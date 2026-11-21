Kad su u pitanju osnovnoškolci i čitanje, jedan od najvećih izazova jest motivirati ih da u vremenu kada su sažeci, analize i interpretacije lako dostupni na internetu - pročitaju cijelo književno djelo. Priča nam to Mirjana Petrunić, učiteljica u Osnovnoj školi Slava Raškaj u Ozlju. Smatra da je zato potrebno pronaći nove pristupe koji će ih aktivno uključiti u čitateljski proces. U svojoj nastavi nastoji osmišljavati zadatke koji od učenika zahtijevaju da pročitano djelo doista razumiju i dožive. Tako izrađuju kvizove, digitalne slikovnice, društvene igre ili dramatiziraju pojedine ulomke.

- Posebno zanimljiv oblik rada provodim s učenicima osmih razreda. Oni samostalno pišu adaptacije ulomaka, raspodjeljuju uloge i pripremaju scensko izvođenje. Vjerujem da upravo takav stvaralački rad ostavlja najdublji trag jer učenici ulaze u svijet likova i na osoban način interpretiraju književni tekst. Primjećujem i da učenicima petih i šestih razreda jako odgovara zajednička obrada lektire. Kada zajedno čitamo i analiziramo tekst, učenici lakše razumiju nove riječi i pojmove te dublje doživljavaju pročitano djelo. Razgovor o knjizi ponekad je jednako važan kao i samo čitanje, objašnjava Petrunić.

Projekt Moja prijateljica knjiga

Iz želje da učenicima ponovno približi knjigu i čitanje, ova učiteljica je prije 11 godina pokrenula projekt Moja prijateljica knjiga. Promatrajući sve veći utjecaj tehnologije i društvenih mreža na svakodnevni život djece, primijetila je da interes za knjigu postupno slabi te da je potrebno pronaći nove načine kojima bi se učenike moglo motivirati na čitanje. Polazeći od činjenice da učenici nižih razreda vole stvarati, igrati se, maštati i kreativno se izražavati, osmislila je zadatak koji povezuje čitanje i kreativnost. Učenici su u roku od mjesec dana trebali pročitati knjigu na temu prijateljstva, a zatim je predstaviti svojim vršnjacima na što originalniji način.