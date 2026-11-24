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12:01 6 h 24.11.2026
24. studeni 2026.
Ravnatelj Boris Bertović misli da velik broj učenika iz osnovne dolazi s nerealističnim ocjenama, a za izostanke krivi i roditelje te nezrelost.
U srednjoj školi prvi i završni razred svakako su najstresniji. U posljednjim razredima učenici strukovnih škola moraju napisati završne radove, a mnogi se uz gimnazijalce odlučuju pripremati za državnu maturu. To je svakako stresno i teško razdoblje, međutim učenici tada iza sebe imaju tri ili četiri godine iskustva, brojne prijatelje koje su stekli tijekom školovanja, a i u mnogim slučajevima profesori im ipak malo popuštaju jer su ipak maturanti.
S druge strane, u prvom razredu učenici su u teškom razdoblju tranzicije iz osnovne, često ne poznaju nikoga u novoj okolini, a navike učenja brojni tek trebaju usvojiti. Prema podacima Školskog e-Rudnika Ministarstva obrazovanja za prošlu školsku godinu, upravo u prvom razredu pao je najveći broj srednjoškolaca, a u tom razredu je i najmanje odlikaša te najveći broj neopravdanih izostanaka po učeniku.
Naime, prošle je školske godine u srednjim školama u Hrvatskoj prvi razred palo ukupno 2,72 posto učenika. Udio učenika koji su pali razred svake godine se značajno smanjuje. Tako je u drugom razredu pao dvostruko manji postotak učenika, preciznije 1,34 posto. U trećem razredu to je pak 0,83 posto, a u četvrtom razredu, koji je za gimnazijalce posljednji, samo 0,22 posto.
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