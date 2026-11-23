Većina učenika kanabis je prvi put probala u dobi od 14 godina nadalje. Gotovo polovina učenika pušila je duhanske proizvode (cigarete) barem jedanput u životu, djevojčice više od dječaka, a 20 posto njih prvo je iskustvo s cigaretom steklo u dobi mlađoj od 13 godina. Dakle, svaki peti učenik već u osnovnoj školi. Elektroničke cigarete pušilo je i više od polovine učenika, opet djevojčice više od dječaka. Gotovo devet od deset učenika do kraja školovanja ima iskustvo s alkoholnim pićima. Podaci su to kojima je specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas otvorio naš razgovor o mladima i ovisnostima povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti, koji se obilježava od 15. studenoga do 15. prosinca.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) vodi statistiku i objavljuje podatke na godišnjoj razini, a provodi se i periodično europsko istraživanje o pušenju, pijenju i uzimanju droga među mladima (ESPAD). Upravo ovo istraživanje provedeno u posljednjem valu u našoj zemlji pokazuje kako se Hrvatska prema konzumaciji psihoaktivnih droga i prema udjelu učenika koji su koristili neku psihoaktivnu tvar nalazi iznad europskog prosjeka, a dominira kanabis.

- U registru liječenih ovisnika registrirano je u 2025. godini 266 mladih ovisnika oba spola u dobi do 19 godina, a velika većina su u dobi između 15 i 19 godina. Za pretpostaviti je da je veći dio njih obuhvaćen odgojno-obrazovnim sustavom odnosno polazi školu, pa možemo zaključiti da u školama vjerojatno sjedi nekoliko razrednih odjela liječenih ovisnika. Ako se u obzir uzme i tzv. siva brojka, odnosno broj onih koji su također razvili ovisnost, ali još nisu registrirani u sustavu liječenja, a takvih je prema nekim procjenama još toliko u odnosu na službenu brojku, onda dolazimo do spoznaje o jednoj cijeloj manjoj školi ovisnika u našem školskom sustavu, upozorava Brlas.