Središnjem registru stanovništva. Evo gdje ih možete provjeriti.
15:40 5 d 16.11.2026
Kako preživjeti bez roditelja? Sve što trebaš znati o pranju rublja ako živiš solo
Vodič za sve koji su prvi put sami pred perilicom: Peremo li veš na 30 ili 60 stupnjeva i kada se stavlja omekšivač? Ovo su odgovori na sva pitanja.
16:16 8 d 13.11.2026
Što bi ti baka rekla? Kratki vodič o samostalnom životu
Suvremeni problem prevelike količine otpada možda traži stara rješenja. Pročitaj bakine savjete za razvoj navika u samostalnom životu.
09:45 11 d 10.11.2026
Donosimo ti zanimljiv vodič za jesenske dane: Svi sadržaji imaju nešto zajedničko
Ako ne znaš što sa slobodnim vremenom tijekom jesenskih dana, možda ti možemo pomoći. Napravili smo listu što vrijedi posjetiti.
17:35 15 d 06.11.2026
Upoznajte Mariju: Prva je žena vojnikinja s posebnim priznanjem, a s vojnog roka odlazi u 'Tigrove'
Maria je željela upisati studij Vojnog vođenja i upravljanja, no spriječila ju je ozljeda. Prvostupnica je novinarstva, a sada i članica - 'Tigrova'.
07:52 52.766666666667 min 22.11.2026
Tena je upisala jednu srednju, a onda napravila potpuni zaokret: 'Položila sam 6 razlikovnih predmeta'
Učenica Tena Martinčević odlučila je promijeniti srednju školu. Kako kaže, jednostavan je to korak ako si aktivan učenik i ako se trudiš.
09:12 23 h 21.11.2026
Učiteljica osmislila hit projekt, učenike potiče na čitanje: Otkriva i 5 naslova u kojima uživaju
Iz želje da učenicima ponovno približi knjigu i čitanje, Mirjana Petrunić je prije 11 godina pokrenula projekt Moja prijateljica knjiga.
09:12 23 h 21.11.2026
'Ideš u školu!?': Više od 90 posto Roma u Hrvatskoj pohađa obvezno obrazovanje, suočavaju se s predrasudama
Četvrta sezona serije SRAM, u čijem je središtu djevojka romskog podrijetla Vanessa, prikazuje s kakvim se predrasudama suočavaju Romi u Hrvatskoj.
09:10 23 h 21.11.2026
Učenicama srednjih škola nudi se 500 eura: Provjerite tko se može prijaviti
Udruga Bioteka otvorila je prijave za Girls own STEM namijenjen srednjoškolkama iz cijele Hrvatske. Rok je 30. studenoga 2026.
09:06 23 h 21.11.2026
Cijeli dan pratili smo štrajk mladih, ovo su najvažniji trenuci: Večeras se okuplja plenum
Ministarstvo obrazovanja tvrdi da je štrajk bio neznatan, ali još nisu objavili brojke za cijeli dan. U 19 sati okuplja se plenum FPZG-a.
10:48 1 d 20.11.2026
Evo što vas očekuje u Rovinju idućeg vikenda: Više od 170 brendova namještaja, opremanja i dizajna interijera
Od 27. do 29. studenoga u Staroj tvornici održava se Design District: Sajam za sve hotelijere, investitore, arhitekte i dizajnere interijera.
06:00 2 h 22.11.2026
Kupuješ stan? Prvo potpiši da susjedi smiju iznajmljivati turistima! U zgradi s 41 stanom živi jedna obitelj
Novi stanovi, ali ne i novi stanari. Primjer iz Dubrovnika otkriva kako se suglasnost za turistički najam ucjenom može osigurati već pri prodaji.
10:25 22 h 21.11.2026
Bili smo u Hamburgu: Umirovljenici pune kafiće i restorane, evo kolike su im mirovine
Tijekom nedavnog posjeta njemačkom Hamburgu vidjeli smo da lokalni umirovljenici vode aktivan urbani život pa istražili razlike u odnosu na Hrvate.
07:35 1 h 22.11.2026
Dom za starije na veliko nabavlja kolače i kruh: Krempite jednom mjesečno
Dom za starije će razni kolači, kruh i peciva koštati oko 66.000 eura. Od kolača su na popisu, među ostalim, jafa šnite, pita sa sirom, ali i torte.
07:34 1 h 22.11.2026