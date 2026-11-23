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23. studeni 2026.
Mjesec borbe protiv ovisnosti obilježava se od 15. studenoga do 15. prosinca. Tri su glavna razloga zbog kojih mladi podežu za takvim sredstvima.
Većina učenika kanabis je prvi put probala u dobi od 14 godina nadalje. Gotovo polovina učenika pušila je duhanske proizvode (cigarete) barem jedanput u životu, djevojčice više od dječaka, a 20 posto njih prvo je iskustvo s cigaretom steklo u dobi mlađoj od 13 godina. Dakle, svaki peti učenik već u osnovnoj školi. Elektroničke cigarete pušilo je i više od polovine učenika, opet djevojčice više od dječaka. Gotovo devet od deset učenika do kraja školovanja ima iskustvo s alkoholnim pićima. Podaci su to kojima je specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas otvorio naš razgovor o mladima i ovisnostima povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti, koji se obilježava od 15. studenoga do 15. prosinca.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) vodi statistiku i objavljuje podatke na godišnjoj razini, a provodi se i periodično europsko istraživanje o pušenju, pijenju i uzimanju droga među mladima (ESPAD). Upravo ovo istraživanje provedeno u posljednjem valu u našoj zemlji pokazuje kako se Hrvatska prema konzumaciji psihoaktivnih droga i prema udjelu učenika koji su koristili neku psihoaktivnu tvar nalazi iznad europskog prosjeka, a dominira kanabis.
- U registru liječenih ovisnika registrirano je u 2025. godini 266 mladih ovisnika oba spola u dobi do 19 godina, a velika većina su u dobi između 15 i 19 godina. Za pretpostaviti je da je veći dio njih obuhvaćen odgojno-obrazovnim sustavom odnosno polazi školu, pa možemo zaključiti da u školama vjerojatno sjedi nekoliko razrednih odjela liječenih ovisnika. Ako se u obzir uzme i tzv. siva brojka, odnosno broj onih koji su također razvili ovisnost, ali još nisu registrirani u sustavu liječenja, a takvih je prema nekim procjenama još toliko u odnosu na službenu brojku, onda dolazimo do spoznaje o jednoj cijeloj manjoj školi ovisnika u našem školskom sustavu, upozorava Brlas.
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